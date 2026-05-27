Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα νέα σειρά από αρχεία για τα UFO την περασμένη εβδομάδα, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά βίντεο με μυστηριώδεις μεταλλικές σφαίρες να κινούνται σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Το νέο υλικό εντάσσεται στην προσπάθεια του Λευκού Οίκου για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα (UAPs) και περιλαμβάνει 46 βίντεο, τα οποία το Κογκρέσο ζητούσε εδώ και μήνες να αποδεσμεύσει το Πεντάγωνο.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά πλάνα καταγράφονται ασημί σφαιρικά αντικείμενα να αιωρούνται ή να κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες πάνω από βουνά, θάλασσες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Χιλιάδες αναφορές για «μεταλλικές σφαίρες»

Οι νέες εικόνες έρχονται να προστεθούν στις αυξανόμενες αναφορές πολιτών και μαρτυριών για περίεργες σφαιρικές κατασκευές που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του κόσμου.

Σύμφωνα με μελέτη της πλατφόρμας Enigma, όπου χρήστες καταγράφουν θεάσεις UFO, σημειώθηκαν περισσότερες από 8.000 αναφορές σφαιρικών αντικειμένων στις ΗΠΑ από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2025.

Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνεται η υπόθεση της λεγόμενης «Σφαίρας της Μπούγκα» στην Κολομβία, η οποία φέρεται να εντοπίστηκε να αιωρείται πάνω από τη Νότια Αμερική πριν συντριβεί στην περιοχή Μπούγκα το 2024.

Η αμερικανική κυβέρνηση, παρά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, δεν έχει δώσει επίσημες απαντήσεις σχετικά με την προέλευση των αντικειμένων, τις πιθανές δυνατότητές τους ή το αν ο στρατός έχει ανακτήσει κάποιο από αυτά.

Βίντεο από στρατιωτικούς δορυφόρους

Από τα πιο εντυπωσιακά βίντεο που αποδεσμεύθηκαν είναι καταγραφή της 12ης Απριλίου 2021 από στρατιωτικό δορυφόρο των ΗΠΑ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) κατέγραψε σχεδόν πέντε λεπτά έγχρωμου βίντεο, στο οποίο μεγάλη ασημί σφαίρα κινείται με υψηλή ταχύτητα πάνω από άγνωστη ορεινή περιοχή, χωρίς να διακρίνεται κάποιο σύστημα πρόωσης.

Σε άλλο περιστατικό του 2024, στρατιωτικός δορυφόρος κατέγραψε αντικείμενο σφαιρικού σχήματος πάνω από θαλάσσια περιοχή να εκπέμπει έντονο παλλόμενο φως, ενώ περιστρεφόταν και κινούνταν χαμηλά πάνω από το νερό.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το αντικείμενο φαινόταν να αλλάζει μορφή και να πραγματοποιεί ακανόνιστες κινήσεις, δυσκολεύοντας την παρακολούθησή του.

Presentation of the Pentagon / Department of War UFO and UAP files, featuring official footage reviewed by AARO, source context, zooms, slow-motion sections, NASA archive audio, and a soundtrack.



Αντικείμενα κοντά σε στρατιωτικές βάσεις

Το Πεντάγωνο έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα περισσότερα από 200 αρχεία που σχετίζονται με UAPs, αν και αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι αρκετά από τα στοιχεία δεν διαθέτουν πλήρως επιβεβαιωμένη αλυσίδα πιστοποίησης.

Παράλληλα, στοιχεία της πλατφόρμας Enigma ανέφεραν ότι περισσότερες από 360 θεάσεις «μεταλλικών σφαιρών» καταγράφηκαν κοντά σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάρτυρες ανέφεραν ότι τα αντικείμενα εμφανίστηκαν σε μικρή απόσταση από εγκαταστάσεις όπως το Fort Hamilton στη Νέα Υόρκη, το Papago Military Reserve στην Αριζόνα και η αεροπορική βάση του Λος Άντζελες.

Αναφορές για αντοχή σε στρατιωτικά πλήγματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και περιστατικό που αποκάλυψε πέρυσι ο βουλευτής Έρικ Μπέρλισον, σύμφωνα με το οποίο σφαιρικό UFO στα ανοιχτά της Υεμένης χτυπήθηκε από πύραυλο Hellfire αμερικανικού drone χωρίς να καταστραφεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αντικείμενο συνέχισε να κινείται με υψηλή ταχύτητα ακόμη και μετά την πρόσκρουση.

Στην Κολομβία, η λεγόμενη «Σφαίρα της Μπούγκα» φέρεται να έπεσε σε χωράφι έπειτα από σύγκρουση με καλώδια ηλεκτροδότησης, ενώ αναφορές υποστηρίζουν ότι εξέπεμπε ενέργεια που κατέστρεψε τη βλάστηση της περιοχής και προκάλεσε προβλήματα υγείας σε όσους ήρθαν σε επαφή μαζί της.

Το Πεντάγωνο αναμένεται να προχωρήσει και σε νέα αποδέσμευση αρχείων για UFO, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.