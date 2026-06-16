Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας λιγότερες από 24 ώρες μετά τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη αστυνομικός που δολοφονήθηκε από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της βρέθηκε ημίγυμνη πάνω στο κρεβάτι με το μαχαίρι δίπλα της.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 50χρονος τη ζόρισε για κάτι, εξοργίστηκε και τη μαχαίρωσε θανάσιμα τουλάχιστον 8 φορές στην πλάτη και στα πλευρά.

Τραγική φιγούρα, ο 16χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος βρήκε νεκρή τη μητέρα του στο υπόγειο, όπου βρίσκονται τα δωμάτια της οικογένειας. Το παιδί ήταν μέσα στο σπίτι την ώρα του άγριου φονικού και, όπως είπε στους αστυνομικούς, δεν άκουσε καν τον πατέρα του να μπαίνει σε αυτό. Ορισμένες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι φορούσε ακουστικά την ώρα του καβγά των γονιών του που κατέληξε στη γυναικοκτονία.

Ο ανήλικος μαθητής λυκείου ήταν αυτός που κάλεσε την Άμεση Δράση και είπε «η μαμά είναι χτυπημένη και με αίματα», ενώ την ίδια ώρα η 20χρονη αδερφή του είναι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο παιδιά βρίσκονται πλέον με άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός τους, ενώ από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό τους ψυχολόγος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι τον τελευταίο καιρό υπήρχαν εντάσεις στη σχέση του ζευγαριού, με τον 50χρονο αστυνομικό να βλέπει ιδιώτη ψυχολόγο χωρίς να έχει ενημερώσει την υπηρεσία του, καθώς δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ότι η 45χρονη του ζητούσε να χωρίσουν.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η 45χρονη προφορικά είχε εκφράσει στον διευθυντή της δικής της υπηρεσίας ότι θέλει να πάρει απόσπαση χωρίς όμως να αναφέρει τα προβλήματα με τον σύζυγό της, αλλά λέγοντας ότι το κάνει για οικονομικούς λόγους.

Το αυτοκίνητο του αυτόχειρα, την ώρα που μεταφέρεται στο Αστυνομικό Μέγαρο Δράμας για την απαραίτητη εργαστηριακή έρευνα – Φωτογραφία: proinos-typos.gr

Μετά τη δολοφονία της συζύγου του, ο 50χρονος πήγε με το όχημά του σε κοντινό δάσος και με το υπηρεσιακό του όπλο έδωσε τέλος και στη δική του ζωή.

Σήμερα αναμένεται να γίνει νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος των τραυμάτων που έχει η 45χρονη και ποιο ήταν το θανατηφόρο.