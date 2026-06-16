Σάλος έχει προκληθεί στην Τουρκία μετά τη σύλληψη ενός ζευγαριού που φέρεται να εντοπίστηκε να έχει ερωτικές επαφές μέσα σε τζαμί στη Νικομήδεια.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε σε ιστορικό τζαμί της περιοχής και έγινε αντιληπτό από τον μουεζίνη, ο οποίος αρχικά πίστεψε ότι στο εσωτερικό του χώρου είχαν εισβάλει διαρρήκτες.

Όταν εξέτασε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσε ότι ένας άνδρας και μία γυναίκα φέρονται να είχαν προβεί σε ανάρμοστες πράξεις μέσα στον ιερό χώρο.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία

Μετά τον έλεγχο του βιντεοληπτικού υλικού, ο μουεζίνης ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν το ζευγάρι, το οποίο οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, οι δύο φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς ότι προχώρησαν στην πράξη «για την αδρεναλίνη» ή για να ζήσουν μια «φαντασίωση», προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Μετά την απολογία τους, ο άνδρας και η γυναίκα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Τουρκία.

Το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρό λόγω του χώρου στον οποίο φέρεται να συνέβη, καθώς το τζαμί θεωρείται ιερός τόπος λατρείας.