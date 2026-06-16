Η φρίκη που βίωσε μια 18χρονη οικιακή βοηθός στο Πακιστάν δεν σταμάτησε ούτε όταν ζήτησε βοήθεια. Μετά από μήνες κακοποίησης, επαναλαμβανόμενους βιασμούς και μια παράνομη άμβλωση που φέρεται να της επιβλήθηκε, η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της, προκαλώντας σοκ και οργή σε ολόκληρη τη χώρα.

Η 18χρονη Αϊσά πέθανε έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που συνδέονται με αποτυχημένη άμβλωση, αφού προηγουμένως είχε μείνει έγκυος έπειτα από αλλεπάλληλους ομαδικούς βιασμούς, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν συγκλονίσει το Πακιστάν.

Η νεαρή εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε εύπορη οικογένεια στη Λαχόρη, όπως χιλιάδες κορίτσια της ηλικίας της που αναζητούν εργασία για να στηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους. Ωστόσο, πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού όπου εργαζόταν, φέρεται να βίωνε επί έναν ολόκληρο χρόνο έναν εφιάλτη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Αϊσά κατηγόρησε τον γιο του εργοδότη της και τον οδηγό της οικογένειας ότι τη βίαζαν επανειλημμένα. Τον περασμένο Νοέμβριο, έπειτα από μήνες κακοποίησης, ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος από έναν από τους φερόμενους δράστες.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι εργοδότες της, θέλοντας να αποφύγουν τη δημόσια έκθεση και να προστατεύσουν το όνομα της οικογένειας, φέρονται να την εξανάγκασαν να διακόψει την εγκυμοσύνη. Για τον σκοπό αυτό κανονίστηκε η παράνομη πραγματοποίηση της άμβλωσης σε ιδιωτική κλινική.

Μετά την επέμβαση, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε δραματικά. Η 18χρονη νοσηλεύτηκε επανειλημμένα σε νοσοκομεία, ενώ η κατάσταση της συνέχιζε να χειροτερεύει. Τελικά, επέστρεψε σε νοσοκομείο της Λαχόρης, όπου κατέληξε στις 26 Μαΐου.

Λίγο πριν από τον θάνατό της, η Αϊσά πρόλαβε να καταθέσει στην αστυνομία, περιγράφοντας τα όσα υπέστη. Η υπόθεσή της έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μόλις την περασμένη εβδομάδα, όταν βίντεο που είχε καταγράψει από το νοσοκομειακό της κρεβάτι και στο οποίο μιλούσε για τη φρίκη που βίωνε, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η νεαρή είχε ενημερώσει τη σύζυγο του εργοδότη της πως είχε σταματήσει να έχει έμμηνο ρύση. Έπειτα από τεστ εγκυμοσύνης που βγήκε θετικό, ισχυρίστηκε ότι εξαναγκάστηκε να λάβει χάπια άμβλωσης, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Στη συνέχεια επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Φαϊσαλαμπάντ, προκειμένου να αναρρώσει. Όμως η κατάστασή της συνέχισε να επιδεινώνεται. Οι γονείς της την οδήγησαν σε τοπική κλινική, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η εγκυμοσύνη συνεχιζόταν.

Η οικογένεια επικοινώνησε με τους εργοδότες της, οι οποίοι ζήτησαν να μεταφερθεί ξανά στη Λαχόρη. Εκεί, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η νεαρή, η οποία βρισκόταν ήδη στον πέμπτο μήνα της κύησης, δέχθηκε απειλές και υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση. Κατά τη διάρκειά της διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο είχε ήδη πεθάνει.

Η Αϊσά δεν κατάφερε ποτέ να αναρρώσει από τις επιπλοκές που ακολούθησαν. Τον τελευταίο μήνα της ζωής της νοσηλεύτηκε πολλές φορές, ενώ σε αυτό το διάστημα αποφάσισε να καταγράψει το βίντεο που αργότερα συγκλόνισε τη χώρα.

Ο πατέρας της, μιλώντας στο BBC Urdu, δήλωσε συντετριμμένος ότι δεν γνώριζε τίποτα για την κακοποίηση που υφίστατο η κόρη του.

«Επικοινωνούσαμε μαζί της τηλεφωνικά και ποτέ δεν μας είπε κάτι που να μας κάνει να υποψιαστούμε ότι βιαζόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τους βιασμούς, καθώς και ο εργοδότης της νεαρής, ερευνώνται πλέον για ομαδικό βιασμό και ανθρωποκτονία. Ο οδηγός παραμένει προφυλακισμένος, ενώ ο εργοδότης και ο γιος του έχουν αφεθεί προσωρινά ελεύθεροι με εγγύηση. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν πιθανές ευθύνες του προσωπικού της ιδιωτικής κλινικής όπου πραγματοποιήθηκε η άμβλωση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Πακιστάν, με χιλιάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να ζητούν δικαιοσύνη για την 18χρονη. Πολλοί κάνουν λόγο για μια τραγική αποτυχία του συστήματος να προστατεύσει ένα νεαρό κορίτσι που βρέθηκε παγιδευμένο ανάμεσα στη σεξουαλική βία, την εκμετάλλευση και την αδιαφορία.

Η σεξουαλική βία κατά των γυναικών παραμένει σοβαρό πρόβλημα στο Πακιστάν. Παρά τη συχνότητά της, πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται ποτέ εξαιτίας του κοινωνικού στίγματος, των ελλιπών ερευνών και της δυσκολίας απονομής δικαιοσύνης στα θύματα.