Αρκετό φλερτ δέχεται το τελευταίο διάστημα η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία ξεκαθάρισε ότι πλέον φιλτράρει αυστηρά τις κοινωνικές της επαφές. Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Τρίτη 16 Ιουνίου, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks αναφέρθηκε στην περίοδο που διανύει μετά τον χωρισμό της, επισημαίνοντας τις προϋποθέσεις που θέτει προκειμένου να βγει ραντεβού με κάποιον ενδιαφερόμενο.

Σχετικά με το πώς διαχειρίζεται το κομμάτι των προσωπικών σχέσεων αυτή την εποχή, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε:

«Υπάρχει φλερτ αρκετό. Ιδιαίτερα και αυτή την περίοδο που είμαι μόνη μου, σίγουρα. Είμαι πολύ επιλεκτική στο να κάνω ένα date. Γενικά, είμαι πολύ εγκεφαλική. Οπότε, πρέπει ένας άνθρωπος να μου κάνει το κλικ, να μου κάνει το κάτι παραπάνω για να περάσω σε αυτό το στάδιο»

Η κουβέντα στράφηκε και στα επαγγελματικά της σχέδια, με την ίδια να ερωτάται για το αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να μετακινηθεί σε ένα διαφορετικό τηλεοπτικό περιβάλλον.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εξέφρασε την αυτοπεποίθησή της για τις δυνατότητές της, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα την κατεύθυνση που εξακολουθεί να την ελκύει περισσότερο:

«Νομίζω ότι θα μπορούσα να υποστηρίξω μία ενημερωτική εκπομπή, αλλά γενικότερα μου αρέσει η ψυχαγωγία πιο πολύ»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αναφέρθηκε στην κριτική και στα μηνύματα που λαμβάνει σε καθημερινή βάση στο διαδίκτυο.

Περιγράφοντας τον χαρακτήρα της και τον τρόπο που επιλέγει να αντιμετωπίζει τις γραπτές επιθέσεις, η ίδια υπογράμμισε:

«Καθημερινά διαβάζω αρνητικά σχόλια για εμένα. Είμαι λίγο αντιδραστική και συνήθως μου λένε και λέω δέκα. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Αλλά στα σχόλια τα μεμονωμένα από τον κόσμο τον άγνωστο δεν απαντάω»