Σε σοβαρή κατάσταση φέροντας τραύματα στο κεφάλι και στον λαιμό μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22/4 στο νοσοκομείο μία 19χρονη από την Αγία Βαρβάρα, ύστερα από επεισόδιο με συνομήλική της φίλη.

Το περιστατικό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σημειώθηκε στις 21:10 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν οι δύο φίλες πλακώθηκαν στο ξύλο.

Την ώρα του καβγά η μία 19χρονη φέρεται να έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα η δεύτερη να πέσει πάνω σε μία τζαμαρία που έσπασε. Από τη θραύση του γυαλιού η 19χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στον λαιμό.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 19χρονη και τη μετέφερε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου και νοσηλεύεται.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου.