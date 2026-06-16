Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σε δηλώσεις που έκανε για τη γυναικοκτονία στη Δράμα, διέψευσε πληροφορίες που ανέφεραν ότι προηγήθηκαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Επίσης, είπε ότι δεν υπήρξε και σχετική αναφορά από το πολύ στενό περιβάλλον του δράστη και του θύματος, δηλώνοντας ότι το ζευγάρι φαινόταν αγαπημένο και λειτουργικό στην εργασία του.

«Όχι μόνο δεν υπήρξαν καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, δεν υπάρχει και καμία αναφορά στο πολύ στενό περιβάλλον των δύο ανθρώπων, οι οποίοι εξετάστηκαν χθες από τους αστυνομικούς. Δεν φαίνεται λοιπόν να υπάρχει κακοποίηση, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Καταλαβαίνετε, ότι μόνο το περιβάλλον τους μπορεί πλέον να μας δώσει πληροφορίες», είπε στις «Αποκαλύψεις».

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι πίσω από τη στολή κρύβονται άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή την κοινωνία, που έχουν αδυναμίες, προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα και μπορεί να αντιμετωπίζουν κι ένας πολίτης που δεν είναι αστυνομικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες αυτοί οι άνθρωποι να ζητήσουν βοήθεια και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται ένα έγκλημα από την πλευρά αυτών των ανθρώπων, το ξεκαθαρίζω», πρόσθεσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Νέα στοιχεία για το άγριο έγκλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη αστυνομικός που δολοφονήθηκε από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της βρέθηκε ημίγυμνη πάνω στο κρεβάτι με το μαχαίρι δίπλα της.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 50χρονος τη ζόρισε για κάτι, εξοργίστηκε και τη μαχαίρωσε θανάσιμα τουλάχιστον 8 φορές στην πλάτη και στα πλευρά.

Τραγική φιγούρα, ο 16χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος βρήκε νεκρή τη μητέρα του στο υπόγειο, όπου βρίσκονται τα δωμάτια της οικογένειας. Το παιδί ήταν μέσα στο σπίτι την ώρα του άγριου φονικού και, όπως είπε στους αστυνομικούς, δεν άκουσε καν τον πατέρα του να μπαίνει σε αυτό. Ορισμένες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι φορούσε ακουστικά την ώρα του καβγά των γονιών του που κατέληξε στη γυναικοκτονία.

Ο ανήλικος μαθητής λυκείου ήταν αυτός που κάλεσε την Άμεση Δράση και είπε «η μαμά είναι χτυπημένη και με αίματα». Η 20χρονη αδερφή του είναι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο παιδιά βρίσκονται πλέον με άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός τους, ενώ από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό τους ψυχολόγος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι τον τελευταίο καιρό υπήρχαν εντάσεις στη σχέση του ζευγαριού, με τον 50χρονο αστυνομικό να βλέπει ιδιώτη ψυχολόγο, χωρίς να έχει ενημερώσει την υπηρεσία του, καθώς δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ότι η 45χρονη του ζητούσε να χωρίσουν.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η 45χρονη προφορικά είχε εκφράσει στον διευθυντή της δικής της υπηρεσίας ότι θέλει να πάρει απόσπαση, χωρίς όμως να αναφέρει τα προβλήματα με τον σύζυγό της, αλλά λέγοντας ότι το κάνει για οικονομικούς λόγους.

Μετά τη δολοφονία της συζύγου του, ο 50χρονος πήγε με το όχημά του σε κοντινό δάσος και με το υπηρεσιακό του όπλο έδωσε τέλος και στη δική του ζωή.