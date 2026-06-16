Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 21χρονου κολυμβητή που αγνοούνταν σε λίμνη της Τζόρτζια, η οποία εδώ και δεκαετίες συνοδεύεται από φήμες και ιστορίες περί «στοιχειωμένων» νερών, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Terrell Shelton εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λίμνη Lanier, ενώ κολυμπούσε μαζί με φίλους προς ένα μικρό νησί κοντά στο Robinson Park. Σύμφωνα με τις αρχές, οι φίλοι του τον είδαν ξαφνικά να χάνεται από το οπτικό τους πεδίο. «Όταν κοίταξαν ξανά προς το μέρος του, δεν μπορούσαν πλέον να τον δουν και πίστεψαν ότι είχε βυθιστεί χωρίς να επανεμφανιστεί στην επιφάνεια», ανέφερε η αστυνομία.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, το άψυχο σώμα του βρέθηκε σε βάθος περίπου 4 μέτρων. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα για την ανάσυρσή του. Η αδελφή του, Calista Shelton, δήλωσε συγκλονισμένη από την τραγωδία. «Ο αδελφός μου ήταν καλός κολυμβητής. Πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο; Ακόμη δεν μπορώ να το καταλάβω», ανέφερε.

Body of missing swimmer, 21, found in Georgia lake long rumored to be haunted https://t.co/7UB1ZrVa0d pic.twitter.com/UKfzH3Tggf — New York Post (@nypost) June 15, 2026

Σε συγκινητικό μήνυμά της στα κοινωνικά δίκτυα, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο γεμάτο ζωή. «Ήταν γιος, αδελφός, σύντροφος, φίλος και ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε βαθιά από πολλούς. Ο πόνος από αυτή την ξαφνική απώλεια δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια», έγραψε.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τη φήμη της Lake Lanier, μιας τεχνητής λίμνης που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950 πάνω από βυθισμένες πόλεις, δάση και νεκροταφεία. Η λίμνη έχει συνδεθεί κατά καιρούς με δεκάδες δυστυχήματα και θανάτους, με τους ντόπιους να διατηρούν εδώ και χρόνια ιστορίες και θρύλους περί «στοιχειωμένου» τόπου.

Σύμφωνα με τοπικά στοιχεία, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στα νερά της από το 1994 μέχρι σήμερα.

Μάλιστα, τον Μάιο του 2025 είχε συγκλονίσει την περιοχή η εξαφάνιση του 43χρονου τριαθλητή και πατέρα πέντε παιδιών Dustin Valencia, ο οποίος χάθηκε ενώ έκανε καγιάκ στη λίμνη. Το σώμα του εντοπίστηκε αργότερα σε βάθος περίπου 15 μέτρων.

Ο θάνατος του Terrell Shelton είναι ο έβδομος που καταγράφεται στη Lake Lanier από τις αρχές του έτους, ενώ οι συνθήκες του πνιγμού του εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.