Ιστορική είσοδο στη Βουλή της Κύπρου εξασφάλισε η Άμεση Δημοκρατία στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, με τον πρόεδρο του κόμματος, Φειδία Παναγιώτου, να κάνει λόγο για «γέννηση» ενός νέου πολιτικού φορέα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής ζωής στη χώρα.

Μετά την εξασφάλιση τεσσάρων εδρών στη νέα κυπριακή Βουλή, ο Φειδίας Παναγιώτου ευχαρίστησε όσους στήριξαν την προσπάθεια, επισημαίνοντας πως το κόμμα δημιουργήθηκε μόλις πριν από έξι μήνες και κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα να αποκτήσει κοινοβουλευτική παρουσία.

«Τώρα ξεκινά η ζωή της Άμεσης Δημοκρατίας. Τώρα γεννήθηκε επίσημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η επόμενη ημέρα απαιτεί δουλειά και προσπάθεια ώστε το κόμμα να αποδείξει την αξία του και να κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας.

Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας υποστήριξε ότι το κόμμα δεν επιθυμεί να δώσει υποσχέσεις, αλλά να επικεντρωθεί στην προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της λειτουργίας του κράτους στην Κύπρο. Όπως ανέφερε, οι πρώτες κινήσεις και οι προτεραιότητες θα καθοριστούν μέσα από συζήτηση με την ομάδα του τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εκλογική επίδοση δείχνει πως σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας αναζητά νέες πολιτικές δυνάμεις και διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα στο κοινοβούλιο, ενώ συνεχάρη και τα παραδοσιακά κόμματα για τα ποσοστά που κατέγραψαν.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μετακινηθεί στη Βουλή της Κύπρου, ο Φειδίας Παναγιώτου απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του, σημειώνοντας πως θα λάβει τις τελικές αποφάσεις μετά από συζητήσεις με την ομάδα και την οικογένειά του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του κόμματος, λέγοντας ότι η προεκλογική εκστρατεία οργανώθηκε χωρίς μεγάλες χρηματοδοτήσεις και με περιορισμένους πόρους.

«Από αύριο ξεκινά δουλειά στη Βουλή», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως οι τέσσερις βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας θα επιχειρήσουν να φέρουν έναν διαφορετικό τρόπο πολιτικής παρουσίας και λειτουργίας, με στόχο –όπως είπε– την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής ζωής στην Κύπρο.