Η σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης του πεντάχρονου αγοριού σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης αναβίωσε στη δικαστική αίθουσα. Δράστες φέρονται δύο συνομήλικοί του και στο εδώλιο κάθονται έξι άτομα: οι γονείς τους και δύο νηπιαγωγοί.

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του πατέρα του μικρού αγοριού. «Όταν ήρθε ο μικρός να μου εκμυστηρευτεί το περιστατικό, μου είπε: “Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη αν σου πω τι έγινε;”. Όσα μου είπε τα επανέλαβε και στους γιατρούς και τους νοσηλευτές αργότερα. Το σχολείο, δυστυχώς, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων… Ήταν και είναι ακόμη μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για εμάς», ανέφερε ο πατέρας του 5χρονου.

Σχεδόν δύο χρόνια τώρα η οικογένεια του πεντάχρονου παλεύει. Ήταν Σεπτέμβριος του 2024 όταν οι γονείς του μικρού αγοριού κατήγγειλαν κακοποίηση του παιδιού τους από δύο συνομηλίκους του μέσα στο νηπιαγωγείο.

Ο πεντάχρονος είχε καταθέσει στις αρχές, ενώ είχε γίνει και ιατροδικαστική εξέταση. Η ψυχολόγος, όμως, που τον παρακολουθούσε φέρεται να τον εγκατέλειψε, γιατί δεν μπορούσε να τον καταλάβει.

«Η δημόσια λειτουργός, η ψυχολόγος που το παρακολουθούσε, το εγκατέλειψε λέγοντας ότι υπήρχε πρόβλημα κατανόησης της γλώσσας. Ένα παιδάκι που παλεύει ακόμη και δεν εισπράττει την αγάπη της Πολιτείας», ανέφερε η δικηγόρος της οικογένειας του πεντάχρονου, Ανθούλα Ανάσογλου, στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

«Παλεύουμε με το τραύμα»

«Ακόμη και τα μεγαλύτερα παιδιά μας, τα αδέλφια του μικρού, δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν την κατάσταση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να ξεπεράσει το παιδάκι μας το τραύμα. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα είναι μια ανοιχτή πληγή», επισήμανε ο πατέρας του παιδιού.

Για τη σοκαριστική υπόθεση κατηγορήθηκαν έξι άτομα: οι γονείς των φερόμενων ανήλικων δραστών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και δύο νηπιαγωγοί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι ξεκινά ΕΔΕ για τις νηπιαγωγούς.

Η δίκη, που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, θα συνεχιστεί στις 24 Ιουνίου, ενώ έχει ζητηθεί και συμπληρωματική κατάθεση του πεντάχρονου.