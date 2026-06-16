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Ένα ουκρανικό μαχητικό τύπου Su-24 κατέπεσε την Τρίτη στη δυτική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι του, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το μαχητικό συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, η οποία απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Μολδαβία.

Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, αναφέρει η ανακοίνωση.