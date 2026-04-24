Αποτρόπαιο βίντεο δείχνει έναν έφηβο να ρίχνει ένα κορίτσι στο έδαφος και να πατάει το κεφάλι της, αφού εκείνη αρνήθηκε να του δώσει τον αριθμό του τηλεφώνου της, σύμφωνα με την αστυνομία και πηγές.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει η New York Post, δείχνει τον 14χρονο δράστη να έρχεται αντιμέτωπος με το 15χρονο κορίτσι στη γωνία της East 107th Street και της 3rd Avenue στο East Harlem, γύρω στις 3:30 μ.μ. τη Δευτέρα, μετά το σχόλασμα.

«Θα σε σαπίσω στο ξύλο εδώ και τώρα», είπε ο 14χρονος στην 15χρονη

«Θα σε σαπίσω στο ξύλο εδώ και τώρα», λέει ο νταής, ενώ κλείνει τον δρόμο στο κορίτσι στη διάβαση, την ώρα που ένας από τους φίλους του τον παροτρύνει: «Κάν’ το!». «Θα σταθείς ακριβώς εδώ», τη διατάζει, δείχνοντας το έδαφος μπροστά στα πόδια του.

Εκείνη προσπαθεί να τον προσπεράσει, όμως εκείνος απλώνει το χέρι του και τη σπρώχνει πίσω, όπως δείχνει το σκληρό βίντεο. «Φύγε γα…το από μπροστά μου, μα…κα», του λέει, γυρίζοντας και απομακρυνόμενη. Ο μασκοφόρος τραμπούκος τότε την αρπάζει από πίσω, τη σηκώνει στον αέρα και τη ρίχνει με δύναμη στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με το σοκαριστικό βίντεο.

Ενώ εκείνη κείτεται στο έδαφος, ανήμπορη και πονώντας, εκείνος πατάει το κεφάλι της και απομακρύνεται. Το κορίτσι μεταφέρθηκε από διασώστες στο νοσοκομείο «Harlem Hospital» σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία και πηγές.

Ο νταής συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο ανηλίκων του Μανχάταν την Πέμπτη, με τον δικαστή να απαγορεύει την παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Μετά την ακρόαση, τέθηκε υπό κράτηση.

Προσοχή, ακολουθεί πολύ σκληρό βίντεο:

«Αν τον προκαλέσεις, θα αντιδράσει», είπε η μητέρα του δράστη

Η μητέρα του δράστη, Σελίμα Άλεν, υποστήριξε ότι το θύμα ήταν αυτό που εκφόβιζε τον γιο της στο σχολείο και τον χαρακτήρισε «ταπεινό» και Χριστιανό. «Αυτή τον εκφόβιζε, αυτό είναι όλο», δήλωσε. «Μου παραπονιόταν για εκείνη. Το ανέφερα στον διευθυντή αλλά δεν έγινε τίποτα. Με τον τρόπο που τον εκφοβίζουν, δεν θέλει να πάει σχολείο», πρόσθεσε η μητέρα του 14χρονου.

Η Σελίμα Άλεν, όπως αναφέρει η New York Post, αρνήθηκε επίσης ότι ο γιος της ζητούσε τον αριθμό του κοριτσιού. Είπε ότι ήταν φίλοι και αντάλλασσαν μηνύματα στο Instagram και το WhatsApp. Τον περιέγραψε ως «ήσυχο» παιδί που «δεν προκαλεί κανέναν», υποστηρίζοντας ότι το κορίτσι τον έσπρωξε λίγο πριν ξεκινήσει το βίντεο.

«Είναι αντίδραση, γιατί εκείνη τον έσπρωξε πρώτη», είπε, χωρίς να παρουσιάσει επιπλέον βίντεο που ισχυρίστηκε ότι έχει. «Δεν προκαλεί κανέναν. Αλλά αν τον προκαλέσεις, θα αντιδράσει», πρόσθεσε.

«Θα μπορούσε να τη σκοτώσει», λέει η μητέρα της 15χρονης

Η μητέρα της 15χρονης, Λουσίντα Αρόγιο, δήλωσε στη New York Post ότι ο 14χρονος, που πλέον κρατείται με κατηγορίες για επίθεση, φοιτά στο ίδιο σχολείο με την κόρη της και την ενοχλούσε για εβδομάδες, επιδιώκοντας την προσοχή της. Όπως είπε, η κόρη της είχε μείνει σοκαρισμένη όταν η επίμονη παρενόχληση κατέληξε στη βίαιη επίθεση της Δευτέρας.

«Είναι πολύ αναστατωμένη που όλη της η ζωή έχει ανατραπεί πλήρως αυτή τη στιγμή», είπε η συντετριμμένη μητέρα σε συνέντευξη από το σπίτι της στο East Harlem την Πέμπτη. «Αυτό δεν είναι καν εκφοβισμός, είναι ξεκάθαρη επίθεση και θα μπορούσε να τη σκοτώσει», πρόσθεσε με οργή. Ο ξυλοδαρμός στον δρόμο άφησε το κορίτσι με διάσειση, αιμορραγία, πιθανή εγκεφαλική βλάβη, έντονους πονοκεφάλους και τραυματισμό στον αυχένα, τραύματα που θα απαιτήσουν συνεχή φυσικοθεραπεία, σύμφωνα με την Λουτσίντα Αρόγιο.

Η κόρη της έχει λάβει επανειλημμένα το σοκαριστικό βίντεο της επίθεσης που κυκλοφορεί και νιώθει «πολύ εκτεθειμένη αυτή τη στιγμή», είπε η μητέρα της. «Ήταν πολύ θυμωμένη για το πόσο γρήγορα κλιμακώθηκε η κατάσταση. Και φαίνεται [στο βίντεο] ότι απλώς ήθελε να απομακρυνθεί από αυτόν, γιατί είναι επικίνδυνος. Τον ήξερε εδώ και καιρό ως κάποιον επικίνδυνο».

Η μαθήτρια της πρώτης λυκείου και αθλήτρια στο East Harlem Scholars Academy Charter School κατευθυνόταν για προπόνηση squash όταν συνέβη το περιστατικό, είπε η μητέρα της. Τα πλάνα δείχνουν το κορίτσι να βρίσκεται ανήμπορο στο έδαφος, ενώ εκείνος πατάει το κεφάλι της και απομακρύνεται. «Απλώς έφυγε τρέχοντας και όλοι τραβούσαν βίντεο και κοιτούσαν ενώ συνέβαινε αυτό», είπε η μητέρα της 15χρονης. «Το βίντεο διαδόθηκε σαν να ήταν ψυχαγωγία, και αυτό με εξόργισε περισσότερο. Εκείνη τον αγνοούσε, οπότε ουσιαστικά την ανάγκασε να του δώσει προσοχή. Και οι φίλοι του γελούσαν. Δεν είναι μόνο ένας νταής, είναι εκφοβισμός από την κοινότητα».

Παρότι το κίνητρο παραμένει ασαφές, πηγές ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε αφού το κορίτσι αρνήθηκε να δώσει τον αριθμό της στον δράστη, «γνωστό ταραχοποιό» στο σχολείο. «Δεν θα επιστρέψει σε εκείνο το σχολείο, δεν μπορούν να την κρατήσουν ασφαλή», είπε η μητέρα της 15χρονης.

Η Λουσίντα Αρόγιο ανέφερε ότι η κόρη της ξύπνησε μέσα στο ασθενοφόρο μετά την επίθεση και δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί ακόμα και αφού είδε το βίντεο. Νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες και μόλις τώρα μπορεί να περπατήσει και να φάει ξανά. «Την κοιτάζω και είναι θαύμα που βρίσκεται στο σπίτι. Την προσέχω συνεχώς πλέον», είπε.

Η Λουσίντα Αρόγιο υποστήριξε ότι οι υπεύθυνοι του σχολείου γνώριζαν πως ο νεαρός «ήταν πρόβλημα». Ωστόσο, η παρενόχληση προς την κόρη της δεν είχε αναφερθεί, επειδή δεν πίστευαν ότι θα εξελισσόταν σε βία. «Δεν φαντάζεσαι ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο», είπε, σημειώνοντας ότι η σύλληψη του δράστη έχει βοηθήσει την ίδια και την κόρη της να νιώθουν πιο ήρεμες.