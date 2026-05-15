Έκρυθμο ήταν το κλίμα στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου κατά την άφιξη του 47χρονου που απολογείται σήμερα για την υπόθεση της Μεσαράς, με κατηγορία την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 33χρονου συγγενικού του προσώπου.

Η παρουσία του κατηγορουμένου στον χώρο των δικαστηρίων προκάλεσε την άμεση αντίδραση συγγενών του 33χρονου, οι οποίοι βρίσκονταν ήδη εκεί. Μόλις ο 47χρονος οδηγήθηκε στο κτίριο για να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας, η κατάσταση ηλεκτρίστηκε, καθώς μέλη της οικογένειας του τραυματία κινήθηκαν προς το μέρος του. Η παρέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα, αναφέρει το neakriti.gr.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο αναβρασμό στη Μεσαρά και αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τη Μεγάλη Τρίτη στο Φουρνοφάραγγο του Δήμου Γόρτυνας. Ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσαράς, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Προχθές είχε οδηγηθεί στις δικαστικές Αρχές, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου.

Στον πυρήνα της δικογραφίας βρίσκεται ο σοβαρός τραυματισμός του 33χρονου, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο συγγενής του τον χτύπησε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του. Από το περιστατικό, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραυματίας υπέστη κατάγματα στη λεκάνη και σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, με αποτέλεσμα να παραμένει καθηλωμένος στο κρεβάτι.

Η πλευρά του κατηγορουμένου αρνείται την κατηγορία και αμφισβητεί τη βάση του εντάλματος σύλληψης. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο 47χρονος δεν είχε λόγο να θεωρηθεί ύποπτος φυγής, καθώς ήταν γνωστής διαμονής και, όπως αναφέρεται, είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών από την πρώτη στιγμή. Παράλληλα, τονίζεται ότι είχε ήδη κινηθεί νομικά κατά της άλλης πλευράς πριν από την έκδοση του εντάλματος.

Απέναντι σε αυτή την επιχειρηματολογία, η πλευρά του 33χρονου, μέσω του δικηγόρου Γιώργου Κοκοσάλη, στηρίζει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και απορρίπτει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Κοκοσάλης ανέφερε ότι τα εντάλματα σύλληψης εκδίδονται από τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία προκύπτουν από το αποδεικτικό υλικό κάθε δικογραφίας.

Ο δικηγόρος του 33χρονου άφησε αιχμές και για τη στάση του κατηγορουμένου μετά το περιστατικό, θέτοντας ερωτήματα για το γιατί, όπως υποστηρίζει, δεν παρέμεινε στους συνήθεις χώρους διαμονής του μέχρι να παρέλθει το αυτόφωρο και γιατί εμφανίστηκε αργότερα στις Αρχές.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο 47χρονος ως κίνηση χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι η έκδοση του εντάλματος συνέβαλε στην αποκατάσταση της δικονομικής τάξης.