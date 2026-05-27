Αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της η κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση των κομμάτων Τσίπρα–Καρυστιανού, προσθέτοντας νέα στοιχεία στο αφήγημα της θετικής ατζέντας, επιχειρώντας να λάβει θέση μάχης απέναντι στο σκηνικό έντονης πολυδιάσπασης, αμφισβήτησης και ανακατατάξεων που διαμορφώνεται στον χώρο της αντιπολίτευσης. Το στίγμα έδωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επιχειρώντας να αντιπαραβάλει τη «σταθερότητα και σοβαρότητα» της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό που κυβερνητικά στελέχη περιγράφουν ως «πολιτική Βαβέλ».

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι οι «παλιοί και νέοι πρωταγωνιστές» επιχειρούν να επανέλθουν στο προσκήνιο με διαφορετικό προσωπείο. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι κοινός παρονομαστής αυτών των δυνάμεων είναι η καταγγελία της κυβέρνησης, χωρίς όμως σαφή προγραμματικό λόγο ή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευση

Στην ίδια κατεύθυνση, ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική και στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη στάση του στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανάγνωση, ακόμη και θεσμικές πολιτικές δυνάμεις «χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους», συμμετέχοντας σε μια γενικευμένη αντιπολιτευτική ρητορική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε μια άγονη σύγκρουση χωρίς πολιτικό περιεχόμενο, αλλά θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην παραγωγή κυβερνητικού έργου που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Τα μέτρα στήριξης και το μήνυμα της οικονομίας

Απέναντι στο κλίμα αβεβαιότητας, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει το κοινωνικό και οικονομικό της αποτύπωμα. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβερνητική πολιτική επικεντρώνεται στη στήριξη των εισοδημάτων σε περιόδους κρίσεων και στην προώθηση αλλαγών που παγιώνουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η επέκταση της επιδότησης στο diesel και για τον Ιούνιο, με επιδότηση 15 λεπτών ανά λίτρο, μέτρο που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, διατηρεί την τιμή περίπου 30 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας, επικαλούμενοι ακόμη και το μήνυμα που, κατά την εκτίμησή τους, εξέπεμψαν οι πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο.

Η σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η επίθεση της κυβέρνησης προς τον Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή αναφορές του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» του ΣΚΑΪ, κυβερνητικά στελέχη κατηγόρησαν τον πρώην πρωθυπουργό ότι, ενώ μπορούσε να επιλέξει τη φορολόγηση των εφοπλιστών, προτίμησε να επιβαρύνει τους συνταξιούχους προκειμένου να κλείσει η συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

«Ο “προστάτης των αδυνάτων” επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους και όχι τους εφοπλιστές», σχολίαζαν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, επιχειρώντας να αποδομήσουν το κοινωνικό πρόσημο που παραδοσιακά αποδίδεται στον ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, τόνιζαν ότι η διακυβέρνηση Τσίπρα «διέλυσε πολλούς από τους μύθους της Μεταπολίτευσης», κυρίως τον ισχυρισμό ότι η Αριστερά διαθέτει μονοπώλιο κοινωνικής ευαισθησίας. Με γρήγορα αντανακλαστικά αμέσως μετά την ανακοίνωση του ΕΛ.Α.Σ κυβερνητικά στελέχη με αιχμηρό τρόπο επισήμαιναν «τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος». Θύμιζαν μάλιστα «τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες», αλλά υπογράμμιζαν ότι «η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις “ακάλυπτες” υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω».

Οι αναφορές στην Καρυστιανού και τον «αντισυστημισμό»

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και η δημόσια παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού. Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι σέβονται απολύτως την προσωπική της διαδρομή και το τραγικό βίωμα που έχει υποστεί, ωστόσο πολιτικά θεωρούν ότι οι μέχρι στιγμής τοποθετήσεις της παραπέμπουν στον «αντισυστημισμό της πάνω και κάτω πλατείας».

Η κυβέρνηση επιχειρεί να υπενθυμίσει τις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου 2015, σημειώνοντας ότι πρόσωπα που πρωτοστάτησαν τότε σε «λαϊκά δικαστήρια» βρέθηκαν αργότερα σε κυβερνητικές θέσεις. «Η εμπειρία υπάρχει πλέον και οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν» επισημαίνουν.