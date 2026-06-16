Σάλο έχει προκαλέσει στο Ηνωμένο Βασίλειο η υπόθεση ενός παραθεριστή που κατηγορείται ότι χτύπησε μέχρι θανάτου έναν γλάρο, επειδή το πουλί του άρπαξε το φαγητό κατά τη διάρκεια των διακοπών του, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο Jonathan Roberts, γνωστός και ως «Jonny», φέρεται να επιτέθηκε στον γλάρο σε παραθαλάσσια περιοχή του St Ives, μπροστά στη σύζυγο και το παιδί του. Μάρτυρες υποστηρίζουν ότι άρπαξε το πουλί και το χτύπησε επανειλημμένα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα που εκτιμάται ότι οδήγησαν στον θάνατό του.

Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν φωτογραφίες του άνδρα κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης επιβεβαίωσε ότι διερευνά το περιστατικό. Ο ίδιος όχι μόνο δεν αρνήθηκε όσα συνέβησαν, αλλά εμφανίστηκε προκλητικός σε διαδικτυακή συζήτηση. «Ένα μάτσο γλάροι κατέβηκαν και μου έκλεψαν το ψάρι μέσα από το ψωμάκι μου. Έτσι τον έβγαλα νοκ άουτ. Αυτό ήταν όλο», δήλωσε. «Τον χτύπησα κατευθείαν στο κεφάλι. Το παραδέχομαι. Ο κόσμος παρουσιάζει την ιστορία σαν να του πάτησα το κεφάλι».

Jonathan “Jonny” Roberts, the Bradford activist accused of battering a seagull to death in St Ives, Cornwall, has now openly admitted punching the bird after it stole his £9 fish burger.



Speaking during a live chat on X, Roberts said: “A lot of seagulls swooped down and stole my… pic.twitter.com/wTGjtZqyrQ — Benonwine (@benonwine) June 15, 2026

Ωστόσο, οι αυτόπτες μάρτυρες δίνουν διαφορετική εικόνα. Η Rosie Reynolds, η οποία είδε το περιστατικό, υποστήριξε ότι ο άνδρας κράτησε τον γλάρο ακινητοποιημένο και τον χτύπησε αρκετές φορές. «Μετά από τρία ή τέσσερα χτυπήματα το πουλί χαλάρωσε και κατέρρευσε. Στη συνέχεια το πέταξε στο έδαφος. Ήταν ακόμη ζωντανό, αλλά φαινόταν βαριά τραυματισμένο», ανέφερε.

Η ίδια είπε ότι τόσο εκείνη όσο και άλλοι παρευρισκόμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ενώ ακόμη και η σύζυγος του άνδρα φέρεται να έδειξε σοκαρισμένη από τη συμπεριφορά του. Οι γλάροι του είδους Herring Gull προστατεύονται από τη βρετανική νομοθεσία περί άγριας ζωής και οι παραβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλά πρόστιμα ή ακόμη και ποινή φυλάκισης.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Roberts επέμεινε ότι το περιστατικό έχει διογκωθεί υπερβολικά. «Ο κόσμος συμπεριφέρεται λες και κλώτσησα ένα μικρό παιδί σαν μπάλα ποδοσφαίρου. Πρόκειται για τεράστια υπερβολή», είπε.

Η στάση του προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη οργή στα κοινωνικά δίκτυα.

«Δεν δείχνει καν να νιώθει τύψεις. Σκότωσε ένα ζώο», έγραψε ένας χρήστης. «Αν ένας γλάρος μου έκλεβε το φαγητό, θα δεχόμουν απλώς ότι κέρδισε τη μάχη. Το να τον γρονθοκοπήσεις είναι αποτρόπαιο», σχολίασε κάποιος άλλος.

Η αστυνομία καλεί όσους ήταν παρόντες ή διαθέτουν βίντεο και φωτογραφίες από το περιστατικό να επικοινωνήσουν με τις αρχές, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.