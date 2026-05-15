Την υποστήριξη ανέργων και μισθωτών σε οικονομική και εργασιακή επισφάλεια, ηλικίας έως 60 ετών, για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, κατά προτίμηση συναφούς με την ειδικότητά τους, ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι ο βασικός στόχος της δράσης «Νέα Ευκαιρία: Στήριξη ανέργων και μισθωτών μερικής απασχόλησης για έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην «Ήπειρο».

Πριμοδοτείται η νεανική και η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η συνάφεια της ειδικότητας του ωφελούμενου με την δραστηριότητα της νέας επιχείρησης και η συμμετοχή περισσότερων του ενός ωφελούμενων, ανέργων ή/και μισθωτών με μερική απασχόληση στη δημιουργία της νέας επιχείρησης.

Η πρόσκληση αφορά την δημιουργία νέων (αποκλειστικά υπό σύσταση) επιχειρήσεων μέσω της υποστήριξης ανέργων και μισθωτών μερικής απασχόλησης, για την έναρξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες θα συσταθούν και θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους (έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ.) μετά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησής τους.

ΔΥΟ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Η πρόσκληση αφορά δύο διακριτές υποδράσεις και ο Δυνητικός Δικαιούχος πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά την υποδράση για την οποία θέλει να υποβάλει την πρόταση του.

Υποδράση 1: Δημιουργία νέων επιχειρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ

Η Υποδράση 1 συμβάλει στην ΟΧΕ “Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο”.

Υποδράση 2: Δημιουργία νέων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ

Υλικά – Κατασκευές και Βιομηχανία

Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες

Αγροδιατροφική Αλυσίδα

Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία

Βιοεπιστήμες – Υγεία και Φάρμακα

Αειφόρος Ενέργεια

Ψηφιακές Τεχνολογίες

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από €10.000 έως €50.000 (ή €60.000 εφόσον η πρόταση αφορά επιχειρήσεις με την συμμετοχή περισσότερων του ενός ωφελούμενων).

Περίοδος υποβολής: από 2/6/2026 έως 9/9/2026

Η Υποδράση 1 αφορά αποκλειστικά τις περιοχές:

Βόρεια Πίνδος: Δήμος Κόνιτσας

Νότια Πίνδος: Δήμοι Βόρειων Τζουμέρκων και Κεντρικών Τζουμέρκων

Περιοχή Σουλίου – Αχέροντα: Δημοτικές Ενότητες Σουλίου και Αχέροντα του Δήμου Σουλίου

Η Υποδράση 2 αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας Ηπείρου.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Οι κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

Δαπάνες προσωπικού

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Λειτουργικές Δαπάνες

Δαπάνες Λογισμικού

Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

Έμμεσες Δαπάνες

Προϋπολογισμός: €3.500.000

