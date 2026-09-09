Νέα αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έκανε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, με αφορμή το βούλευμα για την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Η Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας μετά την τραγωδία έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

«Γι’ αυτό υπάρχει και αυτή η απόφαση ώστε να παραπεμφθούν σε δίκη τέσσερις αστυνομικοί. Βέβαια, για τον καθένα θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη ξεχωριστά ποια είναι η ευθύνη τους σε αυτό το περιστατικό. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έφτασε σε μια αστυνομική υπηρεσία και ουσιαστικά έφυγε αβοήθητος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, προφανώς και είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα περιστατικά από την Ελληνική Αστυνομία», τόνισε.

Όπως ανέφερε, λειτουργούν 65 εξειδικευμένα γραφεία σε όλη τη χώρα, με προσωπικό που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

«Κάθε γυναίκα που απευθύνεται σε μια υπηρεσία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διαπιστώσει τη διαφορά», ανέφερε, επισημαίνοντας πως το εξειδικευμένο προσωπικό είναι σε θέση να εντοπίσει ακόμα και ζητήματα που το ίδιο το θύμα μπορεί να μην μπορεί ή να μην επιθυμεί να αναφέρει στους αστυνομικούς.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι πολλές γυναίκες χρειάζονται χρόνο μέχρι να αποφασίσουν να καταγγείλουν την κακοποίηση που υφίστανται. Όπως ανέφερε, στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά έχουν ξεκινήσει αρκετό καιρό νωρίτερα, αλλά υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία το θύμα αποφασίζει να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια από την Αστυνομία.

«Θεαματικά αποτελέσματα» από τη χρήση του panic button

Στο panic button αναφέρθηκε επίσης η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, κάνοντας λόγο για «θεαματικά αποτελέσματα» από τη χρήση της εφαρμογής. «Υπάρχουν περιστατικά στα οποία επενέβησαν οι αστυνομικοί, επειδή το θύμα χρησιμοποίησε την εφαρμογή και ουσιαστικά σώθηκε την τελευταία στιγμή από τα χέρια του κακοποιητή».

Αναφερόμενη στις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι διαφορετική είναι πλέον και η αντιμετώπιση των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας από τη Δικαιοσύνη.

Όπως σημείωσε, η επιβολή περιοριστικών όρων, η προφυλάκιση αλλά και η δυνατότητα παράτασης της κράτησης μπορούν να λειτουργήσουν ως πρόσθετες δικλίδες προστασίας για τα θύματα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

«Ακόμα και μία ανώνυμη καταγγελία εξετάζεται»

Στη συνέχεια, όπως διευκρίνισε, πλέον η παρέμβαση των Αρχών δεν προϋποθέτει απαραίτητα την υποβολή καταγγελίας από το ίδιο το θύμα. «Ακόμα και αν η καταγγελία δεν προέρχεται από το ίδιο το θύμα, αλλά από κάποιο τρίτο πρόσωπο, ακόμα και μία ανώνυμη καταγγελία εξετάζεται, παρόλο που το θύμα μπορεί να μη θέλει να κινήσει τη διαδικασία», ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αποτελούν πλέον αυτεπάγγελτα διωκόμενα αδικήματα, κάτι που σημαίνει ότι οι αστυνομικοί μπορούν να κινηθούν και να διερευνήσουν μια υπόθεση ακόμα και χωρίς να έχει προηγηθεί καταγγελία από το θύμα.

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έχουν προχωρήσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικές υπηρεσίες διαχειρίζονται τέτοιες υποθέσεις, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο, με βασικό στόχο την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και την προστασία των θυμάτων.