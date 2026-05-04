Με αφορμή δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να μεταφέρει την επιθυμία της οικογένειάς του.

Τα δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ο οποίος πριν από περίπου 20 ημέρες υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα και νοσηλεύεται από τότε στη ΜΕΘ, φαίνεται να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

Το πρωί της Δευτέρας, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε μέσα στην εκπομπή «Happy Day», της οποίας είναι συνεργάτιδα η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου: «Έχετε καταλάβει όλο αυτόν τον καιρό, από τότε που έγινε το συμβάν, πριν από περίπου 20 μέρες, ότι μιλούμε ελάχιστα γι’ αυτό το γεγονός. Κι αυτό δεν είναι γιατί δεν αγαπάμε την Τίνα μας ή δεν μας λείπει, αλλά γιατί σεβόμαστε την στάση που επιθυμεί η οικογένεια να τηρηθεί. Δηλαδή, διακριτικότητα και σεβασμός και προσοχή στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την πορεία της υγείας του. Το λέω γιατί από χθες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, έχει βγει και σε εξώφυλλα και πρωτοσέλιδα η είδηση ότι έγινε το θαύμα, ότι πάει καλύτερα με σαφείς αναφορές σε διάφορες αντιδράσεις που έχει ο υπουργός κτλ. Εγώ θα σας πω ότι όντως υπάρχει μια βελτίωση, αλλά από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει και αν συμβαίνει, θα ήθελα να το αφήσουμε στην Τίνα να το πει όταν θα θέλει ή σε ένα ιατρικό ανακοινωθέν να αναφερθεί γιατί κάθε μέρα που περνά είναι μια μικρή νίκη», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια του Alpha.

Στη συνέχεια η Σταματίνα Τσιμτσιλή συμπλήρωσε: «Από εκεί και πέρα αυτό που επιθυμεί και η Τίνα μας και η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη ευρύτερα είναι χαμηλοί τόνοι, σεβασμός και διακριτικότητα. Η επιθυμία της Τίνας μας που έχει αποσυρθεί και από το προσκήνιο, και από την εκπομπή και από τα social, και από την κοινωνική ζωή και είναι στο πλευρό του άντρα της από το πρωί ως το βράδυ είναι να μη δημιουργείται θόρυβος γύρω από όλη αυτή τη μάχη που δίνει, γιατί είναι μια δύσκολη μάχη που δεν έχει ξεκάθαρο φως στο τούνελ. Ναι υπάρχουν σημάδια βελτίωσης, αλλά κάθε μέρα είναι μια νέα μάχη και ξεκινάει από το μηδέν. Αυτό που θέλει η Τίνα από εσάς είναι την αγάπη και την προσευχή σας».