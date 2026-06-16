Μια νέα πληροφορία που βγήκε στη δημοσιότητα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα, αναφέρει ότι ο 50χρονος αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο όσο το αμάξι ήταν εν κινήσει.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας επικαλούμενος αστυνομικές πηγές μετέφερε την παραπάνω πληροφορία, αποκαλύπτοντας ακόμη μία εξέλιξη στο Live News.

Ο αστυνομικός αναλυτής είπε ότι ο 50χρονος ήταν επικεφαλής ομάδας ΔΙΑΣ στη Δράμα. Όταν έγινε το έγκλημα λοιπόν, η ομάδα του έλαβε σήμα να αναζητήσει τον προϊστάμενό της, τον οποίο και εντόπισε νεκρό μέσα στο όχημά του.

«Υπάρχει πληροφορία πως όταν τίναξε τα μυαλά του στον αέρα, το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει. Τον βρήκε η ομάδα του, οι δικοί του», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή του Mega.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η 45χρονη έφερε επτά τραύματα από μαχαίρι, τα οποία εντοπίστηκαν κυρίως στην περιοχή της πλάτης και των πλευρών.

Όπως διαπιστώθηκε, ένα από τα τραύματα προκάλεσε σοβαρή κάκωση στην καρδιά και αποτέλεσε το θανατηφόρο πλήγμα, ενώ άλλα τραύματα προκάλεσαν κακώσεις στους πνεύμονες και σε γειτονικούς ιστούς.

Οι ιατροδικαστές δεν εντόπισαν άλλα τραύματα που να παραπέμπουν σε χτυπήματα με διαφορετικό αντικείμενο, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις έντονης πάλης πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση είχε λεπίδα μεγαλύτερη των 10 εκατοστών.

Η ιατροδικαστική εξέταση στον 50χρονο αστυνομικό κατέδειξε τραύμα στον αριστερό κρόταφο, το οποίο αποδίδεται σε βολίδα από υπηρεσιακό όπλο. Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα και τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο της έρευνας αφορά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη αποτύπωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο για ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και συγκίνηση.