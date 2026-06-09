Στην τηλεοπτική εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε συνέντευξη ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο οποίος αναφέρθηκε λεπτομερώς στις δυσκολίες και την απόρριψη που βίωσαν οι κόρες του, Όλγα και Νίκη, στην προσπάθειά τους να ασχοληθούν επαγγελματικά με το τραγούδι. Ο ηθοποιός κατέρριψε τα σχόλια περί ευνοϊκής μεταχείρισης λόγω της αναγνωρισιμότητας των γονέων τους, αποκαλύπτοντας μάλιστα ένα σκληρό περιστατικό από το παρελθόν.

Η απόρριψη από τη σχολή και οι κλειστές πόρτες

Μιλώντας για τα εμπόδια που συνάντησαν οι «Σκιαδαρέσες», ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης περιέγραψε μια συγκεκριμένη συνάντηση που είχε με δάσκαλο των παιδιών του, η οποία οδήγησε στην απομάκρυνσή τους από τη συγκεκριμένη σχολή.

Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος:

«Πέρασαν και οι δύο σε μια σχολή και με φώναξε ο καθηγητής να μου πει ότι δεν θα τις πάρει και τις δύο, αλλά μόνο τη μία. Και του είπαμε όχι, δεν θα έρθει στη σχολή καμία από τις δύο. Μου είπαν κι άλλα πράγματα που, αν έχεις στοιχειώδη ενσυναίσθηση, δεν τα λες σε έναν γονιό.»

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο καλλιτέχνης συμπλήρωσε τη θέση του για το πώς λειτούργησε η οικογενειακή τους ταυτότητα στην αγορά εργασίας, σημειώνοντας:

«Η μεγάλη χαρά είναι να βλέπεις τα παιδιά σου να ανοίγουν τα φτερά τους, να αρέσουν, να είναι ευτυχισμένες. Στην αρχή που ήταν λίγες οι συναυλίες πήγαινα. Είμαι ένας γονιός που χαίρεται να βλέπει τα παιδιά του να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Στην αρχή δεν μου άρεσε το “Σκιαδαρέσες” γιατί μου φαινόταν κακόηχο, δεν μου άρεσε και το επίθετό μου.

Δεν επενέβαινα ποτέ στις αποφάσεις τους, είπα εφόσον το θέλετε, κάντε το. Στη δική μας περίπτωση το όνομά μας ήταν εμπόδιο, παρά βοήθεια. Δεν συνάντησαν καμία ανοιχτή πόρτα, αντιθέτως έκλεισαν πολλές πόρτες κι έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Γελάω όταν ακούω να λένε ότι “αν δεν είχαν τους γονείς, δεν θα έκαναν τίποτα”. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για τα παιδιά.»

Η πολιτική, το Ευρωκοινοβούλιο και η Μαρία Καρυστιανού

Παράλληλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Εκτός Ύλης Reloaded» στην Ευρωβουλή, ξεκαθαρίζοντας ότι η ενασχόληση με τα κοινά από τη θέση του βουλευτή δεν τον αφορά.

Σχετικά με το μήνυμα του έργου και την πολιτική επικαιρότητα, υπογράμμισε:

«Είναι ένα κείμενο που θα μπορούσε να είναι γέννημα δικό μου, με εκφράζει σχεδόν απόλυτα όσον αφορά τις θέσεις του. Είναι χαρά μου να μπορώ να το επικοινωνήσω.

Μιλά για παθογένειες και δύσκολα πράγματα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, για μένα είναι χαρά και προσωπική ικανοποίηση να μπορώ να εκφραστώ απέναντι σε κόσμο με ένα κείμενο που έχει δύναμη και μπορεί να προβληματίσει.

Με ενοχλεί που είναι κατακερματισμένη η αντιπολίτευση, ενώ θα μπορούσε να είναι ισχυρή. Εκτιμώ την Μαρία Καρυστιανού, θα δείξει, βρίσκω σεβαστό το δικαίωμά της να ασχοληθεί με την πολιτική.»