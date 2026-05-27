Η λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την ευθύνη για 32 ξεχωριστές επιχειρήσεις την Τρίτη, οι οποίες είχαν ως στόχο ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, οι μαχητές της ενεπλάκησαν σε άμεσες συγκρούσεις και εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα με ρουκέτες, πυροβολικό και drones, προκειμένου να αναχαιτίσουν ισραηλινή στρατιωτική προέλαση, με επίκεντρο κυρίως την περιοχή γύρω από την πόλη Ζάουταρ αλ-Σαρκίγια.

Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή ή την πρόκληση ζημιών σε πολλαπλά άρματα μάχης Merkava, τεθωρακισμένα οχήματα, συστήματα επικοινωνιών και μια συστοιχία Iron Dome, ενώ αναφέρει επίσης ότι κατέρριψε δύο ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου quadcopter.