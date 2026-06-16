Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, με την κατάσταση της υγείας της να προκαλεί αντιθέσεις ανάμεσα στις επίσημες δηλώσεις των συνδικαλιστών υγείας και στις διευκρινίσεις της ίδιας της ηθοποιού.

Προκειμένου να σταματήσει η παραφιλολογία που ξεκίνησε από τις πρωινές ώρες, η ίδια η Μάρω Κοντού επέλεξε να πάρει θέση και να ενημερώσει απευθείας τον τηλεοπτικό σταθμό Mega για το τι ακριβώς συνέβη, ξεκαθαρίζοντας ότι η εισαγωγή της οφείλεται σε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι της.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Live News»:

«Η Μάρω Κοντού λοιπόν επικοινώνησε με το Mega και ήθελε να διευκρινίσει κάποια πράγματα γιατί υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες που κυκλοφορούν από το πρωί. Η γυναίκα έπεσε και γλίστρησε και έσπασε το πόδι της, έχει κάκωση στο αριστερό ισχίο, έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα και πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν».

Παράλληλα, από τον σταθμό υπογραμμίστηκε ότι η κατάσταση της πρωταγωνίστριας είναι σταθερή, προσθέτοντας τη δήλωση: «επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον.»

Οι φήμες και η αρχική ενημέρωση από την ΠΟΕΔΗΝ

Νωρίτερα το πρωί, η ροή των πληροφοριών είχε πάρει διαφορετική κατεύθυνση μετά τις δηλώσεις που παραχώρησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στην εκπομπή «Buongiorno».

Ο ίδιος είχε αποδώσει τη νοσηλεία της ηθοποιού σε καθαρά παθολογικά αίτια, σημειώνοντας:

«Στη χθεσινή εφημερία χθες το βράδυ προσήλθε η Μάρω Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, όπου την παρακολουθούν πνευμονολόγοι».

Ο Μιχάλης Γιαννάκος είχε αναφερθεί με έμφαση στη σοβαρότητα της κατάστασης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Μάρω Κοντού δεν είχε εισαχθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας:

«Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είναι ίωση, αλλά θα τα καταφέρει».