Ένα ουκρανικό μαχητικό τύπου Su-24 κατέπεσε την Τρίτη στη δυτική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι του, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το μαχητικό συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, η οποία απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Μολδαβία.

Ukrainian Sukhoi Su-24M bomber/missile carrier crashed in Khmelnytskyi Oblast, western Ukraine, on Tuesday evening.



Since 2023, Ukrainian Air Force's Su-24s have been employed mainly as launch platforms for Western-supplied Storm Shadow/SCALP-EG long-range cruise missiles.



It… pic.twitter.com/NtCe56VDw4 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 16, 2026

Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, αναφέρει η ανακοίνωση.