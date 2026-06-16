Σε μια αποκάλυψη που μπορεί να φωτίσει τα αίτια της γυναικοκτονίας που σημειώθηκε στη Δράμα, προχώρησε ο προπονητής του 50χρονου αστυνομικού που δολοφόνησε τη 45χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό.

Ο προπονητής υποστήριξε ότι έβλεπε ένα «φυσιολογικό» ζευγάρι που δεν απασχολούσε ποτέ, ωστόσο παραδέχτηκε ότι είχε χρόνια να δει τη γυναίκα, παρότι κι αυτή φέρεται να προπονούνταν μερικές φορές.

Επίσης, αποκάλυψε ότι ο 50χρονος το τελευταίο εξάμηνο πήγαινε σπάνια στην προπόνηση, χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του, επειδή εκείνη ζήτησε διαζύγιο.

«Όσο διάστημα τους ήξερα, από αυτό που βλέπαμε τουλάχιστον ναι ήταν νορμάλ», είπε στις «Αποκαλύψεις», προσθέτοντας ότι «κατά βάση ερχόταν ο Θ…, αλλά είχε πάρα πολύ καιρό που είχε να έρθει. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο εξάμηνο ερχόταν πολύ πολύ σπάνια, πολύ παροδικά».

«Δεν έβλεπα να τον απασχολεί κάτι. Είχε τους δικούς του προβληματισμούς, αλλά μέχρι εκεί», είπε για τον δράστη, σημειώνοντας πως «δεν είχε δείγματα τέτοια (αν ήταν νευρικός), καθόλου. Καθόλου. Ούτε στο αθλητικό του το κομμάτι, ρε παιδί μου, ίσα-ίσα που ήταν πάρα πολύ βοηθητικός».

«Την Α… είχα να τη δω πάρα πολλά χρόνια. Ήρεμοι άνθρωποι ήταν, δεν είχαν ποτέ τίποτα. Ίσα, ίσα, ήταν μια χαρά ζευγάρι. Η Α… ήρεμος άνθρωπος, πράος», δήλωσε ο προπονητής στην εκπομπή του ΑΝΤ1.