Μετανιωμένος για την απόφασή του να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιστρέψει στην Ελλάδα εμφανίστηκε ο Νίκος Παπαδάκης, μιλώντας ανοιχτά για τις επιλογές που καθόρισαν την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 16 Ιουνίου, το πρώην μοντέλο ανέφερε ότι η εξέλιξη της πραγματικότητάς του θα ήταν ριζικά διαφορετική αν είχε επιλέξει να παραμείνει στο εξωτερικό.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στη διαμονή του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Νίκος Παπαδάκης δήλωσε:

«Αν μπορούσα να γυρίσω στο παρελθόν δεν θα έφευγα από την Αμερική. Το έχω μετανιώσει. Η ζωή μου θα είχε πάρει μια άλλη τροπή, είχα μπει σε ένα χώρο που ήταν ωραίος»

Οι χαμένες ευκαιρίες και η άρνηση προτάσεων

Η συζήτηση στράφηκε και στα επαγγελματικά του βήματα στην εγχώρια τηλεόραση, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι αποφάσεις του δεν τον δικαίωσαν, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένα προγράμματα ή κανάλια.

Περιγράφοντας τις προτάσεις που δέχθηκε κατά καιρούς, ο Νίκος Παπαδάκης επεσήμανε:

«Κατά καιρούς μου έχουν προτείνει κάποια πράγματα, αλλά δεν έτυχε να γίνουν. Κάποια μoυ άρεσαν πάρα πολύ, μακάρι να τα είχα κάνει δηλαδή, μου ταίριαζαν απίστευτα και τα περίμενα. Σε κάποια άλλα δεν θα μπορούσα εγώ να τα κάνω, οπότε είχα πει όχι, παρόλο που το μετάνιωσα»

Το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο μιας τηλεοπτικής επιστροφής και το είδος της εκπομπής που θα επιθυμούσε να παρουσιάσει, ο Νίκος Παπαδάκης έθεσε ως βασικό κριτήριο την επιθυμία των τηλεθεατών και όχι τις δικές του προσωπικές φιλοδοξίες.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ξεκαθάρισε τη στάση του λέγοντας:

«Δεν μπορώ να σου πω τι θα ήθελα να κάνω τηλεοπτικά, είναι τι θέλει ο κόσμος να δει. Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, το έλεγα πάντα και δεν αλλάζει, είναι τα ταξίδια. Έχω κάνει πολλά ταξίδια. Ευχαριστημένος είμαι, αλλά, ξέρεις, ποτέ δεν σταματάει αυτό»