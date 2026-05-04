Βίντεο που κόβει την ανάσα δείχνει αγανακτισμένους οδηγούς στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης να κινούνται αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο, σε μια απερίσκεπτη κίνηση για να αποφύγουν το κυκλοφοριακό χάος που προκάλεσε ο ετήσιος ποδηλατικός γύρος «TD Five Boro Bike Tour».

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Williamsburg News καταγράφει σκηνές χάους, με αυτοκίνητα ακινητοποιημένα στη «Brooklyn-Queens Expressway», κοντά στην έξοδο της «Wythe Avenue», το πρωί της Κυριακής, καθώς εξοργισμένοι οδηγοί επέλεξαν να κινηθούν στο αντίθετο ρεύμα, όπως αναφέρει η New York Post.

Nail-biting video shows reckless NYC drivers go wrong way on highway to dodge Five Boro Bike Tour traffic https://t.co/4uWMKCBfXA pic.twitter.com/HjjMEnAqwW — New York Post Metro (@nypmetro) May 3, 2026

Δεκάδες χιλιάδες ποδηλάτες, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, συμμετείχαν στη διαδρομή των περίπου 64 χιλιομέτρων, η οποία διασχίζει και τους πέντε δήμους της πόλης. Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται από το 1977, οδήγησε στο κλείσιμο πολλών μεγάλων γεφυρών και οδικών αρτηριών.

«Κλείνουν δρόμους και αυτοκινητόδρομους και γέφυρες για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν ποδήλατο! Τι στο καλό συμβαίνει με αυτή την πόλη;» ξέσπασε ο Steven Bush στο X.

FUCKIN SHAME they close streets and highways AND BRIDGES so these people can ride their dam bikes!!!!WTF IS WRONG WITH THIS CITY? 🤬🤬🤬🤬 — Steven Bush (@StevenB04455954) May 3, 2026

«Η Νέα Υόρκη δεν είναι πόλη για ποδήλατα», σχολίασε ένας άλλος.

NYC is not a biking city. — Sasha (@HoldenCal36) May 3, 2026

Άλλοι απέρριψαν την αναστάτωση, λέγοντας ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια ενόχληση. «Αυτό συμβαίνει για λίγη ώρα, μία ημέρα, μία φορά τον χρόνο. Ξεπεράστε το», έγραψε ένας χρήστης.

This happens for a short time, one day, once a year. Get over it. — Average Biker (@Angry_NYCyclist) May 3, 2026

Κατά τη συμμετοχή του σε μέρος της δημοφιλούς ποδηλατικής διοργάνωσης, ο Ζόραν Μαμντάνι επέκρινε την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, ICE, την οποία χαρακτήρισε «σκληρή και απάνθρωπη». Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά τη βίαιη σύγκρουση διαδηλωτών κατά της ICE με αστυνομικούς έξω από νοσοκομείο στο Μπρούκλιν.

«Δεν κάνουν τίποτα που να υπηρετεί το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, και το έχω πει αυτό ακόμη και απευθείας στον πρόεδρο», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκη για τους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης.