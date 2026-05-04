Λένε πως δεν έχεις γνωρίσει πραγματικά την Πορτογαλία, αν δεν δοκιμάσεις τον διάσημο μπακαλιάρο της και δεν επισκεφτείς το Ferragudo, το γραφικό ψαροχώρι της, όπου μαζί με τους ντόπιους θα ατενίσετε τον Ατλαντικό με μια γλυκιά, νοσταλγική διάθεση που πηγάζει από την ερεθιστική ατμόσφαιρά του.

Το Ferragudo, με τα στενά, πλακόστρωτα σοκάκια, τα πάλλευκα σπίτια με τις κόκκινες κεραμοσκεπές και τις ανθισμένες αυλές, καθώς και το γραφικό λιμανάκι, παραμένει ανέγγιχτο από τον μαζικό τουρισμό και για πολλούς είναι ο μυστικός θησαυρός της Πορτογαλίας. Βρίσκεται στον ποταμό Arade, ο οποίος εκβάλλει στον Ατλαντικό Ωκεανό κοντά στην πόλη Portimão.

Ιστορικά, ο τόπος βασίστηκε κυρίως στην αλιεία, με τους περισσότερους κατοίκους να είναι ψαράδες. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η παραλία Praia da Angrinha, ενώ η Praia da Falésia, η οποία πρόσφατα αναδείχθηκε ως η κορυφαία του κόσμου, απέχει περίπου 45 χλμ. Ωστόσο, βασική παραλία του Ferragudo θεωρείται η Praia Grande, μια ακτή με χρυσαφένια άμμο.

