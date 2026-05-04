Ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ διατηρεί το σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς βρίσκεται στο +6 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που ακολουθούν.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, η Ένωση θα κατακτήσει το πρωτάθλημα κατά 88.8%. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στο 7.5% και ο Δικέφαλος του Βορρά στο 3.7%. Όσον αφορά τη μάχη για την δεύτερη θέση, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί με 49.9%, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 40%.

Οι πιθανότητες για την 1η θέση:

ΑΕΚ: 88.8%

Ολυμπιακός: 7.5%

ΠΑΟΚ: 3.7%



Οι πιθανότητες για την 2η θέση:

Ολυμπιακός: 49.9%

ΠΑΟΚ: 40%

ΑΕΚ: 10.1%