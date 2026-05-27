Άστατος θα είναι και σήμερα, Τετάρτη 27/5 ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα, στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ μικρή άνοδος θα σημειώσει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 27 Μαΐου, νεφώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας τις μεσημβρινές ώρες, ενώ βροχές κατά τόπους αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της Δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Κρήτης και της Ρόδου κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν τις βραδινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως στην Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου, ενώ υψηλές θα είναι οι συγκεντρώσεις γύρης από ελιά κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33, στην Ήπειρο από 13 έως 32 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 14 έως 33, στην Πελοπόννησο από 11 έως 32 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 29, στα Επτάνησα από 15 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 16 έως 31 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς στο Βόρειο Αιγαίο, και δυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της μέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται αίθριος καιρός με νεφώσεις κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά του νομού κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς.