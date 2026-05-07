Τα φώτα πάνω στους βουλευτές

Καλημέρα σε όλους. Ημέρα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ η σημερινή και όλα τα φώτα πέφτουν πάνω όχι τόσο στον πρωθυπουργό, όσο στους βουλευτές που θα πάρουν τον λόγο και το θέμα είναι τι θα πουν. Τα στοιχήματα έδιναν και έπαιρναν χθες για το εάν θα είναι εκρηκτική ή όχι η συνεδρίαση της Κ.Ο. υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, όπως πάντα.

Κύμα αντιδράσεων από γαλάζιους

Έψαξα χθες, έως το βράδυ, τι θα γίνει σήμερα και εάν και πόσοι βουλευτές θα μιλήσουν. Ζήτημα να μην μιλήσουν βουλευτές δεν υπάρχει. Και αυτό διότι έμαθα ότι τουλάχιστον 35-40 βουλευτές ήταν έως χθες αργά διατεθειμένοι να ζητήσουν τον λόγο. Ένα πεντάλεπτο να μιλήσει ο καθένας καταλαβαίνετε ότι τρεις ώρες συνεδρίασης είναι σίγουρη, εκτός εάν υπερβούν το χρόνο και μιλήσουν περισσότερο. Πάντως είναι αποφασισμένοι να τα πουν ως διαμαρτυρόμενοι.

Τα παράπονα των βουλευτών

Τι θα πουν; Μου είπαν, τουλάχιστον τέσσερις από όσοι θα μιλήσουν, οι τρεις είναι του καραμανλικού μπλοκ και ο ένας του Αντώνη Σαμαρά, ότι θα πουν για όλα όσα απασχολούν τους βουλευτές και άρα και τους ψηφοφόρους τους. Ακρίβεια, ΟΠΕΚΕΠΕ, αγροτικές επιδοτήσεις, προβλήματα σε νοσοκομεία, για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που δεν ακούν τη βάση και άλλα πολλά.

Πρόβλημα με αγρότες η ΝΔ και τα αγροτικά δάνεια

Να μείνω λίγο στο πρόβλημα που έχει η ΝΔ με τον αγροτικό κόσμο που την είχε στηρίξει αρκετά στις τελευταίες δυο εκλογικές αναμετρήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα γιατί δόθηκαν πετσοκομένες οι αγροτικές ενισχύσεις, διότι υπήρξε λάθος από την πλευρά της ΑΑΔΕ που είναι το διάδοχο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό το επιβεβαίωσε χθες και ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος που εκλέγεται στη Λάρισα. Επίσης μου λένε ότι λαμβάνουν τηλεφωνήματα από αγρότες για τις κινήσεις (οχλήσεις θα έλεγα) των funds που θέτουν ζήτημα καταβολής των ποσών που είχαν δοθεί ως αγροτικά δάνεια πριν δυο δεκαετίες περίπου με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80%. Το θέμα είναι σημαντικό γιατί οι τόκοι είναι υπέρογκοι και πολλοί φοβούνται πως θα γυρίσει μπούμερανγκ όλο αυτό για τη ΝΔ.

Μήνυμα ενότητας από Μητσοτάκη

Σε αυτό το κλίμα ο πρωθυπουργός αναμένεται να κινηθεί ενωτικά και να στείλει μήνυμα συσπείρωσης. Θα πει ουσιαστικά ότι κατανοεί τους προβληματισμούς των βουλευτών και θα γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις το επόμενο διάστημα. Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλουν να υπάρχει ψυχρό κλίμα και απόσταση από τους βουλευτές, διότι ανεξάρτητα από το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ήδη είμαστε σε προεκλογική χρονιά.

Χαμογελούν για δημοσκοπήσεις

Πάντως ανεξάρτητα από το κλίμα εσωκομματικής αναταραχής στη ΝΔ, μου είπαν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου χαμογελούσαν για τις τελευταίες μετρήσεις. Όχι αυτές που βλέπουμε αλλά τις κυλιόμενες μετρήσεις που λαμβάνουν στο κυβερνητικό επιτελείο. Γιατί αυτό; Διότι όπως μου είπε η πηγή μου, αυτές οι μετρήσεις εστιάζουν περισσότερο σε επί μέρους χαρακτηριστικά και αποτυπώνουν μία εικόνα σίγουρα καλύτερη από εκείνη που ανέμεναν. Που επέμεινε ο συνομιλητής μου; Ότι υπάρχει ένα σταθερό και ξεκάθαρο προβάδισμα άνω των 15 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ με όλους τους υπόλοιπους κομματικούς σχηματισμούς από κάτω. Άρα υπάρχει καθαρή πρωτιά, αλλά και υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, στοιχεία που τους δίνουν εργαλεία για να κτίσουν στρατηγική τρίτης τετραετίας.

Οι λάθος κλήσεις και τα «γαλλικά»

Κάτι παραπάνω από τεταμένο ήταν το κλίμα χθες στο πολιτικό παρασκήνιο όταν βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι περίμεναν το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας όταν το έπαιρναν στα χέρια τους έβλεπαν ότι καλούνταν να απολογηθούν όχι για πλημμέλημα αλλά για κακούργημα. Όσοι εκ των 9 βουλευτών είχαν και νομικές γνώσεις τραβούσαν τα μαλλιά τους και έτσι παρακίνησαν και άλλους συναδέλφους τους να μιλήσουν με τους νομικούς που τους εκπροσωπούν. Μάλιστα εις εξ’ αυτών μονολογούσε – όπως μου μετέφερε πηγή μου-ξεστομίζοντας και «γαλλικά» για την προχειρότητα με την οποία αντιμετώπισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία την υπόθεση. Ένας άλλος έλεγε ότι όταν όλα τα φώτα είναι στραμμένα επάνω σου και εκπροσωπείς έναν θεσμό ο οποίος δια της επικεφαλής του διατυμπανίζει ότι είναι αλάνθαστος, δεν μπορεί να υποπίπτεις σε τέτοια λάθη. Και αναφερόταν βεβαίως στην κα Κοβέσι. «Τα ρίχνουν στην γραμματεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας;» ακούστηκε να λέει ένας άλλος και όλοι συμφωνούσαν ότι πριν φύγουν οι κλήσεις θα έπρεπε να ελεγχθούν όχι μια, αλλά δύο φορές. Τελικά το λάθος διορθώθηκε αλλά κάποιοι το πήγαν και ένα βήμα παραπέρα και αναρωτιόντουσαν τι άλλες αστοχίες μπορεί να έχουν «ξεφύγει».

Στα κρασιά ο Καραμανλής

Δεν ξέρω τι λέτε, αλλά η στήλη βρίσκει εξαιρετικό τον Κώστα Καραμανλή που τον είδε χθες στην Παιανία σε εκδήλωση συνεταιριστών για το κρασί. Μπορεί να μην πάει στο συνέδριο της ΝΔ μάλλον, θα σας γράψω πιο κάτω, αλλά το ενδιαφέρον του παραμένει ενεργό για τον πρωτογενή τομέα. Την ίδια ώρα πολλοί πολιτικοί έδιναν το παρών στην τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου ως επίτιμου διδάκτορα σε δυο σχολές του ΕΚΠΑ, της Νομικής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Αντώνης Σαμαράς, κ.α.

Το «όχι» του Καραμανλή

Και αφού έπιασα τον Καραμανλή και τη Ντόρα να σας πω ότι στη συνάντηση που είχε ο πρώην πρωθυπουργός με την βουλευτή και πρώην υπουργό του, δεν ήταν θετικός να πάει τελικά στο συνέδριο της ΝΔ. Παρά την αρχική σκέψη να μεταβεί τουλάχιστον στην έναρξη, τελικά φαίνεται άλλαξαν οι σχεδιασμοί και δεν πρόκειται να παραστεί καθόλου. Να αλλάξει άποψη δεν το βλέπω, παρά την προσπάθεια της Ντόρας Μπακογιάννη να τον πείσει για την αναγκαιότητα να παραστεί. Πάντως στη συνάντησή τους δε νομίζω να του είπε η Ντόρα για το βιβλίο που ετοιμάζει με φόντο την εξωτερική πολιτική, αλλά το βλέπω να κυκλοφορεί μετά τις βουλευτικές εκλογές. Και επίσης, όσα κυκλοφορούν ότι ο Κ. Καραμανλής είπε πως δεν πάει διότι δεν θέλει να έχει σχέση με το μόρφωμα Μητσοτάκη που είναι η σημερινή ΝΔ δεν ισχύουν και είναι αποκύημα φαντασίας δημοσιογράφων.

Ο σχεδιασμός Σαμαρά

Και να πάω και στο σχεδιασμό του Αντώνη Σαμαρά που πάλι ευφάνταστα σενάρια θέλουν να ενισχύεται το κόμμα που είναι έτοιμο, για κάποιους, από τον Κ. Καραμανλή. Το σίγουρο είναι ότι ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός, είναι έτοιμος αλλά δεν το κάνει ακόμα. Θα ζυγίσει και θα δει τι θα πράξει τελικά, αλλά Κ. Καραμανλής να συνδράμει το κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει περίπτωση. «Ο Καραμανλής δεν θα αφήσει την πολιτική κληρονομιά της ΝΔ και να αποδυναμωθεί το καραμανλικό μπλοκ ενισχύοντας το Σαμαρά» μου έλεγε καραμανλικό στέλεχος με μεγάλη διαδρομή.

«Από το μανιφέστο στην πράξη» ο Τσίπρας

Η δεύτερη μεγάλη εκδήλωση που αφορά ουσιαστικά τον υπό διαμόρφωση νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα προγραμματίζεται για την ερχόμενη δευτέρα στο Χαλάνδρι. Ο τίτλος της εκδήλωσης παραπέμπει ευθέως στη γνωστή πλέον προγραμματική παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού. «Από το μανιφέστο στην πράξη», λοιπόν, και σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει να παραστεί στην εκδήλωση και πως μου μεταφέρθηκε αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο το να πάρει το λόγο ο ίδιος. Το χρονοδιάγραμμα τρέχει για τα υπό σύσταση νέα κόμματα και η περίοδος των μισόλογων φτάνει σταδιακά στο τέλος της.

Υπάρχει θέμα με την Τζάκρη

Πάμε τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου το χθεσινό Πολιτικό Συμβούλιο εξελίχθηκε χωρίς εντάσεις. Τουναντίον, θα λέγαμε ότι το κλίμα ήταν εξαιρετικό, χωρίς καμία παραφωνία. Στις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συνεδρίασης, η Άννα Διαμαντοπούλου φέρεται να έδωσε δημοσίως τα εύσημα στον Κώστα Τσουκαλά για τη συνολική του παρουσία στα ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα ενώ μαθαίνω ότι είχε την «τιμητική» του και ο Ανδρέας Δρυμιώτης. Σύμφωνα με όσα έμαθα, κανείς δεν πήρε θέση υπέρ του Χάρη Καστανίδη και αυτό δείχνει ότι όλοι η σχεδόν όλοι έχουν συστρατευτεί πίσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι μόνες γκρίνιες που ακούστηκαν αφορούσαν την περίπτωση της Θεοδώρας Τζάκρη. Με το επιχείρημα μάλιστα να είναι ξεκάθαρο: πρέπει να τηρηθεί το καταστατικό, ακριβώς όπως τηρήθηκε στην περίπτωση του Χάρη Καστανίδη για να μην φανεί ότι υπάρχει σκοπιμότητα πίσω απ’ αυτή την απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε η Έφη Χαλάτση. Δικαίως θα πω εγώ, αν και δεν μου πέφτει λόγος. Αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν θα ανοίξει κάποιο παραθυράκι για τη δική της περίπτωση. Αυτό που ξέρω, όμως, είναι ότι το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη δεν θα περαστεί τόσο εύκολα όσο φαινόταν.

Τα σχέδια του Παύλου Ντε Γκρες

Τέλος στην σεναριολογία περί καθόδου του στην πολιτική σκηνή της χώρας έδωσε ο Παύλος Ντε Γκρες σε σημερινές δηλώσεις του στην εκπομπή «Buongiorno» του τηλεοπτικού σταθμού Mega. Ερωτηθείς για το θέμα αυτό απάντησε ξεκάθαρα, χωρίς να θέλει να επεκταθεί με αφορμή τις σχετικές φήμες. «Δεν έχω πει σε κανέναν ότι έχω ποτέ πολιτικά σχέδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Κρατάω τη θέση μου, είμαι αυτός που είμαι. Το μέλλον μας κρατάει ανοιχτό». Γιατί το γράφω; Διότι έχει πυκνώσει πάρα πολύ τις δημόσιες εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα και πολλοί αναρωτιούνται τι γίνεται, που το πάει και εάν σχεδιάζει κάτι και κυρίως εάν θα πολιτευθεί ως αρχηγός ενός κόμματος.

Η Πλατεία του Διονύση Σαββόπουλου

Η Θεσσαλονίκη για τον Διονύση Σαββόπουλο δεν υπήρξε απλώς ο τόπος της γέννησής του. Υπήρξε μνήμη, έμπνευση ενώ ο ίδιος το είχε ομολογήσει με τον πιο τρυφερό τρόπο μέσα από ένα του τραγούδι: «Γεννήθηκα στη Σαλονίκη / να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ / στο υπόγειο νησί τους / ταξίδεψα ως εδώ». Και σας τα μεταφέρω όλα αυτά γιατί η πόλη ετοιμάζεται να ανταποδώσει. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα τιμήσει τον σπουδαίο τραγουδοποιό με τον πιο διαρκή τρόπο που γνωρίζει μια πόλη: δίνοντας το όνομά του σε μία από τις πλατείες της. Ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, έπειτα από σειρά συζητήσεων με τη σύζυγο του Νιόνιου, την Άσπα, προχωρά στην επίσημη απόφαση. Πλατεία της Νύμφης του Θερμαϊκού θα πάρει το όνομα του σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης. Αν με ρωτάτε είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει αυτή η πόλη για τον Νιόνιο.

Απόβαση στο Ελληνικό ετοιμάζει ο Φάις

Άκουσα με ενδιαφέρον ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι ζυμώσεις για την είσοδο του ομίλου Φάις με κάποια από τα brands που έχει και διακινεί στην ελληνική -και όχι μόνο αγορά- στο Ελληνικό. Είσοδος που σηματοδοτείται το αργότερο έως και τις αρχές του 2028, αρχικά στο εμπορικό κέντρο Riviera Galleria με την Καλογήρου και κάποιες από τις μάρκες πολυτελείας που διατηρεί, μεταξύ των οποίων είναι η Chloe, η Jimmy Choo, η Hogan, η Ferragamo. Αλλά και αργότερα στο εμπορικό κέντρο Ellinikon Mall στη λεωφόρο Βουλιαγμένης που θα ακολουθήσει χρονικά ως προς τη λειτουργία του το Riviera Galleria. Εκεί έχει αρκετό «υλικό» να παρουσιάσει με καταστήματα που θα δημιουργηθούν, που θα μπορούσαν μεταξύ άλλων να είναι η Mango, η Levi’s, η UGG, η Puma, η Under Armour και η Kiko Milano. Βέβαια, προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα οριστικό, καθώς όλα τα παραπάνω βρίσκονται σε επίπεδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιες από τις παραπάνω εταιρείες και ίσως και κάποιες ακόμα που θα προκύψουν στην πορεία, θα «πατήσουν πόδι» στο Ελληνικό.

Τι περιμένει η αγορά από τον ΟΤΕ

Με αυξημένο ενδιαφέρον αναμένεται την Παρασκευή η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου του ΟΤΕ, όχι μόνο για τις επιδόσεις του ομίλου, αλλά και για όσα ενδέχεται να ειπωθούν στην καθιερωμένη ενημέρωση με τους αναλυτές που θα ακολουθήσει. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, καθώς η αγορά περιμένει να δει αν θα ανοίξει τα χαρτιά του γύρω από τις πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για πιθανές συζητήσεις με τη Nova. Το παρασκήνιο αφορά το δίκτυο σταθερής και οπτικών ινών της Nova, για το οποίο έχουν αναπτυχθεί σενάρια περί ενδεχόμενης εξαγοράς από την Cosmote Telekom. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι εμπλεκόμενες πλευρές κρατούν κλειστά χαρτιά, επιλέγοντας να απέχουν από την φημολογία που έχει αναπτυχθεί.

Κερδισμένη παρά την κρίση η Coca-Cola HBC

Σήμερα η Coca-Cola HBC, συμφερόντων κατά κύριο λόγο των επιχειρηματικών οικογενειών Δαυίδ – Λεβέντη, θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κάτι που αναμένω με αρκετό ενδιαφέρον, σε μία αγορά που γνωρίζει πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το περιβάλλον, οι επιδόσεις της Coca-Cola HBC αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία αποτελεί έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς δείκτες για την πορεία της κατανάλωσης σε ένα ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα. Παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις και τις προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο παραμένουν ισχυρές. Σύμφωνα με προβλέψεις της αγοράς, τα έσοδα της Coca-Cola HBC αναμένονται στα 2,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση. Οι ίδιες προβλέψεις κάνουν λόγο για 694 εκατ. κιβώτια στο τρίμηνο, μέγεθος αυξημένα κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην ενίσχυση των μεγεθών εκτιμάται ότι συνέβαλαν και τεχνικοί παράγοντες, όπως οι τέσσερις επιπλέον ημέρες πωλήσεων, αλλά και η χρονική συγκυρία του Καθολικού Πάσχα, που φέτος ήρθε νωρίτερα και επηρέασε θετικά την κατανάλωση.

Η Trastor και τα ακίνητα της Εθνικής

Έμαθα, ότι σε χθεσινή παρουσίαση που έκανε η εισηγμένη εταιρεία Trastor, της Πειραιώς, με αφορμή την προσεχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως τα 150 εκατομμύρια ευρώ, εκτός από τα τρία ακίνητα που αποκτά και ανήκουν στην Εθνική Ασφαλιστική, σε Καραγιώργη Σερβίας στο Σύνταγμα, στην πλατεία Κοτζιά και στην οδό Απελλού κοντά στην Ομόνοια, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ακινήτων που θα μπορούσαν να ενδιαφέρον. Και εννοώ ακινήτων, από αυτά που έχει στο χαρτοφυλάκιό της η Εθνική Ασφαλιστική. Σας θυμίζω, ότι κορωνίδα των συγκεκριμένων ακινήτων αποτελεί το Μέγαρο της Εθνικής Ασφαλιστικής στη λεωφόρο Συγγρού, το οποίο πριν την εξαγορά της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας από την Πειραιώς, είχε βγει σε διαγωνισμό διερεύνησης επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο η εξαγορά που τελικά έγινε από την τράπεζα, άλλαξε τα δεδομένα.

Έως και 14.935 ευρώ για ένα διπλό εισιτήριο του final four

Όπως σας είχα πει, τα εισιτήρια που είχε βγάλει για τη διοργάνωση του final four στην Αθήνα, η Ευρωλίγκα εξαντλήθηκαν. Παρόλ’ αυτά, μιλώντας με άνθρωπο της αγοράς, μου είπε ότι μπορεί να μην υπάρχουν πλέον διαθέσιμα στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης, ωστόσο υπάρχουν σε κάποια ή κάποιες ιστοσελίδες πώλησης εισιτηρίων για συναυλίες, αθλητικά γεγονότα και άλλες εκδηλώσεις. Κάνοντας λοιπόν μία μικρή έρευνα για να δω σε τι τιμές πουλάει η viagogo, μία από αυτές, έμεινα σχεδόν άφωνος. Γιατί, για να παρακολουθήσει κανείς όλο το final four για τις δύο μέρες που αυτό θα διεξαχθεί, τα πιο φθηνά εισιτήρια ξεκινούν από 2.512 ευρώ και τα ακριβότερα, με την ένδειξη «vip gold», αγγίζουν τα 14.935 ευρώ. Οι τιμές αυτές και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι για δύο άτομα.

Πώς η Ideal βγάζει τα λεφτά που πλήρωσε για τα attica

Η Ideal Holdings, που έχει τα πολυκαταστήματα attica, έδωσε αν δεν με απατά η μνήμη μου, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για να τα αποκτήσει το 2023. Έκτοτε, η εταιρεία έχει δώσει στους μετόχους περίπου 37 εκατομμύρια από διανομή μερισμάτων αλλά και επιστροφή κεφαλαίων. Και από την πώληση του 30% των μετοχών μέσω της προσεχούς εισαγωγής των attica στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εάν θεωρήσουμε ότι η αποτίμηση της εταιρείας είναι κοντά στα 185 εκατομμύρια ευρώ, τότε πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να βγάλει πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ. Εάν λοιπόν κάνετε την πρόσθεση των 55 και των 37, βγαίνουν αρκετά πρόχειρα 92 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως η Ideal θα έχει πάρει πίσω σχεδόν όλο το ποσό των 100 εκατομμυρίων που πλήρωσε για να εξαγοράσει τα γνωστά πολυκαταστήματα.