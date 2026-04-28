Τα ψηφοδέλτια του Τσίπρα στην Κρήτη

Οι αντιδράσεις και το ξαναζεσταμένο φαγητό

Καλημέρα σε όλους. Επιστροφή για την κυβέρνηση στην πεζή πραγματικότητα και από χθες άρχισε πάλι η διαχείριση κρίσεων ειδικά μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Η αντιπολίτευση μιλά για συγκάλυψη και η κυβέρνηση μεταδίδει πως δεν εμπλέκεται στην δικαστική εξουσία και ότι η Δικαιοσύνη ενεργεί μόνη της. Ξαναζεσταμένο φαγητό λένε κυβερνητικά στελέχη που θεωρούν ότι η αντιπολίτευση από τη στιγμή που δεν έχει να αντιπροτείνει κάτι επιμένει σε ένα θέμα που δεν έχει βρει και απήχηση στην κοινωνία. Πάντως να σημειώσω ότι ο πρωθυπουργός δεν θα διστάσει να πει και πάλι διάφορα για το θέμα και στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο.

Λασπομαχία στον ορίζοντα

Καλή πηγή από την κυβέρνηση μου έλεγε χθες με βάσει όσα είδε ότι θα έχουμε λασπομαχία τον επόμενο διάστημα. Τι εννοούσε; Από την στιγμή που η αντιπολίτευση έχει πρόβλημα να σηκώσει κεφάλι θα βρει πεδίο στις καταγγελίες και στην τοξικότητα. Δεν ήταν τυχαία η αντίδραση των ηγετών της αντιπολίτευσης χθες και όπως μου έλεγε το ίδιο στέλεχος ο στόχος είναι η δημιουργία συνθηκών αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης. Ε, αυτό, μου ανέφερε δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε μια ρευστή παγκόσμια κατάσταση και με όσα γίνονται στην ευρύτερη γειτονιά μας.

Υποκλοπών συνέχεια

Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να προανήγγειλε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση. Ωστόσο πηγαδάκι -όπως έμαθα- στήθηκε από δημοσιογράφους μετά την έκτακτη συνέντευξη Tύπου που παραχώρησε, όπου μεταξύ άλλων τον ρώτησαν γιατί δεν προχωρά σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος απάντησε ότι αυτό θα γίνει αν επιχειρηθεί να αλλάξει ο ποινικός κώδικας για να πέσει στα μαλακά ο Ταλ Ντίλιαν. Πάντως, στην κυβέρνηση βγάζουν καπνούς γιατί για μία ακόμη φορά επιχειρεί η αξιωματική αντιπολίτευση- όπως λένε- να καπηλευτεί μια δικαστική υπόθεση με αιχμές κατά της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο εμφανίζεται θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τον Σωκράτη Φάμελο να έχει ήδη επικοινωνήσει από χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Πέτη Πέρκα της Νέας Αριστεράς ενημερώνοντας για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα.

Διαγωνισμός Ανδρουλάκη – Τσίπρα

Τι είδαν όμως οι πιο υποψιασμένοι χθες; Ανταγωνισμό και του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση αιχμηρή για την απόφαση του Κ. Τζαβέλλα και τις υποκλοπές. Προβληματίστηκαν στη Χαριλάου Τρικούπη και είπαν να βγουν και αυτοί πιο δυναμικά ώστε να μην αφήσουν τον Αλ. Τσίπρα να παίζει μόνος του. Κάπως έτσι προέκυψε και η έκτακτη συνέντευξη τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα για τις υποκλοπές. Προβλέπω μεγάλη μάχη από εδώ και πέρα.

Τα πυρηνικά, η Ελλάδα και η Γαλλία

Να επιστρέψω τώρα στην πρόσφατη, άκρως επιτυχημένη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Τι έμαθα από καλή διπλωματική πηγή; Η Ελλάδα συζητάει σοβαρά το ενδεχόμενο να ενταχθεί στην ομπρέλα πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας. Βέβαια είναι νωρίς για κάτι τέτοιο αλλά και μόνο που μπήκε στο τραπέζι λέει πολλά. Πάντως αυτό που κατάλαβα και από χθεσινές συζητήσεις που έκανα είναι οι βιώνουμε την καλύτερη περίοδο των ελληνογαλλικων σχέσεων από την σύσταση του Ελληνικού Κράτους.

Ο Γαβριήλ και η γαλλική

Θα σταθώ και σήμερα στο δείπνο προς τιμήν του Μακρόν, και συγκεκριμένα σε ένα χαλαρό πηγαδάκι που στήθηκε με πρωταγωνιστή τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Γαβριήλ. Ο δυναμικός ιεράρχης βρέθηκε κάποια στιγμή να συνομιλεί με τη Γαλλίδα υπουργό, Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, και η οποία όπως μαθαίνω δεν έκρυψε την έκπληξή της, και τον ενθουσιασμό της για την άνεση του Μητροπολίτη στη γλώσσα της χώρα που εκπροσωπεί τον πολιτισμό, την τέχνη και την γαστρονομίας. Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, Γαβριήλ, όπως έμαθα μιλάει πολύ καλά την γαλλική γλώσσα.

Στην Αθήνα ο Μαμντάνι

Μην εκπλαγείτε αν έως το τέλος του έτους δείτε στην Αθήνα τον Δήμαρχο Αθηναίων Ζοχράν Μαμντάνι. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης που βρέθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ελληνικής ομογένειας για την 25η Μαρτίου με αποκορύφωση την παρέλαση στη 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης απηύθυνε πρόσκληση στον Μαμντάνι. Έμαθα δεν ήταν αρνητικός ενώ ξέρω πως υπάρχει και επαφή με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Μουρμούρα για Δούκα

Και επειδή αναφέρθηκα στο Χ. Δούκα να σας πω ότι υπάρχει μουρμούρα σε μεγάλο τμήμα του ΠΑΣΟΚ για την προ ημερών κοινή εμφάνιση του με τον Αλ. Τσίπρα για το βιβλίο που αφορά τον Γιάννη Μπουτάρη αλλά και για την θετική του αναφορά στην Συμφωνία των Πρεσπών. Τον κατηγορούν για προσωπική ατζέντα και κάποιοι βλέπουν ακόμα και συνεργασία Δούκα – Τσίπρα μελλοντικά. Θα έλεγα με βάσει όσα ξέρω ότι βιάζονται και αυτά δεν ευσταθούν με τα σημερινά δεδομένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλή χημεία.

Το στοίχημα του Βαρδακαστάνη

Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ και στην εκλογή του αγωνιστή της ζωής Γιάννη Βαρδακαστάνη στη θέση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Τολμηρή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη δεν λέω αλλά δεν το είδαν έτσι και άλλοι σύντροφοι του κατά την εκλογή του Γ. Βαρδακαστάνη χωρίς ιδιαίτερα μηνύματα. Το θέμα είναι ότι δεν πέρασε ένα εικοσιτετράωρο και άρχισε ο προβληματισμός εάν θα τα καταφέρει ο νέος γραμματέας.

Φορτσάρει ο Τσίπρας

Και να πάω τώρα στον Αλ. Τσίπρα που είναι λες και φούλαρε τις μηχανές. Χθες τον είδαμε με δράση στα social media και μια εκδήλωση με νέους στη Θεσσαλονίκη. Ούτε ένα ενέργεια πρόεδρος να ήταν. Πάντως επειδή είδα δημοσιεύματα με ποιους στήνει το κόμμα και έγιναν και επιλεκτικές διαρροές να σας πω ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση ακόμα για οριστικές ανακοινώσεις εντός του Μαΐου. Εκτός και εάν μου λένε.

Τα ψηφοδέλτια του Τσίπρα στην Κρήτη

Και μπορεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά του και να επιλέγει τη στρατηγική της «σιωπής», αλλά όπως μου μεταφέρει άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πράγματα και θάματα εκ των έσω, οι πρώτες κρούσεις έχουν ήδη γίνει για τα ψηφοδέλτια με τα «κλεισίματα του ματιού» σε πρόσωπα που είναι εκτός κάδρου να είναι πραγματικότητα. Πάμε στην Κρήτη όπου υπάρχει κίνηση και ενδιαφέρον αφού την Τετάρτη θα παρουσιάσει το βιβλίο του στο Ηράκλειο. Και θα ξεκινήσω από εκεί, όπου παίζει δυνατά για το ψηφοδέλτιο το όνομα του Βαγγέλη Ζάχαρη πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου Κρήτης ο οποίος είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του Βαγγέλη Αρναουτάκη – και όχι με τον Σπύρο Δανέλλη ό οποίος είχε πάρει και επίσημα το χρίσμα του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2023. Ο επεμβατικός καρδιολόγος πάντα έβλεπε θετικά τον Αλέξη Τσίπρα και είχε αποχωρήσει συναισθηματικά από την πλατεία Κουμουνδούρου όταν εκλέχθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης. Αν και στο Ηράκλειο τον πρώτο λόγο τον έχει ο Χάρης Μαμουλάκης ο οποίος έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και καιρό από τον Σωκράτη Φάμελλο και έχει δώσει τα χέρια με τον Αλέξη Τσίπρα. Μαθαίνω επίσης, ότι από τα Χανιά θα βάλει λεωφορείο για την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Πετράκης, και αυτός καρδιοχειρουργός, ο οποίος επίσης παίζει δυνατά για το ψηφοδέλτιο του νέου πολιτικού φορέα, με συνέπεια οι γιατροί να είναι στο φόρτε τους στον νέο σχεδιασμό του πρώην πρωθυπουργού. Τέλος, στο Λασίθι, ακούγονται πολύ καλά λόγια για τον μοριακό βιολόγο του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, Παναγιώτη Σαρρή.

Η παραδοχή Φέσσα που οδήγησε στην πόρτα του Φουρλή

Η είσοδος της Quest στον όμιλο Fourlis, κρύβει μία ενδιαφέρουσα παραδοχή. Την οποία άκουσα να κάνει ανοιχτά χθες το μεσημέρι ο πρόεδρος του ομίλου Quest, Θεόδωρος Φέσσας. Ο πρόεδρος της Quest παραδέχθηκε με ευθύτητα, ότι στο παρελθόν χάθηκαν ευκαιρίες, καθώς ο όμιλος δεν τοποθετήθηκε σε εταιρείες που στη συνέχεια μεγάλωσαν σημαντικά και θα μπορούσαν να είχαν αποδώσει υπεραξίες. Η παραδοχή αυτή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη νέα στάση της Quest. Από εταιρεία συμμετοχών που επένδυε κυρίως σε σχήματα τα οποία διαχειριζόταν, περνά πλέον σε πιο ενεργή αναζήτηση μειοψηφικών συμμετοχών με αναπτυξιακή προοπτική. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η Fourlis, την οποία ο Θ. Φέσσας δεν βλέπει απλώς ως λιανεμπορικό όμιλο, αλλά ως πλατφόρμα διαχείρισης λιανικής. Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι η Quest δεν δείχνει διάθεση να διασπάσει τον όμιλο με αυτόνομες εισαγωγές θυγατρικών στο Χρηματιστήριο. Προτιμά, όπως φαίνεται, να χτίζει αξία μέσα από στοχευμένες κινήσεις, ενώ δεν αποκλείεται να αυξήσει και το ποσοστό της ακόμα περισσότερο στον όμιλο Φουρλή.

Πώς η Alumil μπαίνει και στην άμυνα

Με πληροφορούν ότι η Alumil «τρέχει» αυτή την περίοδο ένα ακόμη επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, ενώ ετοιμάζει και μια πιο στοχευμένη στροφή προς έναν κλάδο με αυξημένες απαιτήσεις και προοπτικές. Ο λόγος για την αμυντική βιομηχανία. Στο πλαίσιο των επενδύσεων ύψους περίπου 67 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ξάνθη, όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης γραμμής παραγωγής για ειδικά προϊόντα και εξαρτήματα αμυντικής χρήσης. Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στις επενδύσεις σε Κιλκίς και Σέρρες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, την αυτοματοποίηση και την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

H εξαγορά της Re/Max και τι φέρνει για το ελληνικό real estate

Πριν λίγες μόλις ώρες έγινε γνωστό ότι η γνωστή αλυσίδα real estate και μεσιτικών γραφείων Re/Max, εξαγοράζεται από την The Real Brokerage σε παγκόσμιο επίπεδο. Με το deal να υπολογίζεται στα 550 εκατομμύρια ευρώ. Η κίνηση αυτή θα επηρεάσει και την Ελλάδα, καθώς μία παραδοσιακή εταιρεία όπως ηRe/Max θα αλλάξει σύντομα χαρακτήρα. Στην Ελλάδα η Re/Max διατηρεί περίπου 80 γραφεία. Και η RealBrokerage με παρουσία στην Τεχνητή Νοημοσύνη επενδύει σε νέα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία αναμένεται ότι θα μπουν προσεχώς στο χαρτοφυλάκιο της Re/Max, αλλάζοντας πλήρως το χαρακτήρα της. Είναι ένδειξη μάλιστα ότι τα παλιά μεσιτικά μοντέλα πλέον, δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως έλεγε άνθρωπος της αγοράς. Μάλιστα, η Re/Max στην Αμερική αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα τελευταία με πολύ μεγάλες ζημίες. Την ίδια ώρα πάντως, άνθρωποι της κτηματαγοράς στην Ελλάδα, εμφανίζονται για την ώρα ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς τις εξελίξεις. Το βέβαιο είναι ότι θα υπάρξουν. Επηρεάζοντας και τη χώρα μας.

Τα μαντάτα που φέρνει ο Βακάκης για τη Jumbo

Τα βλέμματα της αγοράς στρέφονται σήμερα στη Jumbo, καθώς ο όμιλος ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 2025 πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Το πρώτο μεγάλο νούμερο είναι ήδη γνωστό. Ότι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,22% το 2025, παρά τις δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα και την επιβράδυνση που καταγράφηκε τον Δεκέμβριο. Το ενδιαφέρον όμως δεν θα πέσει τόσο στον τζίρο, όσο στα περιθώρια κέρδους. Και εκεί είναι που αρχίζουν τα πιο ουσιαστικά «μαντάτα» από τον Απόστολο Βακάκη. Στο πρώτο εξάμηνο, το μεικτό περιθώριο είχε υποχωρήσει στο 53,86%, εξέλιξη που η εταιρεία είχε αποδώσει στην αυξημένη συμμετοχή των πωλήσεων προς franchisees, οι οποίες έχουν χαμηλότερο περιθώριο σε σχέση με τα ιδιόκτητα καταστήματα. Η αγορά περιμένει τώρα να δει εάν το δεύτερο εξάμηνο έφερε την πολυαναμενόμενη ανάκαμψη του περιθωρίου κέρδους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα καθυστερημένα οφέλη από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου αναμένεται να στηρίξουν τα περιθώρια στο β’ εξάμηνο, οδηγώντας τα λειτουργικά κέρδη ΕΒΙΤDΑ του 2025 στα 449 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα η καθαρή κερδοφορία εκτιμάται στα 333 εκατ. ευρώ, με αύξηση 4% σε σχέση με το 2024. Πρόκειται για επίδοση που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα δείξει ότι η Jumboκατάφερε να απορροφήσει τις πιέσεις στο κόστος και το μεικτό περιθώριο.

Νέες κινήσεις Μαρτίνου στη «σκακιέρα»

Μαθαίνω ότι η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου δεν περιορίζει το επενδυτικό της κρεσέντο στους «καυτούς» τομείς της ναυλαγοράς, αλλά ξαναμπαίνει με επιλεκτικές κινήσεις και στα μεταχειρισμένα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Η προσθήκη του Kamsarmax Seaduty, κατασκευής 2020 και χωρητικότητας 81.479 dwt, δείχνει πως ο όμιλος συνεχίζει να ποντάρει σε σύγχρονο τονάζ, την ώρα που απομακρύνει σταθερά παλαιότερα πλοία από τον στόλο του. Στην αγορά, πάντως, η κίνηση διαβάζεται και ως ένδειξη εμπιστοσύνης στις αξίες των Kamsarmax. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νεοαποκτηθέντος πλοίου, Seaduty παραπέμπουν στο ήδη υπάρχουν Aquavita Sea, που φέρεται να άλλαξε χέρια νωρίτερα φέτος προς ελληνικά συμφέροντα έναντι τιμήματος λίγο πάνω από τα 30 εκατ. δολάρια. Με τους brokers να ανεβάζουν την αποτίμηση ενός Kamsarmax κατασκευής προ πενταετίας, κοντά στα 37 εκατ. δολάρια, η Thenamaris φαίνεται να κινήθηκε σε μια κατηγορία πλοίων όπου οι τιμές έχουν πάρει ξανά την «ανηφόρα».

Η ολική επαναφορά της Lavipharm

Μετά από μία μακρά περίοδο εσωστρέφειας και προβλημάτων για τη Lavipharm, τη φαρμακοβιομηχανία της οικογένειας Λαβίδα, φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει να κινούνται προς διαφορετική κατεύθυνση. Έχοντας πλέον τον Τηλέμαχο Λαβίδα στο «τιμόνι», η εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία έχει καταφέρει μετά τις διαδοχικές ζημίες και τον μη βιώσιμο δανεισμό, να περάσει σε άλλο επίπεδο. Κάτι που ισχυρίστηκαν χθες σε παρουσίαση στο Χρηματιστήριο, τα στελέχη της. Σημείο-κλειδί φαίνεται ότι αποτελεί η εξαγορά του φαρμάκου, Durogesic, από τη Janssen, συμφερόντων του πολυεθνικού ομίλου Johnson and Johnson. Κάτι που αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τη Lavipharm, ενισχύοντας σημαντικά τόσο το μέγεθος όσο και την κερδοφορία της εταιρείας. Σύμφωνα με την παρουσίαση της διοίκησης, μία μόνο εξαγορά αρκεί για να επαναπροσδιορίσει την κλίμακα δραστηριοτήτων και τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου. Μένει αυτό να αποτυπωθεί και στην πράξη, δεδομένου ότι η εξαγορά δίνει την δυνατότητα παραγωγής του φαρμάκου στην Ελλάδα και πώλησης σε 24 χώρες.