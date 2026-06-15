Σε μια προφητική -όπως αποδείχθηκε δυστυχώς- ανάρτηση είχε προχωρήσει η αστυνομικός από τη Δράμα, που δολοφόνησε ο επίσης αστυνομικός σύζυγός της.

Δώδεκα ημέρες πριν τη γυναικοκτονία, η γυναίκα έγραφε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή».

Σημειώνεται ότι ο αστυνομικός δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους και λίγο αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή του.