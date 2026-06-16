Η Μαίρη Συνατσάκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τοποθετήθηκε τόσο γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας όσο και για το ενδεχόμενο τηλεοπτικής της παρουσίας την επόμενη σεζόν.

Αρχικά σημείωσε τη σημασία της μεγαλύτερης κοινωνικής εξοικείωσης με θέματα ψυχικής υγείας, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως ταμπού, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της να υπάρξουν πιο ουσιαστικές τηλεοπτικές προσεγγίσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με τη συμβολή ειδικών και με σοβαρότητα στον χειρισμό τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία με τη θεραπεία, αλλά και στη συνεργασία της με ειδικούς ψυχικής υγείας όταν το κρίνει απαραίτητο για την ίδια και την οικογένειά της, τονίζοντας πως πρόκειται για βασική προτεραιότητα στη ζωή της.

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά της, ξεκαθάρισε ότι παραμένει αβέβαιο αν θα επιστρέψει στην τηλεόραση την επόμενη χρονιά, σημειώνοντας πως αυτή την περίοδο δεν νιώθει έντονη ανάγκη για τηλεοπτική παρουσία, χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο αν προκύψει κάποια πρόταση που θα την ενδιαφέρει.