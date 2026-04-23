Σοκ προκαλεί βίντεο που κάνει τον γύρο των social media και καταγράφει την άγρια επίθεση ανηλίκου σε 15χρονη μαθήτρια στη Νέα Υόρκη, με τις Αρχές να προχωρούν ήδη στη σύλληψη του δράστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά το σχόλασμα, στη γωνία των οδών East 107th Street και 3rd Avenue, στην περιοχή East Harlem. Σύμφωνα με την αστυνομία και πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο 14χρονος προσέγγισε τη 15χρονη και της ζήτησε τον αριθμό τηλεφώνου της. Όταν εκείνη αρνήθηκε, η κατάσταση ξέφυγε επικίνδυνα.

Στο βίντεο, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, φαίνεται ο ανήλικος να της φράζει τον δρόμο σε διάβαση πεζών και να την απειλεί, ενώ άτομα από την παρέα του τον προτρέπουν να επιτεθεί. Παρά την προσπάθεια της κοπέλας να απομακρυνθεί, εκείνος την ακολουθεί, την αρπάζει από πίσω, τη σηκώνει στον αέρα και τη ρίχνει με δύναμη στο οδόστρωμα.

Η βία δεν σταματά εκεί, καθώς ο δράστης φαίνεται να τη χτυπά ενώ βρίσκεται ήδη στο έδαφος, πατώντας ακόμη και στο κεφάλι της, πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη διάσειση, ωστόσο η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή. Ο 14χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση, ενώ το περιστατικό έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τη βία μεταξύ ανηλίκων και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισής της.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ το βίντεο εξετάζεται ως βασικό αποδεικτικό στοιχείο για την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών της επίθεσης.