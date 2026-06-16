Σε ψυχολόγο πήγαινε ο 50χρονος αστυνομικός που δολοφόνησε τη σύζυγό του στη Δράμα και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό όπλο του.

Σύμφωνα με το Star, πρώτα η σύζυγός του πήγε σε ψυχολόγο και έπειτα αυτός, ύστερα από προτροπή της 45χρονης.

Ο 50χρονος κάθε Τρίτη επισκεπτόταν ιδιωτικό ιατρείο ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας, κάτι που δεν γνώριζε η υπηρεσία, με τον ειδικό να μην εντοπίζει κάποια διαταραχή, αλλά κρίσεις πανικού και ένταση. Έτσι, τον παρέπεμψε σε ψυχίατρο, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη αγωγή.

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, ο ψυχολόγος δεν ήταν αναγκασμένος να ενημερώσει το Σώμα, ενώ στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, είπε ότι αν είχε εντοπίσει κάτι, θα ενημέρωνε.

Επίσης, πρόσθεσε ότι ο δράστης και αυτόχειρας δεν είχε παρουσιάσει αυτοκτονικές τάσεις, ούτε αυτοκαταστροφικές, ούτε είχε πρόθεση να κάνει κακό σε άλλον.

Το Star ανέφερε ότι ο 50χρονος εκτός από ψυχολόγο, επισκεπτόταν πολύ συχνά και τον πνευματικό του. Η γυναίκα, από την άλλη, για να διαχειριστεί όσο πιο ομαλά γινόταν την κατάστασή του, είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό του, ενώ είχε ζητήσει να φύγει με απόσπαση στη Θεσσαλονίκη.