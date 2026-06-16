Σε σοβαρές αποκαλύψεις για τον χαρακτήρα του 50χρονου αστυνομικού που δολοφόνησε την επίσης αστυνομικό σύζυγό του στη Δράμα προχώρησε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Ο αστυνομικός αναλυτής που έχει υπηρετήσει στην ΕΛ.ΑΣ., είπε ότι ο 50χρονος έπαθε κρίση ηλικίας πριν από μία δεκαετία περίπου, κάτι που σε συνδυασμό με τον παράξενο χαρακτήρα του, οδήγησε τα πράγματα στα άκρα.

Αυτό φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα η 45χρονη σύζυγός του να ζητήσει διαζύγιο, εξέλιξη που όχι μόνο δεν άρεσε στον 50χρονο, αλλά και που τον αιφνιδίασε, καθώς θεωρούσε δεδομένη τη σύζυγό του, σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα.

Τα παραπάνω λοιπόν, φέρεται να οδήγησαν τον αστυνομικό να δολοφονήσει την 45χρονη, την οποία και εντόπισε νεκρή το ένα ανήλικο παιδί τους.

«Ντροπή για το εθνόσημο και την αστυνομία. Μας πήρε και μας σήκωσε. Και να λέμε ότι δεν ξέρουμε; Ξέρουμε. Δεν ξέραμε; Ξέραμε. Μήπως δεν τα έλεγε στη φίλη της την αστυνομικό; Τα έλεγε. Δεν έκανε κανένας τίποτα. Αυτό το παλικάρι έπαθε κρίση ηλικίας κάποια στιγμή, περίπου πριν από 10 χρόνια. Όχι ότι δεν ήταν παράξενος. Παράξενος ήταν και στη συμπεριφορά του. Την είχε αφήσει έγκυο, παντρευτήκανε, δεν ήταν και αδιάφορη. Της άρεσε. Τα μεγάλα προβλήματα αρχίσανε όταν κάπου του έστριψε η βίδα. Του έστριψε η βίδα και άρχισε τις γυμναστικές, τους κοιλιακούς, τα αθλήματα, τα τρεξίματα, τους δρόμους, τις πρωτεΐνες, τις κρεατίνες», είπε στο Live News.

«Έφαγε πετριά κάποια στιγμή και ποτίστηκε με ανασφάλεια. Ο παλιμπαιδισμός ήρθε και κόλλησε πάνω του, άρχισε και έλεγε ότι είναι σούπερ γκόμενος, κάπου τσιλιμπούρδιζε, κάπου έκανε κάποιες στραβές, τα έβλεπε αυτή, λίγο δεν μίλαγε, μέχρι που η στάθμη πέρασε. Σου λέει ώπα, να χωρίσουμε. Υπάρχουν μερικοί τύποι που επειδή έχουν ένα κτηματάκι και το έχουν περιφράξει και έχουν βάλει ταμπέλα με το όνομά τους δεν πάνε να το κοιτάξουνε. Αγκάθια να βγάλει και κάποια στιγμή λένε μου φάγανε το κτήμα. Αυτό έγινε και δεν το περίμενε καθόλου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Αυτός ο άνθρωπος σας λέω είχε αλλάξει όλο το χαρακτήρα του. Μίλησα με ΔΙΑΣ. Πήδαγε από τη μηχανή, έκανε… Του έλεγαν “δεν είμαστε στην Ομόνοια, εδώ είναι Δράμα”. Έλεγε “να βλέπω τα χέρια σου” κτλ. Είναι διαφορετικά τα πράγματα για την αστυνομία στην επαρχία, πώς να το κάνουμε. Ένιωσε ότι έχανε το κτηματάκι του και επέλεξε να το αφορίσει, να το εξαλείψει, να το σκοτώσει, παρά να του φύγει», είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας στην εκπομπή του Mega.