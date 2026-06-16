Με καταθέσεις, ενδεχομένως και με άρση απορρήτου των επικοινωνιών, θα προσπαθήσουν οι αστυνομικοί της Δ.Α. Δράμας να φωτίσουν την οικογενειακή τραγωδία που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας 15/6 με μοιραίους πρωταγωνιστές δύο συναδέλφους τους.

Ο 50χρονος αρχιφύλακας της Ομάδας ΔΙΑΣ, ένας άνθρωπος με έντονη αθλητική δράση και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει ότι η 45χρονη σύζυγός του -που υπηρετούσε σε Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης- αποφάσισε να δώσει τέλος στον επί τουλάχιστον 20 χρόνια κοινό τους βίο. Το ζευγάρι βρισκόταν τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες σε διάσταση, με τον αστυνομικό να έχει φύγει από το σπίτι και να ασκεί πιέσεις στη σύζυγό του για να επιστρέψει.

Συνάδελφοί του αναφέρουν ότι υπηρεσιακά δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα και κανείς δεν είχε αντιληφθεί τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, ωστόσο, υπάρχει πληροφορία ότι είχε απευθυνθεί σε ψυχολόγο, προκειμένου να τον βοηθήσει να ξεπεράσει την απόφαση του χωρισμού.

Και μπορεί να μην υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ο τρόπος όμως που ο 50χρονος δολοφόνησε την 45χρονη σύζυγό του δείχνει τα πλέον άγρια ένστικτα: τη χτύπησε ίσως με κάποιο αντικείμενο και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε τουλάχιστον 8 φορές στην πλάτη και στα πλευρά, με αποτέλεσμα όταν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας απλά να διαπιστωθεί ο θάνατός της.

Ο ίδιος, αντιλαμβανόμενος τι είχε κάνει, πήγε με το όχημά του σε κοντινό δάσος και με το υπηρεσιακό του όπλο έδωσε τέλος και στη δική του ζωή.

Τραγική φιγούρα ο 16χρονος γιος της οικογένειας που, μπαίνοντας στο υπόγειο του σπιτιού, είδε τη μητέρα του μέσα σε λίμνη αίματος πάνω στο κρεβάτι της και δίπλα ακριβώς ένα μαχαίρι. Ο ανήλικος μαθητής λυκείου ήταν αυτός που κάλεσε την Άμεση Δράση και είπε «η μαμά είναι χτυπημένη και με αίματα», ενώ την ίδια ώρα η 20χρονη αδερφή του είναι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο παιδιά βρίσκονται πλέον με άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός τους, ενώ από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό τους ψυχολόγος.

Σήμερα αναμένεται να γίνει νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος των τραυμάτων που έχει η 45χρονη και ποιο ήταν το θανατηφόρο.

Σε ό,τι αφορά τον 50χρονο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, καθώς με μία σφαίρα στο κεφάλι έδωσε τέλος και στη δική του ζωή, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τον κάλυκα μέσα στο όχημά του.