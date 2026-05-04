Ισχυροί άνεμοι έπνεαν χθες στη Φολέγανδρο, ενώ η θερμοκρασία σημείωσε βουτιά σε ολόκληρη τη χώρα τις πρώτες ημέρες του Μαΐου.
Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη μάχη που έδωσε με τα κύματα το πλοίο «Αικατερίνη» στο λιμάνι της Φολεγάνδρου.
Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια κάτω από το βίντεο. Ακολουθούν ορισμένα από αυτά:
- «Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται»
- «Μόνο που το βλέπω … τρομάζω.. μπράβο στον καπετάνιο. ΑΞΙΟΣ»
- «Χαίρομαι που δεν είμαι μέσα»
- «Τρομακτικό. Μπράβο στον καπετάνιο!!!!»
- «Οοο πάρα λίγο να πάει στο βράχο … Παναγία μου»