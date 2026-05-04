BEAST

Οι εκκρεμότητες και ο χαμένος βηματισμός

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η φετινή Πρωτομαγιά συνδυάστηκε με μια περίοδο όπου το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει σταθερά, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να μαζέψει εκκρεμότητες ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ και την αντιπολίτευση να ψάχνει ακόμη βηματισμό. Το τελευταίο τριήμερο είχε περισσότερη ουσία απ’ όση έδειξε με την πρώτη ανάγνωση, ενώ μέσα σε αυτό εμφανίστηκε και το Μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα που σχετίζεται με το σενάριο για το πότε έρχεται το νέο κόμμα.

Ο Μητσοτάκης και το κοινωνικό πρόσημο

Στο κυβερνητικό πεδίο, η προσπάθεια είναι σαφής. Επαναφορά κοινωνικού προσήμου χωρίς απόκλιση από τη γραμμή της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο μήνυμά του σε εργασία και μισθούς είχαν διπλή στόχευση. Από τη μια πλευρά να απαντήσουν στην κριτική περί απομάκρυνσης από τα μεσαία και χαμηλά στρώματα και από την άλλη πλευρά να προετοιμάσουν το έδαφος για τις εξαγγελίες που θα «κουμπώσουν» με το συνέδριο. Το πρόβλημα, βέβαια, παραμένει γνωστό. Χωρίς απτά μέτρα, τέτοιες παρεμβάσεις δύσκολα μεταφράζονται σε πολιτικό κεφάλαιο.

Το πακέτο της ΔΕΘ

Με αφορμή την επισήμανση για εξαγγελίες μετά το συνέδριο να σας πω ότι αυτές δεν θα τις ακούσουμε σύντομα, αλλά στη ΔΕΘ. Είναι το νέο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ και όπως καταλαβαίνετε με αυτό θα πάει στις εκλογές ακόμα και αν γίνουν στο τέλος της τετραετίας όπως σταθερά επιμένει η στήλη. Και το αναφέρω διότι πάλι κυκλοφορούν σενάρια για πρόωρες εκλογές που δεν ευσταθούν.

Προετοιμασίες για το συνέδριο

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης καταγράφεται μια κινητικότητα που δεν έχει ακόμη περάσει στην επιφάνεια. Υπουργοί κινούνται, μετρούν δυνάμεις, δοκιμάζουν λόγο και ακροατήρια. Το συνέδριο της ΝΔ στα μέσα του μήνα αποκτά χαρακτηριστικά σημείου καμπής και σε καμία περίπτωση μιας διαδικαστικής στάσης. Οι ισορροπίες επανακαθορίζονται και αυτό εξηγεί τις προσεκτικές διαφοροποιήσεις που αρχίζουν να εμφανίζονται σε επιμέρους ζητήματα.

«Σαν τα μυρμήγκια…»

Μίλησα με στενό σύμβουλο υπουργού και μου περιέγραφε την κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο στα υπουργεία και για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, τα επιτελεία κινούνται σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς. Εξήγησε μου για παράδειγμα τι γίνεται σε εσάς, επέμεινα και μου απάντησε: «Και πριν δουλεύαμε αλλά τώρα είμαστε σαν τα μυρμήγκια….». Γιατί λέω τέτοιες ταχύτητες : «Μα δεν καταλαβαίνεις ;» μου απάντησε, «πρέπει να δείξουμε έργο, το οποίο θα πιστωθεί η κυβέρνηση αλλά και ο/η υπουργός, γεγονός που θα λειτουργήσει ευνοϊκά για τον ίδιο με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα…».

Ο ρόλος Χατζηδάκη και το «όχι» του Ανδρουλάκη

Και να πάω λίγο στο θέμα που προέκυψε με την αρνητική στάση του ΠΑΣΟΚ για τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Από την κυβέρνηση μου είπαν και επιμένουν ότι το ΠΑΣΟΚ είχε αποφασίσει να στηρίξει την κυβερνητική πρόταση και μάλιστα επ’ αυτού είχαν γίνει και σχετικές συνεννοήσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Βέβαια το κλίμα που δημιουργήθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει πρόβα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ όπως καταλαβαίνετε λειτούργησε αρνητικά και η γραμμή που έδωσε ο Ν. Ανδρουλάκης ήταν «όχι». Πάντως οι συνεννοήσεις έγιναν, όσο και εάν διαψεύδονται.

Ο γεφυροποιός Μπεκίρης

Και να πάω τώρα λίγο στα της προσεχούς συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ την προσεχή Πέμπτη. Έχουν γίνει πάρα πολλές επαφές και συνεννοήσεις να πέσουν οι τόνοι ενόψει και του συνεδρίου και ότι είναι να ειπωθεί εκεί. Μου λένε καλές πηγές ότι ένα πρόσωπο που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για να υπάρξει κατευνασμός και να ρίξουν τους τόνους οι βουλευτές είναι ο διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, ο πρώην βουλευτής και κουμπάρος του πρωθυπουργού, ο Μιχάλης Μπεκίρης που ακούω ότι οδεύει μετά το συνέδριο προς το Μέγαρο Μαξίμου, μετά και το πρόβλημα υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό έχει εμφανίσει βελτίωση στην κατάστασή του και αυτό έφερε χαμόγελα και στους γιατρούς και στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για την επόμενη δύσκολη περίοδο.

Η οργή του Σκέρτσου

Και μέσα σε όλα αυτά που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν και ευφάνταστα σενάρια που οργίζουν και συνεργάτες του Κ. Μητσοτάκη, όπως τον Άκη Σκέρτσο που εσχάτως έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα και των επιθέσεων από βουλευτές της ΝΔ. Ο υπουργός Επικρατείας αντέδρασε έντονα χθες και μου είπαν ότι ήταν οργισμένος από το κυριακάτικο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία που επινοεί, κατά τον ίδιο, συναντήσεις του και γεύματα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Σκέρτσος λέει ότι όλα αυτά είναι παντελώς ανυπόστατα και η συνάντηση και τα γεύματα στα οποία αναφέρεται δεν έχουν γίνει ποτέ. Όμως προχωράει και πιο πέρα ο υπουργός και αυτό εκφράζει και το πρωθυπουργικό επιτελείο που βλέπει τις συνεχείς επιθέσεις του διευθυντή της Εστίας Μανώλη Κοττάκη που χαρακτηρίζεται και βέρος καραμανλικός. «Ο κ. Κοττάκης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια εξυφαίνοντας ιστορίες επιστημονικής φαντασίας με μοναδικό στόχο τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων. Τον καλούμε να προσγειωθεί στην πραγματικότητα» ήταν η απάντηση του Σκέρτσου που προσυπογράφουν πολλοί στην κυβέρνηση.

Ο Τσίπρας και το Μανιφέστο

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η δημοσιοποίηση του Μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας ήρθε να ταράξει τα νερά του ευρύτερου χώρου της Αριστεράς και Κεντροαριστεράς. Το μανιφέστο κινείται σε επίπεδο στρατηγικής, επιχειρώντας επανατοποθέτηση στον δημόσιο διάλογο. Πρόκειται για προάγγελο του νέου φορέα που πλέον είναι όλα ανοικτά πότε θα ανακοινωθεί. Ίσως και εντός Μαΐου αν και οι καλές πηγές μου λένε να μην βιαστώ ακόμα και βλέπουν τον Ιούνιο. Εξάλλου το Μανιφέστο πρέπει να συζητηθεί και να αποτελέσει μοχλό πίεσης στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Πίεση στον Φάμελλο

Η πρώτη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ επί του Μανιφέστου είχε σαφώς θετικό τόνο. Ο γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης μίλησε για «πολύ σημαντική συμβολή», βάζοντας όμως ταυτόχρονα στο τραπέζι το κρίσιμο ζήτημα της πολιτικής ενοποίησης. Το μήνυμα ήταν καθαρό. Ένα ψηφοδέλτιο, μία γραμμή, χωρίς παράλληλες κομματικές διαδρομές. Και κάπου εκεί, η πίεση μεταφέρεται προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τη συγκυρία και να πάρει αποφάσεις με πολιτικό βάρος. Επίσης θετικά έμαθα το βλέπει και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης που μαζί με τον Σ. Καλπάκη θεωρούνται δυο πρόσωπα που άνετα θα μετακινηθούν στο νέο κόμμα. Βέβαια είδα και μια ανάρτηση του παλαιού συνεργάτη και φίλου του Αλ. Τσίπρα, του Νίκου Καρανίκα που αποδομεί το Μανιφέστο με ανάρτησή του.

Αδιαφορία στο Μαξίμου

Στο κυβερνητικό επιτελείο, η ανάγνωση της παρέμβασης Τσίπρα γίνεται χωρίς εμφανή ανησυχία. Η εκτίμηση είναι ότι ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης παραμένει και ότι τέτοιες κινήσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν τον ανατρέπουν. Παρ’ όλα αυτά, δεν περνά απαρατήρητη η σταδιακή μετατόπιση του δημόσιου λόγου προς ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, ένα πεδίο που παραδοσιακά κρίνει ισορροπίες.

Έκλεισε και ο Μωραΐτης στο ΠΑΣΟΚ

Έκλεισε και ο Θάνος Μωραΐτης στο ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση του Νίκου Φαραντούρη. Μαθαίνω ότι δεν θα τους ανακοινώνει όλους μαζί όσοι είναι ακόμη να περάσουν το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη αλλά έναν έναν . Ο Μωραΐτης θα είναι και υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές με το ΠΑΣΟΚ. Να σας πω επίσης ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης την Πρωτομαγιά συνέφαγε με τον Φαραντούρη στην Τράτα της Καισαριανής.

Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει το ακατόρθωτο

Η στήλη θα σας ενημερώσει για βουλευτή που ΠΑΣΟΚ που έχει καταφέρει το ακατόρθωτο. Και όταν λέμε ακατόρθωτο αναφέρομαι ότι έχει στηρίξει Χάρη Δούκα, Νίκο Ανδρουλάκη όπως και Παύλο Γερουλάνο αλλά και από τους τρεις είναι στη black list γιατί όπως στηρίζει φανατικά τον έναν έτσι μπορεί να τον αδειάσει για τον άλλον. Βέβαια είναι σε γνώση και των τριών οι οποίοι δεν έχουν και την καλύτερη άποψη. Δεν θα πω βέβαια τη χειρότερη, γιατί πολιτική είναι αυτή και όλοι χρειάζονται και πολλά ξεχνιούνται. Και θυμήθηκα τη συγκεκριμένη περίπτωση όταν είδα ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που αφορούσε τον Καναδά και την φυσική ομορφιά του. Θα μου πείτε πως πήγε το μυαλό μου συνειρμικά εκεί. Ε, ο καθένας ταξιδεύει με τον τρόπο του σε διάφορες χώρες άλλοι με το μυαλό και άλλοι βρίσκουν τον τρόπο να είναι εκεί ειδικά όταν είναι να βγεις από μια δύσκολη συνθήκη.

Στη Αρμενία ο Τασούλας και ο καραμανλικός σύμβουλος

Και ενώ όλα αυτά εξελίσσονται στο εσωτερικό, στο εξωτερικό η εικόνα συμπληρώνεται με θεσμικές παρουσίες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας βρέθηκε στο Ερεβάν για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στέλνοντας μήνυμα ιστορικής μνήμης από το μνημείο της αρμενικής γενοκτονίας. Κινήσεις χαμηλού τόνου, αλλά με σαφή συμβολισμό. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι άμισθος σύμβουλος του Προέδρου για τα διπλωματικά θέματα είναι πλέον ο καραμανλικός πρώην υπουργός και σημαίνον στέλεχος του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Το προσκύνημα στο «Άξιον Εστί»

Μπορεί να βρέθηκε στο Αγρίνιο για ιδιωτική του επίσκεψη, ωστόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δεν παρέλειψε να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο που κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα ωφελήσει όλους τους κατοίκους και ιδιαίτερα τους αγρότες, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος για περίπου 700.000 πολίτες. Επιπλέον, όπως τόνισε και ο ίδιος απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, «θα ευνοήσει 150.000 αγρότες και 17.000 ευάλωτα νοικοκυριά». Επίσης, μετέβη στο Μεσολόγγι το οποίο τιμά φέτος τα 200 χρόνια (1826-2026) από την Ηρωική Έξοδο των Ελευθέρων Πολιορκημένων. Μαθαίνω, λοιπόν, ότι εξ αυτής της αφορμής, επισκέφθηκε τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, για να προσκυνήσει την Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστί». Από ό,τι με πληροφόρησαν μάλιστα, η θαυματουργή αυτή εικόνα σπάνια εξέρχεται από ο Άγιο Όρος και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε αυτό το μέρος της ελληνικής επικράτειας. Ως «Άξιον Εστίν» αναφέρεται η εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο Ιερό Σύνθρονο του Ναού του Πρωτάτου, στις Καρυές του Αγίου Όρους. Θεωρείται η σημαντικότερη εικόνα του Αγίου Όρους, μιας και είναι «Εφέστιος» και «Προστάτις» των 20 Αγιορείτικων Μονών, αντίγραφο της οποίας βρίσκεται σε κάθε Μονή.

Η έξοδος στο Παγκράτι

Άνθρωπος που μιλάω και κινείται μου ανέφερε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία ότι η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, φροντίζει εκτός από την έντονη πολιτική της δραστηριότητα, να αφήνει χώρο και στην προσωπική της ζωή. Και πολύ καλά κάνει. Είδε λέει την υπουργό να προσέρχεται σε γνωστό εστιατόριο του Παγκρατίου, που έχει ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου, Παναγιώτης Κουτσουμπής. Λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασε και ο Αντώνης Μαρκόπουλος, σύντροφος της υπουργού, ο οποίος τη συνάντησε στο τραπέζι που είχαν κρατήσει στο εσωτερικό του μαγαζιού για να περάσουν το βράδυ τους παρέα με φιλικό τους ζευγάρι.

Ο Γιώργος Τανισκίδης, η Coco-Mat και η ελληνική φιλοξενία

Με γλαφυρό τρόπο και με το χάρισμα του καλού ομιλητή, ο τραπεζίτης και πρόεδρος της Optima, Γιώργος Τανισκίδης, βρέθηκε στη γενική συνέλευση της Μπλε Κέδρος, την εταιρεία ακινήτων των αδερφών Ευμορφίδη που έχουν και την Coco-Mat. Σας θυμίζω μάλιστα ότι στην Μπλε Κέδρος ανήκει το ακίνητο για το οποίο, ενώ είχε λάβει άδεια και είχε εγκριθεί η ανέγερση του ξενοδοχείου στο Κουκάκι, στη συνέχεια έγινε ένας μικρός χαμός, ζητώντας στους επιχειρηματίες να γκρεμίσουν τους δύο ορόφους του Coco-Mat Hotel. Ο Τανισκίδης, ήταν εκεί έχοντας αναπτύξει πλέον στενή σχέση με την οικογένεια Ευμορφίδη καθώς η Optima ήταν η τράπεζα-ανάδοχος, για την εισαγωγή της Μπλε Κέδρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μεταξύ των πολλών που είπε, ήταν η αφήγηση μιας ιστορίας για τον γιο του που ζει στην Αμερική και πως όταν χρειάστηκε να αγοράσει καινούργιο στρώμα, πήγε στο κατάστημα της Coco-Mat στη Νέα Υόρκη, δεχόμενος την ελληνική φιλοξενία και τσάι του βουνού ως κέρασμα. Ο Τανισκίδης, έκλεισε το λόγο του, εκθειάζοντας τις δυνατότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ελληνικής φιλοξενίας, και τόνισε ότι αυτό που κερδίζει στο τέλος η Ελλάδα στον τομέα του τουρισμού, είναι η καλή εικόνα που δημιουργεί με την εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες. «Δεν είναι όλα μόνο η τιμή, αλλά και η εμπειρία», έκλεισε τη σύντομη αναφορά του ο Τανισκίδης.

Οι νέες business του Γιάννη Αλαφούζου

Μια νέα εταιρική κίνηση του Γιάννη Αλαφούζου πληροφορούμαι ότι έρχεται να προστεθεί στο ευρύτερο πλέγμα δραστηριοτήτων του στον χώρο των media και του περιεχομένου. Η νεοσύστατη The Digital Innovation Lab Μονοπρόσωπη Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ και αποκλειστικό μέτοχο τον επιχειρηματία, ανοίγει νέο πεδίο δραστηριότητας για τον ίδιο. Έδρα της είναι το Νέο Φάληρο, στο γνωστό κτίριο που στεγάζονται ο ΣΚΑΪ και η Καθημερινή. Το αντικείμενο της εταιρείας δείχνει καθαρά προς την κατεύθυνση του ψηφιακού περιεχομένου. Θα αναπτύσσει ιστοσελίδες, θα ασχολείται με την παραγωγή βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, υπηρεσίες video on demand, ψυχαγωγικές υπηρεσίες και την εμπορική αξιοποίηση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο. Στο διοικητικό σχήμα συμμετέχει και ο νεότευκτος διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΣΚΑΪ και πρώην διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Η ρήτρα της Lamda και οι μεταπωλήσεις στο Ελληνικό

Συζητούσα με άνθρωπο της αγοράς και μου εξηγούσε ότι οι κατοικίες που πωλούνται στο Ελληνικό από τη Lamda δεσμεύονται από όρο να μην μεταπωληθούν εάν δεν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Ωστόσο ο ίδιος άνθρωπος μου έλεγε ότι η κινητικότητα που υπάρχει τελευταία, όπου κατοικίες που αγοράστηκαν από επενδυτές στην πρώτη φάση του έργου και πλέον αναζητούν νέους ιδιοκτήτες με την ανάλογη υπεραξία στην τιμή πώλησης, έχει και μία δικλείδα ασφαλείας. Που λέει ότι η Lamda εάν επιτρέψει άτυπα σε κάποιους που θέλουν να πουλήσουν, να το πράξουν, δεν θα επιβαρυνθεί με τις ρήτρες που απορρέουν από πιθανή καθυστέρηση των έργων. Και έτσι και τα ακίνητα βγαίνουν στην αγορά προς μεταπώληση προς όφελος των ιδιοκτητών τους με υψηλότερη τιμή, αλλά και ο επενδυτής του Ελληνικού επωφελείται από τη ρήτρα με τους αρχικούς ιδιοκτήτες.

Ποια ακίνητα αποκτά η Trastor

Νέες πόρτες και ευκαιρίες ανοίγει για την εταιρεία ακινήτων Trastor, συμφερόντων της Τράπεζας Πειραιώς, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την τράπεζα. Η Trastor δρομολογεί την απόκτηση τριών ακινήτων από το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, σηματοδοτώντας την έναρξη της αξιοποίησης μέρους της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που βρέθηκε υπό τον έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς μετά την εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας. Τα συγκεκριμένα ακίνητα αυτά βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και διαθέτουν σημαντική αναγνωρισιμότητα, ενώ η ένταξή τους στο χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης εταιρείας ακινήτων, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων. Το πρώτο είναι το κτίριο της οδού Καραγιώργη Σερβίας, το οποίο στο παρελθόν στέγαζε γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, σε ιδιαίτερα προβεβλημένο σημείο κοντά στο Σύνταγμα. Το δεύτερο βρίσκεται στην οδό Απελλού, στην περιοχή της πλατείας Κοτζιά, και είχε φιλοξενήσει παλαιότερα υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Το τρίτο ακίνητο βρίσκεται στην οδό Αθηνάς και σήμερα στεγάζει γραφεία της ΕΥΔΑΠ.

Νέο «χτύπημα» από Foot Locker στην Πάτρα

Πολλές είναι οι προσδοκίες του ομίλου Φουρλή από την αλυσίδα καταστημάτων Foot Locker. Κάτι που φαίνεται από τη διαδοχική επέκταση του δικτύου με το άνοιγμα νέων καταστημάτων. Τελευταίο από αυτά είναι στην Πάτρα και έβδομο έως τώρα στην Ελλάδα. Εκτός από την Ελλάδα, η Foot Locker μέσω του ελληνικού ομίλου αναπτύσσεται εκτός των άλλων και σε Ρουμανία-Βουλγαρία όπου διαθέτει επίσης καταστήματα. Το πλάνο μόνο για φέτος «γράφει» ότι πρόκειται να λειτουργήσουν συνολικά 12 νέα σημεία.