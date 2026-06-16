Η Ιουλία Καραπατάκη αποκάλυψε ότι η πορεία της προς την ευρύτερη αναγνώριση δεν στηρίχθηκε σε κάποια οργανωμένη στρατηγική προβολής, αλλά σε βίντεο που δημοσίευαν στο διαδίκτυο άνθρωποι που παρακολουθούσαν τις ζωντανές εμφανίσεις της.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στο πώς το YouTube λειτούργησε καθοριστικά για να φτάσει η μουσική της σε περισσότερο κόσμο.

Η αποκάλυψη για τον Σωκράτη Μάλαμα και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου

Μιλώντας για τα πρώτα βήματα της διαδρομής της, η Ιουλία Καραπατάκη εξήγησε ότι οι αναρτήσεις από συναυλίες και μουσικές βραδιές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της δουλειάς της.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου με βρήκαν από το YouTube έγινε τυχαία».

Στη συνέχεια στάθηκε και στον παράγοντα της συγκυρίας, σημειώνοντας ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το ταλέντο ή την προσπάθεια.

«Ήμουν πολύ τυχερή. Δούλευα πολύ καιρό. Υπάρχουν πολύ καλές φωνές που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Για αυτό θεωρώ ότι ορισμένες φορές είναι “έλα εσύ εδώ”», είπε.

Η σχέση της με τα social media

Παρότι το διαδίκτυο συνέβαλε σημαντικά στην προβολή της, η ίδια παραδέχθηκε ότι δεν αισθάνεται ιδιαίτερα άνετα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την καθημερινή έκθεση που αυτά απαιτούν.

Η Ιουλία Καραπατάκη εξήγησε ότι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο YouTube δεν αποτελούσαν δική της παραγωγή, αλλά υλικό που ανέβαζαν φίλοι της μουσικής και θαμώνες από τις εμφανίσεις της.

Αναφερόμενη στη χρήση των social media, δήλωσε:

«Απλά εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, μου είναι δύσκολο να ασχοληθώ με τα social media και με την προώθηση της δουλειάς μου…».

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι η προσωπική της σχέση με τις ψηφιακές πλατφόρμες παραμένει περιορισμένη, παρά το γεγονός ότι μέσω αυτών η μουσική της απέκτησε μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό.