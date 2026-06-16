Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο πίσω στη φυλακή για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή του. Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι, παρά την προχωρημένη ηλικία του καταδικασμένου μέλους της 17 Νοέμβρη, δεν μπορεί να παραβλέπεται η βαρύτητα των εγκλημάτων για τα οποία έχει καταδικαστεί, ενώ εκτίμησε πως δεν έχει επιδείξει κανένα σημάδι μεταμέλειας για τις δολοφονικές ενέργειές του.

«Το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρειος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που νομίζω ότι το Εφετείο το είδε λάθος. Δηλαδή, όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκθεση της ποινής, το Εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη ενώ ο Άρειος Πάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 για την έκτιση των 25 χρόνων», ανέφερε αρχικά ο υπουργός.

Συνεχίζοντας, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της μεταμέλειας, επισημαίνοντας πως αυτό αποτελεί βασικό κριτήριο για την αποδοχή ενός αιτήματος αποφυλάκισης υπό όρους.

«Το δεύτερο είναι ότι ο Άρειος Πάγος λέει ότι πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο το αν έχει δείξει στοιχειωδώς μεταμέλεια ο καταδικασθείς. Έδειξε ότι εδώ όχι μόνο δεν υπάρχει μεταμέλεια, μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Όταν ζητάς να βγεις πριν από το ανώτατο όριο με όρους, για να γίνει δεκτό πρέπει να έχει δείξει μια συμπεριφορά ότι κάτι πρέπει να έχεις αισθανθεί».

Απαντώντας σε παρατηρήσεις που αφορούσαν την ηλικία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως η ηλικία δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένα από το ποινικό παρελθόν του καταδικασμένου.

«Δεν θέλω να γίνω δικαστής, αλλά αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του».