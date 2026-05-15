Ποιοι πήγαν στο Lolita’s στο Ψυχικό

Καλημέρα σε όλους. Πραγματοποιήθηκε χθες τελικά το πολυαναμενόμενο δείπνο του Νότη Μηταράκη στο γνωστό ιταλικό εστιατόριο Lolita’s στο Ψυχικό, με την προσέλευση των βουλευτών να κινείται στα 16 με 17 άτομα, δημιουργώντας μια άκρως ενδιαφέρουσα ανθρωπογεωγραφία ενόψει του επικείμενου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στο τραπέζι του εστιατορίου κάθισαν γνωστά κοινοβουλευτικά στελέχη, όπως ο Στέλιος Πέτσας, η Σοφία Βούλτεψη, ο Στράτος Σιμόπουλος, ο Γιώργος Στύλιος, η Ασημίνα Σκόνδρα, ο Βασίλης Γιόγιακας, ο Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υπήρξαν και δύο εκπλήξεις. Ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καββαδάς, αποτέλεσε την απόλυτη εξαίρεση της βραδιάς, καθώς ήταν ο μοναδικός εν ενεργεία κυβερνητικός που έδωσε το «παρών», με δεδομένο ότι όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι βρίσκονται εκτός κυβερνητικού σχήματος, ενώ η παρουσία της έμπειρης πολιτικού, Ντόρας Μπακογιάννη, πρόσθεσε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στη μάζωξη. Στο επίκεντρο της συζήτησης προφανώς ήταν το συνέδριο, ενώ υπήρξε όπως έμαθα έντονος προβληματισμός για το νέο χωροταξικό, ένα ζήτημα που φαίνεται να «καίει» αρκετούς από τους συμμετέχοντες βουλευτές για τις περιφέρειές τους. Ο Γιώργος Στύλιος άνοιξε τα χαρτιά του στους συναδέλφους του λέγοντας ναι σε μία πρόταση από τον πρωθυπουργό για να είναι ο επόμενος γραμματέας του κόμματος. Το ενδιαφέρον είναι πως η πρότασή του βρήκε απόλυτα σύμφωνα όλα τα μέλη της παρέας, τα οποία έδειξαν έτοιμα να στηρίξουν την υποψηφιότητά του. Εκεί όμως που η κουβέντα πήρε άλλη τροπή ήταν όταν έπεσε στο τραπέζι η μοναδική αίρεση για αυτήν τη στήριξη. Μεταξύ τυρού και αχλαδιού, ακούστηκε η ατάκα χάριν αστείου, πως η συμφωνία για τον Στύλιο ισχύει «εκτός αν πέσει στο τραπέζι το όνομα της Ντόρας Μπακογιάννη». Το απόλυτο «κερασάκι στην τούρτα» της βραδιάς έβαλε ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης άφησε άφωνους τους συνδαιτυμόνες του, ανοίγοντας μια πολύ ιδιαίτερη συζήτηση για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με διάθεση χιούμορ, ο Στράτος Σιμόπουλος χαρακτήρισε τη Ζωή ως μια «αδιευκρίνιστη προσωπικότητα». Για να εξηγήσει μάλιστα την ατάκα του στους υπόλοιπους βουλευτές, ο Στράτος Σιμόπουλος θύμισε μια παλαιότερή του συνέντευξη. Σε αυτήν, όταν είχε ερωτηθεί ποιο πολιτικό πρόσωπο θα ήθελε πολύ να γνωρίσει καλύτερα είχε κατονομάσει χωρίς δισταγμό την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Η αποκάλυψη αυτής της παλιάς «αδυναμίας» σε συνδυασμό με το σχόλιο περί «αδιευκρίνιστης προσωπικότητας» τίναξε το politically correct στον αέρα.

Η «χρυσή» εκατοντάδα

Μίλησα με ανώτατο κομματικό στέλεχος της ΝΔ και πέραν των προετοιμασιών για το συνέδριο σήμερα, το οποίο θα σηματοδοτήσει την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει τους στόχους για μια ακόμα θητεία, ρώτησα τι γίνεται με τη σύνθεση των γαλάζιων ψηφοδελτίων. Αυτό που μου απάντησε είναι ότι 100 νέα πρόσωπα ανά την επικράτεια θα οριστικοποιηθούν στο τέλος και αυτό γιατί αφενός τώρα «κλειδώνουν» με επαφές και συζητήσεις και αφετέρου δεν θέλουν να διαταραχτούν οι ισορροπίες, καθώς πρόκειται για πραγματική σταυροβελονιά. Δεδομένου ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ακόμα και λίγες ψήφοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά από τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που «τρέχουν», θα επιλέξουν σε περιφέρειες που θα υπάρξουν νέες προσθήκες τους πιο δημοφιλείς. Τα εκλογικά μαθηματικά είναι αμείλικτα και στην Πειραιώς γνωρίζουν καλά ότι τίποτα δεν μπορεί να αφεθεί στη μοίρα του.

Προβολή του έργου της κυβέρνησης

Ξεκινάει, λοιπόν, σήμερα το 16ο συνέδριο της ΝΔ και όλα τα φώτα πέφτουν πάνω σε αυτή την κορυφαία κομματική διαδικασία του κυβερνώντος κόμματος από την οποία ο πρωθυπουργός περιμένει να ξεκινήσει η αντεπίθεση. Βάρος θα πέσει σήμερα στην ομιλία του κατά τις 7:30 το απόγευμα και το μεσημέρι της Κυριακής που θα κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου. Ο ίδιος δεν θέλει να περάσει μια εικόνα διχασμένης ΝΔ ή μιας ΝΔ υπό αμφισβήτηση. Και γι’ αυτό έχει δοθεί εντολή να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι υπουργοί και βουλευτές που θα στηρίξουν την κυβέρνηση και το έργο της.

Αδιαφορούν για τον Σαμαρά

Παραμονές του συνεδρίου όμως εμφανίστηκε και το κείμενο των 10 πρώην βουλευτών και υπουργών και περιφερειαρχών με το οποίο ασκείται δριμεία κριτική στον Κυριακο Μητσοτάκη. Στο Μαξίμου δεν ξαφνιάστηκαν από την παρέμβαση, καθώς θεωρούν ότι αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί το λένε αυτό; Κοίταξα τα ονόματα που υπογράφουν και οι περισσότεροι έχουν άριστες σχέσεις με τον πρώην πρωθυπουργό και λέγεται, όπως έμαθα από καλή πηγή, ότι θα τον ακολουθήσουν στο νέο κόμμα. Βέβαια σχεδόν όλα τα πρόσωπα είναι σε απόσταση από τη ΝΔ τουλάχιστον 5-8 χρόνια, ανάλογα την περίπτωση και άρα δεν αποτέλεσε έκπληξη που βγήκε το κείμενο παραμονές του συνεδρίου. Από το Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να αδιαφορούν, αλλά το κόμμα Σαμαρά είναι έτοιμο και μάλιστα έμαθα πως έχει κλειδώσει και ψηφοδέλτια κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στους περισσότερους νομούς. Αν θα τα ενεργοποιήσει, θα το δούμε.

Τα μηνύματα Καραμανλή

Πάντως στο Μέγαρο Μαξίμου έκλεισαν τα αυτιά τους και έκαναν πως δεν άκουσαν, καθώς ρώτησα αλλά δεν ήθελαν να απαντήσουν, για τη χθεσινοβραδινή παρέμβαση, μία ακόμα, του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, που δεν θα παραστεί στο συνέδριο της ΝΔ. Ο Κ. Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ στην Ξάνθη, ενώπιον του πρέσβη της Κίνας, είπε ότι η δική του κυβέρνηση είχε πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, αφήνοντας ουσιαστικά υπονοούμενα για την παρούσα κυβέρνηση, και ανέφερε -την ημέρα της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο- πως η Κίνα μπορεί να παίξει σταθεροποιητικό ρόλο.

Βουλευτής βλέπει Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν τον βλέπει

Πάμε και σήμερα στους ανεξάρτητους βουλευτές. Όχι για το πού θα κλείσουν σεζόν, αλλά για το πού θα κλείσουν έδρα και με ποιο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η στήλη σας είχε ενημερώσει για τον βουλευτή Κέρκυρας, Αλέξανδρο Αυλωνίτη, που εδώ και καιρό κοιτάει ταυτόχρονα προς δύο μεριές, αφενός προς τον σχηματισμό της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αφετέρου προς τον υπό σύσταση φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Έχω νέα, όμως, που δεν είναι και τόσο ευχάριστα για τον ίδιο. Μπορεί ο ίδιος να κοιτάει προς Αμαλίας πλευρά, αλλά όπως μαθαίνω από εκεί δεν τον βλέπουν. Και για να σας το κάνω πιο λιανά, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι, όπως λένε, θερμός υποστηρικτής του να ανοίξει η πόρτα στον Αυλωνίτη και όπως καταλαβαίνετε οι επιλογές για τον τελευταίο έχουν στενέψει επικίνδυνα. Και ένα πουλάκι που έχει μάθει να κελαηδάει μελωδικά μού ανέφερε ότι το ψηφοδέλτιο εκεί έχει σχεδόν κλειδώσει, και τα ονόματα τα έχει επιλέξει ο επιστήθιος φίλος του πρώην πρωθυπουργού, Κώστας Τούμπουρος.

Αν είχε συμβεί σε άλλον

Όταν, όπως ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, επιχειρείς να μετατρέψεις την πολιτική ζωή σε ένα απέραντο δικαστήριο είναι λογικό να έρχεται και η ώρα του λογαριασμού. Και μπορεί μια μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου σε υπηρεσίες του δημοσίου να μην είναι παράνομη, αλλά είναι ηθική; Οπότε το να προειδοποιεί με μηνύσεις τον Άδωνι Γεωργιάδη και όσους θέτουν θέμα ηθικό δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον Νίκο Ανδρουλάκη ειδικά τη στιγμή που ηγείται ενός κόμματος που -όπως και ο ίδιος- σούρνει, που λένε, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς στον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ και όχι μόνο. Αν θίγεται ο άνθρωπος ή τα θεωρεί συκοφαντικά έχει κάθε δικαίωμα, αλλά μέχρι ώρας δεν έχουμε πάρει σαφείς απαντήσεις. Λογικά λοιπόν τα όσα έθεσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι, αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο με κάποιο στέλεχος της κυβέρνησης, δεν θα είχαμε σταματήσει να τρέχουμε πίσω από εξεταστικές, προανακριτικές, θεσμών και διαφάνειας και πάσης φύσεως επιτροπές.

Ο έξαλλος Ανδρουλάκης

Έμαθα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν έξαλλος χθες μετά το δημοσίευμα που τον εμφανίζει να έχει εισπράξει 1,2 εκατ. ευρώ ενοίκια στην Κρήτη και ειδικά με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που του «κούνησε το χέρι» με την επιθετική ανάρτησή του. Τηλεφώνησα στην πηγή μου στη Χαριλάου Τρικούπη και μου είπε ότι οι μισθώσεις στο συγκεκριμένο ακίνητο έγιναν μετά από διαγωνισμούς και επί κυβερνήσεων της ΝΔ και πως αναλογούν στον Ν. Ανδρουλάκη 200.000 ευρώ σε 16 χρόνια και όχι 1,2 εκατομμύρια. Μετά από αυτά περιμένουν πολλά ακόμα κτυπήματα στο ΠΑΣΟΚ.

Κλειδώνει ψηφοδέλτια το ΠΑΣΟΚ

Και αφού είμαι στο ΠΑΣΟΚ, να σας πω ότι κλειδώνει σιγά σιγά ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια. Οι αιτήσεις συνεχίζονται και τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με διάφορες περιοχές συναντούν κόσμο και μιλάνε με πιθανούς υποψήφιους βουλευτές, ενώ έχει πλήρη ενημέρωση και ο επικεφαλής της επιτροπής για τα ψηφοδέλτια, το έμπειρο στέλεχος, Πάνος Λάμπρου.

Η ευρωπαϊκή θέση του Μητσοτάκη

Πολλές φορές έχετε ακούσει και διαβάσει τα σενάρια για ευρωπαϊκή θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ισχύει ακόμη τίποτα από αυτά, καθώς ο ίδιος τρέχει για την τρίτη θητεία του και ο στόχος είναι η ΝΔ να κερδίσει τις εκλογές και να σπάσει και ο ίδιος ένα σημαντικό ρεκόρ στη μεταπολίτευση. Πάντως καλή πηγή μού είπε πως, εάν έρθει η ώρα και ανοίξει κάποια πολύ καλή θέση στην ΕΕ, δεν θα έλεγε όχι. Αυτό δεν το έχει συζητήσει με κάποιον ο πρωθυπουργός αλλά, χθες που ήταν στο Άαχεν για τη βράβευση του Μάριο Ντράγκι με το Βραβείο Καρλομάγνος, έμαθα πως δεν ήταν λίγοι οι Ευρωπαίου που είπαν πως κάποια στιγμή ίσως έρθει η ώρα για μια σημαντική θέση του Κ. Μητσοτάκη στην ΕΕ.

Αποχή από την TV για την Αναστασίου

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, έκλεψε ξανά την παράσταση και πάλι για τους λάθους λόγους. Όπως γνωρίζετε αντί να σχολιάσει την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, ασχολήθηκε με το look του πρώην πρωθυπουργού, με τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να τραβάνε τα μαλλιά τους. Αν με ρωτάτε αν τέθηκε θέμα διαγραφής σας λέω πως επισήμως πως όχι, ενώ το άδειασμα ήρθε επισήμως, από τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά ο οποίος χαρακτήρισε τη δήλωσε πάρα πολύ άστοχη, σημειώνοντας δε, ότι το ζήτημα περί τριχών προφανώς και δεν απηχεί τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, για λίγο καιρό θα την χάσετε από την οθόνη σας αφού δεν έχει κανείς όρεξη στο πράσινο στρατόπεδο να μην ξέρουν τι τους ξημερώνει. Όσον αφορά ποιος της έστρωσε το δρόμο για τα Μέσα Μαζικής ενημέρωσης σας λέω ότι μόνο από την Χαριλάου Τρικούπη δεν γινόταν. Μόνη της βρήκε το δρόμο προς τις οθόνες και αυτό είναι το θέμα.

Μιλήστε επιτέλους

Εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα ακούγονται όλο και περισσότερες φωνές να συναντηθούν και να μιλήσουν ο πρώην πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο. Η πίεση να υπάρξει συνάντηση ή έστω μια τηλεφωνική επικοινωνία είναι μεγάλη και όπως μαθαίνω δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να γίνει αυτή. Πότε; Μάλλον μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Άρα ή θα γίνει λίγο πριν ή μετά την ιδρυτική διακήρυξη, για την οποία συγκεντρώνονται υπογραφές.

Η ώρα των αποφάσεων

Πάντως πριν ανακοινωθεί το νέο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποφασίσει τι θα γίνει με το μέλλον του. Ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης ζητάνε τη σύγκληση των οργάνων. Ο Σ. Φάμελλος κράτησε άμυνα αυτή την εβδομάδα, αλλά θεωρείται δύσκολο να αντέξει άλλο την πίεση. Ως εκ τούτου θεωρείται πολύ πιθανό να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα την προσεχή εβδομάδα και να ληφθούν αποφάσεις που όμως είτε θα επικυρωθούν από την Κεντρική Επιτροπή ή ακόμα και από το έκτακτο συνέδριο του κόμματος.

Τσίπρας με νεολαίους

Επειδή πολλά ακούγονται ότι στις συγκεντρώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν μαζεύεται νέος κόσμος, ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζει μια ακόμη σύναξη με νεολαία. Μια τέτοια σύναξη είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα και την προσεχή Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας με τίτλο «Unmute now_ Athens – Η νέα γενιά έχει φωνή» και σταθμός είναι το απόγευμα της Δευτέρας το Κλακάζ (Αβραμιώτου 6-8) σε μια συζήτηση που θα συντονίσει η Zoe Pre. To ενδιαφέρον είναι η πρόσκληση και στο τρίτο φύλλο, με την φράση: «Σας περιμένουμε όλους, όλες και όλ@!». Τι θα συζητήσουν; Δημόσια υγεία και παιδεία, ΑΙ και περιβάλον, brain drain, delivery, πολυπολιτισμικότητα, φοιτητές, σεζόν, στεγαστικό, ρατσισμό, δικαιώματα και μετανάστευση.

Τι ετοιμάζει ο Θεοδωρικάκος

Τον «ασκό του Αιόλου» έχει ανοίξει όπως μου έλεγε κυβερνητικός παράγοντας σε ό,τι αφορά την επιβολή προστίμων σε μεγάλες εταιρείες τροφίμων. Κυρίως γιατί η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών που δίνουν προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, επανήλθε, απαγορεύοντας το ποσοστό μεικτού κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό του 2025. Στην ατζέντα της αρμόδιας Αρχής Ελέγχου Αγοράς, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης και τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, μαθαίνω ότι τελευταία βρίσκονται αρκετές εταιρείες, για τις οποίες έρχονται πρόστιμα και θα ανακοινώνονται σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η μιντιακή εταιρεία του Καμπούρη και του ΛΑΟΣ

Μία νέα εταιρική κίνηση στον χώρο των media έρχεται όπως λένε οι πληροφορίες μου να προστεθεί στο εγχώριο μιντιακό σκηνικό, με πολιτικό άρωμα και ενδιαφέρον παρασκήνιο. Ο λόγος για τη σύσταση της Viral Media Group Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., η οποία έχει ως βασική δραστηριότητα τις υπηρεσίες ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής εμβέλειας. Μοναδικός εταίρος της Viral Media Group είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, δηλαδή το ΛΑΟΣ, το οποίο κατέβαλε το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, ύψους 5.000 ευρώ, λαμβάνοντας 500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα. Με τον τρόπο αυτό, το ΛΑΟΣ ελέγχει το 100% της νέας εταιρείας. Στο διοικητικό σκέλος, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής και Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος είναι και ο σημερινός πρόεδρος του κόμματος, στη μετά Καρατζαφέρη εποχή. Η έδρα της Viral Media Group βρίσκεται στην οδό Ιππώνακτος 18. Οι δευτερεύουσες δραστηριότητες που έχουν δηλωθεί ανοίγουν ένα ευρύτερο πεδίο κινήσεων στον χώρο της επικοινωνίας και του ψηφιακού περιεχομένου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, οι δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, η διάθεση χρόνου ραδιοφωνικής διαφήμισης, καθώς και οι υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος, τηλεοπτικών εκπομπών και διανομής βίντεο.

Πράσινο φως στην Πειραιώς για τη Στοά Κοραή

Μία ακόμη παρέμβαση σε ακίνητο υψηλού συμβολισμού στο κέντρο της Αθήνας μου λένε άνθρωποι της αγοράς, ότι μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς το υπουργείο Πολιτισμού άναψε το «πράσινο φως» για τη μελέτη ανακαίνισης της υφιστάμενης εσωτερικής Στοάς Κοραή 4 και Σταδίου 30. Πρόκειται για το γνωστό ακίνητο που ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της IOVIS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων, και αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά κτίρια του ιστορικού εμπορικού και επιχειρηματικού πυρήνα της πρωτεύουσας. Η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, με ημερομηνία 14 Μαΐου 2026, εγκρίνει τη μελέτη ανακαίνισης της εσωτερικής στοάς, σε συνέχεια της ήδη εγκεκριμένης μελέτης ανακατασκευής των γραφειακών χώρων του κτιρίου. Η προηγούμενη έγκριση, που είχε δοθεί τον Δεκέμβριο του 2024, αφορούσε την ανακατασκευή του υφιστάμενου κτιρίου γραφείων επί των οδών Σταδίου 30 και Κοραή 4, με εσωτερικές διαρρυθμίσεις από τον πρώτο όροφο έως το δώμα, στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η απόφαση που κρίνει την επένδυση της Lidl στο ιστορικό Παλάς

Από την κρίση του υπουργείου Πολιτισμού πέρασε η τύχη του ιστορικού κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι, μία υπόθεση που έχει άμεση σύνδεση με την επένδυση της Lidl, η οποία έχει προγραμματίσει τη δημιουργία νέου σούπερ μάρκετ στο συγκεκριμένο ακίνητο. Το θέμα αφορά τον χαρακτηρισμό ή μη του κινηματογράφου ως νεώτερου μνημείου, εξέλιξη που μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση του χώρου. Πρόκειται για μία κρίσιμη διαδικασία, καθώς τυχόν χαρακτηρισμός θα δημιουργούσε αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας για το ακίνητο και θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά ή ακόμη και να ανατρέψει τον σχεδιασμό για τη δημιουργία σούπερ μάρκετ. Αντιθέτως, ο μη χαρακτηρισμός του, θα άνοιγε το δρόμο για την περαιτέρω αδειοδοτική ωρίμανση της επένδυσης.

Παραδίδεται το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά

Τον Ιούλιο θα είναι έτοιμο από κατασκευαστικής άποψης το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά. Η είδηση βρίσκεται στο γεγονός ότι το δημόσιο πλέον κτίριο που έχει αποκτήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης από τη Dimand, θα ολοκληρωθεί εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος που προέβλεπε ότι αυτό θα συμβεί εντός του 2026. Το νέο Δικαστικό Μέγαρο θα βρίσκεται στον Άγιο Διονύσιο, μία περιοχή που γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη καθότι ήδη έχουν γίνει και άλλα έργα εκεί, όπως η πεζοδρόμησή της, αλλά και το γνωστό και μη εξαιρετέο, Piraeus Port Plaza, που ανήκει στον όμιλο Eurobank και σε αυτό στεγάζονται μεγάλες εταιρείες όπως η Alpha Bank, η Teleperformance, η Εurobank.

Οι κινήσεις Παπαλέκα σε στεριά και θάλασσα

Ο Γιάννης Παπαλέκας είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων. Όπου εκτός των άλλων φαίνεται ότι χτίζει τα τελευταία χρόνια ένα πολυσχιδές χαρτοφυλάκιο στη ναυτιλία, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τη συμμετοχή του στην Capital Clean Energy Carriers του Ευάγγελου Μαρινάκη. Ο γνωστός, αλλά ιδιαίτερα χαμηλών τόνων, επιχειρηματίας του real estate, που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εμφανίζεται πλέον να έχει ανοίξει για τα καλά πανιά και στη θάλασσα. Η αγορά λέει ότι ο Παπαλέκας έχει αποκτήσει συμφέροντα σε διαφορετικές κατηγορίες πλοίων, από κοντέινερ και LNG carriers έως πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, μέσα από συμπράξεις με βαριά ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας. Στο κάδρο μπαίνουν, μεταξύ άλλων, συνεργασίες με την οικογένεια Βενιάμη αλλά και με τον Γιάννη Κούστα, δύο ονόματα με ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Το μυστικό όμως που έμαθα πριν λίγες μέρες, είναι ότι η κινητικότητα δεν περιορίζεται στη θάλασσα. Στην αγορά ακούγεται έντονα ότι ο επιχειρηματίας βρίσκεται ήδη ως επενδυτής και σε εισηγμένη εταιρεία ακινήτων, κίνηση που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα δείχνει πως ο Παπαλέκας ενισχύει το εκτόπισμά του και στο real estate, τον κλάδο από τον οποίο ξεκίνησε η διεθνής του διαδρομή.