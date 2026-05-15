Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.274,44 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,06%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,58 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,38 %.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,94%), της Κύπρου (+0,91%) και του ΟΛΠ (+0,39%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,81%), της Πειραιώς (-2,17%), της Εθνικής (-1,92%) και της Alpha Bank (-1,44%).

Ανοδικά κινούνται 28 μετοχές, 53 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+2,10%) και ΕΛΠΕ (+1,94%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (-3,15%) και Ευρώπη Holding (-2,91%).