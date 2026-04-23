Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο με τη στιγμή που πέφτουν πάνω σε τζαμαρία καταστήματος οι δύο 19χρονες που πλακώθηκαν στην Αγία Βαρβάρα.

Το βίντεο προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ και δείχνει τις δύο κοπέλες να προσπαθούν να χτυπήσουν η μία την άλλη, όταν χωρίς να το καταλάβουν πέφτουν πάνω στη τζαμαρία, που γίνεται θρύψαλα.

Τότε, σταματά η ένταση μεταξύ τους και η κάθε μία πιάνει το κεφάλι της, καθώς πονούσαν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την μία 19χρονη που τραυματίστηκε πιο βαριά και τη μετέφερε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου και νοσηλεύεται.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου.