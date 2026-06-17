Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης εμφανίστηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, όπου μίλησε για τη διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής και στάθηκε στο γεγονός ότι η εξωτερική του εμφάνιση έπαιξε ρόλο στην επαγγελματική του εξέλιξη.

Με αφορμή σχόλιο της Αθηναΐδας Νέγκα ότι έχει ένα πρόσωπο που μπορεί να υποστηρίξει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, ο ηθοποιός συμφώνησε, σημειώνοντας: «Από ό,τι μου έχουν πει τουλάχιστον, έχω μία φάτσα που γράφει. Το έχω διαπιστώσει κι εγώ, το δέχομαι πια. Είναι ευλογία. Το έχω πει κι άλλες φορές ότι χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα μου».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε όσα θεωρεί σημαντικά και “δώρα” στη ζωή του, επισημαίνοντας: «Η οικογένειά μου, οι δουλειές που έχω κάνει… Θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον ευτυχισμένο και μάλλον ικανοποιημένο άνθρωπο. Αφήνω ένα “μάλλον” γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη ζωή μου και από τη τύχη, πώς μου έχει φερθεί μέχρι τώρα».