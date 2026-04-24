BEAST

Ελλάς – Γαλλία

Καλημέρα σε όλους. Σε ρυθμούς του συνθήματος Ελλάς – Γαλλία κινείται από σήμερα το πρωί το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς φτάνει στην Ελλάδα για επίσκεψη ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν από χθες το απόγευμα στην Κύπρο, όπου παρακάθισε σε δείπνο εργασίας που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σήμερα θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου.

Οι ώρες Μακρόν

Μετά όμως, από το απόγευμα, αρχίζουν οι ώρες Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος φτάνει νωρίς το απόγευμα στην Αθήνα και στις 7:30 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα: «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο». Επίσης, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου και θα παρατεθεί επίσημο δείπνο προς τον Γάλλο πρόεδρο.

Οι συμφωνίες

Το Σάββατο όμως είναι η ώρα των συμφωνιών. Στο Μέγαρο Μαξίμου στις 11:30 θα συναντηθούν οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν όπου και θα υπογράψουν και σχετικές συμφωνίες περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνικογαλλικής συνεργασίας. Νωρίτερα θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων». Το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και είναι σημαντική η ομιλία, διότι έρχονται στην Αθήνα δεκάδες εκπρόσωποι μεγάλων γαλλικών εταιρειών.

Ελληνική απόβαση στη Λιβύη

Λόγω και των συζητήσεων που θα κάνουν Μακρόν και Μητσοτάκης, δεν μπορώ να μην αναφέρω και τα όσα γίνονται στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό το κλίμα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, που χθες γιόρταζε και κέρασε γλυκά στο υπουργείο, δεν είχε ξεχάσει την επίσκεψη στην Τρίπολη, η οποία είχε αναβληθεί πριν από το Πάσχα εξαιτίας της κακοκαιρίας Erminio. Τα επιτελεία στο ελληνικό και το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών εργάστηκαν για να βρεθεί κοινή ημερομηνία. Τελικά η επίσκεψη θα γίνει την προσεχή Δευτέρα και να σημειώσω ότι ο Γ. Γεραπετρίτης δίνει ιδιαίτερη βάση στο γεγονός ότι συνομιλεί και με τις δύο πλευρές, ενώ υπάρχει και ο δεύτερος γύρος της διαπραγμάτευσης με την Τρίπολη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Επ’ αυτού θα προσπαθήσουν να βρουν ημερομηνίες.

Μουρμούρα για Σκέρτσο

Σας έγραφα χθες για τα στελέχη που έκαναν ουσιαστικά «μασάζ» στους βουλευτές της ΝΔ και δεν είχε απώλειες η Κ.Ο. στις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέρα όμως από τα πρόσωπα που χαίρουν εκτίμησης, υπάρχουν και συνεργάτες του πρωθυπουργού που αρχίζουν και δέχονται πυρά. Ένας από αυτούς είναι ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, που τις τελευταίες μέρες δέχεται πολλά πυρά στο παρασκήνιο, με αποτέλεσμα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη να λένε όταν τους ρωτούν πως ουδέποτε στοχοποίησε βουλευτές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών δεν άδειασε τον υπουργό και απλά είπε το γενικό ρητό, «όλοι κρινόμαστε από το έργο μας». Αυτό που έμαθα όμως είναι ότι με αφορμή και τις επιθέσεις στον Α. Σκέρτσο στη συνεδρίαση της Κ.Ο. την προσεχή εβδομάδα θα ακουστούν πολλά αρνητικά σχόλια από βουλευτές για τους εξωκοινοβουλευτικούς και τους τεχνοκράτες. Αν περιμένετε να ακούσετε και ονόματα, μάλλον θα απογοητευτείτε.

Η εαρινή σύναξη των Δελφών

Και να πάω και στους Δελφούς όπου είναι σε εξέλιξη το ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ με πολλές ενδιαφέρουσες ομιλίες. Πολλά ακούστηκαν και χθες όπου την τιμητική της είχε η Λάουρα Κοβέσι και ο Αλέξης Τσίπρας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας άφησε αιχμές για διάφορες υποθέσεις και αυτό που είδα ήταν πως μαγνήτισε πάρα πολύ κόσμο στη συζήτησή της. Το ενδιαφέρον μεγάλο, αλλά ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δεν πτοήθηκε και πέρασε στην αντεπίθεση, αναδεικνύοντας όμως και δυο γραμμές στη ΝΔ, μια πιο ήπια και μια άλλη πιο επιθετική.

Το σύνθημα του Τσίπρα και το Μαξίμου

«Να το πω Μαρία;», αστειεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο ίδιο φόρουμ για το νέο κόμμα που ετοιμάζει όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο, Μαρία Νικόλτσιου. Ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε με σαφήνεια ότι έρχεται, αν και δεν μας έκανε σοφότερους για τον χρόνο ανακοίνωσης του κόμματος. «Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα», είπε ο Αλ. Τσίπρας, αλλά αυτό που έμαθα από καλές πηγές στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι τον προτιμάνε για αντίπαλο. Πάντως επί τη ευκαιρία να σας αναφέρω ότι για την παρουσία του Αλ. Τσίπρα στους Δελφούς κινητοποιήθηκαν πολλοί από την Αθήνα που ήθελαν να είναι εκεί, ώστε να στείλουν σήμα πως βρίσκονται στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού.

Παίζει με τη φωτιά

Ευδιάθετο είδα τον Άδωνι Γεωργιάδη χθες στο φόρουμ των Δελφών όπου έκανε και ένα πέρασμα από τα booth των δημοσιογράφων. Δεν θα σας μεταφέρω τι είπε με τους συναδέλφους, αλλά σε ένα πηγαδάκι αναφέρθηκε στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. «Παίζει με τη φωτιά ο Βελόπουλος και θα μιλήσω κάποια στιγμή και δεν θα του αρέσει», είπε κάποια στιγμή χωρίς βέβαια να το συνεχίσει ή να αναφέρει τον λόγο για τον οποίο το είπε.

Πού έμεινε η Γκίλφοϊλ στο Φόρουμ των Δελφών, πού έφαγε και με ποιους

Σε ξενοδοχείο στην Ιτέα έμαθα ότι διέμενε κατά τη βραχύβια επίσκεψή της στο 11ο Φόρουμ των Δελφών η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Όπως μου είπε καλός μου φίλος, το βράδυ της Τετάρτης συνέφαγε μεταξύ άλλων με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, και τον Ελληνοαμερικανό γερουσιαστή, Λεωνίδα «Lou» Ραπτάκη, και τον πρέσβη της Μολδαβίας, στους Δελφούς στο εστιατόριο L’Aurige Wine-Restaurant. Από ελληνικής πλευράς το παρών έδωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Δεν μου είπαν τι περιείχε το μενού, αλλά η συζήτηση αναμφίβολα περιήλθε πέριξ της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η κόκκινη σύναξη στην Καισαριανή

Και να σταθώ σε ένα μεγάλο πολιτιστικό και πολιτικό γεγονός που θα γίνει αύριο στον απόηχο της αποκάλυψης των συγκλονιστικών φωτογραφικών τεκμηρίων για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Ενόψει του εορτασμού της 1ης Μάη, ο Περισσός προχωρά σε σειρά δράσεων και στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει μεγάλη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής αύριο βράδυ. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Νταλάρα, με ερμηνευτές τους: Φωτεινή Βελεσιώτου, Γιάννη Διονυσίου, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Βαγγέλη Κορακάκη, Νατάσσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Γιώργο Νταλάρα, Μίλτο Πασχαλίδη, Ασπασία Στρατηγού, Κώστα Τριανταφυλλίδη, «Κοινούς Θνητούς».

Ο τέταρτος όροφος του Amalia Hotel

Καθήμενος στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου Amalia, στους Δελφούς, σε ένα σχετικά απόμερο σημείο, μετρούσα τους περαστικούς. Και μέτρησα αρκετούς γνωστούς να περνάνε από μπροστά μου. Ο «τέταρτος» έχει πραγματικά ζήτηση. Καθώς μέσα σε λίγη ώρα μέτρησα να περνούν από μπροστά μου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Ευγενία Μανωλίδου, ο Παναγιώτης Πικραμμένος και ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας. Καθόλου άσχημος ο απολογισμός για τον τέταρτο όροφο των διασήμων.

Νέοι ορίζοντες στις ελληνογαλλικές σχέσεις

Μια σημαντική στιγμή που θα ανοίξει νέους δρόμους στις ελληνογαλλικές σχέσεις θα ζήσουμε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο Γάλλος υπουργός Βιομηχανίας θα υπογράψουν δήλωση προθέσεων στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας. Πρόκειται για τη συνέχεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Παρίσι, όταν και συμμετείχε στη σύνοδο των Παρισίων για την πυρηνική ενέργεια τον περασμένο Μάρτιο. Η δήλωση που θα υπογράψουν οι δύο υπουργοί θα δίνει έμφαση στα θέματα έρευνας, καινοτομίας και της πυρηνικής ασφάλειας της εκπαίδευσης.

Ανακοινώνεται η Κασιμάτη από το ΠΑΣΟΚ

Ένα βήμα πριν περάσει το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη είναι η ανεξάρτητη βουλευτής, Νίνα Κασιμάτη, αφού όπως μαθαίνω οι επαφές έστω και τηλεφωνικές με τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουν πυκνώσει. Η στήλη είχε αναφερθεί κατά καιρούς για το πολιτικό φλερτ ανάμεσα στον Ανδρουλάκη και την Κασιμάτη και αυτό, όπως μαθαίνω, θα ανακοινωθεί άμεσα, αφού πήρε το πράσινο φως από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και όταν λέω άμεσα, εννοώ πολύ άμεσα. Έτσι το ΠΑΣΟΚ αποκτά άλλο ένα όπλο κοινοβουλευτικό στη φαρέτρα του.

Τι θα κάνει ο Τσουκαλάς

Στο παζλ της νέας ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, το όνομα του Κώστα Τσουκαλά παραμένει σταθερά στο τραπέζι, με τις φήμες να τον φέρνουν ως έναν από τους επικρατέστερους για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Ωστόσο, το ρεπορτάζ από τους διαδρόμους της Χαριλάου Τρικούπη δείχνει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση ανάμεσα στην «τιμή» και την «επιθυμία». Ο ίδιος ο Τσουκαλάς, αν και αναγνωρίζει τον εξόχως τιμητικό χαρακτήρα της θέσης του γραμματέα, δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται με την ιδέα αυτού του ρόλου. Ως «στρατιώτης» της παράταξης, προφανώς και δεν θα έλεγε όχι σε μια απευθείας εντολή του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά η καρδιά του (και η αποτελεσματικότητά του) χτυπάει αλλού. Οι πληροφορίες λένε πως ο εκπρόσωπος Τύπου προτιμά να συνεχίσει να δίνει τις μάχες του στην «πρώτη γραμμή» της επικοινωνίας. Αισθάνεται πιο άνετα στο πεδίο της δημόσιας αντιπαράθεσης, εκεί όπου η καθημερινή σύγκρουση με την κυβέρνηση απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά και καθαρό λόγο.

Καθημερινά στον Ευαγγελισμό

Μπορεί το πρόγραμμα του πρωθυπουργού να είναι βεβαρυμένο με υποχρεώσεις εντός και εκτός Ελλάδος, ωστόσο καθημερινά επισκέπτεται το νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να ενημερώνεται από πρώτο χέρι για την υγεία του στενότατου συνεργάτη, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται. Έτσι και χθες λίγο πριν αναχωρήσει για την Κύπρο και συγκεκριμένα στις 15:15 διακριτικά βρέθηκε στο νοσοκομείο. Στην είσοδο μάλιστα τον σταμάτησε μια κυρία και είχε σύντομη συνομιλία μαζί της.

Με τα γλυκά ανά χείρας

Εξέπληξε θετικά χθες τους διπλωματικούς συντάκτες ο εορτάζων υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Και αυτό γιατί κατά την προγραμματισμένη ενημέρωση στο υπουργείο από την εκπρόσωπο, Λάνα Ζωχιού, για όλα τα τρέχοντα θέματα που άπτονται της εξωτερικής μας πολιτικής, εμφανίστηκε με γλυκά για να τους κεράσει. Με τους δημοσιογράφους να τον ευχαριστούν και να μην χάνουν την ευκαιρία να τον ρωτήσουν για όλα. Επικοινωνιακός πάντα δεν αρκέστηκε στα κεράσματα, αλλά απάντησε για τα ζητήματα αιχμής.

Νέες εξαγορές ετοιμάζει η ΔΕΗ με τα 4 δισ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου σε εταιρεία στην Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει η ΔΕΗ. Πρόκειται για αύξηση «μαμούθ», 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία έγινε χθες το απόγευμα γνωστή. Η απάντηση στο τι θα κάνει με τα χρήματα από την αύξηση, βρίσκεται στην εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού και στην επόμενη μέρα μετάβασης του ομίλου. Όπου βασικό συστατικό της ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια θα είναι οι εξαγορές που σκοπεύει να πραγματοποιήσει ο όμιλος.

Μετά από Attica, Μπάρμπα Στάθη και νέα εξαγορά

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου είναι ο πρόεδρος της Ideal Holdings. Του ομίλου που έχει στην ιδιοκτησία του τα πολυκαταστήματα Attica, τον Μπάρμπα Στάθη, την εταιρεία τεχνολογίας Byte και άλλες. Ο Παπακωνσταντίνου, τον άκουσα από το βήμα των Δελφών, να λέει ότι η εξαγορά που ετοίμαζε θα είναι έτοιμη να ανακοινωθεί τον Ιούνιο. Απέναντί του ο δημοσιογράφος, Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος τον ρώτησε «πονηρά» στο κλείσιμο της μεταξύ τους συνέντευξης, εάν θα του πει για την επόμενή του κίνηση. Και στο ίδιο ύφος ο Παπακωνσταντίνου αρκέστηκε να απαντήσει χαμογελώντας και λέγοντας ότι «η εξαγορά που ετοιμάζουμε θα κλείσει τον Ιούνιο».

Ο Παπαλέκας ετοιμάζει εκπλήξεις

Ο Γιάννης Παπαλέκας είναι από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα μέσω του ομίλου Yoda. Και μαθαίνω από πολύ έγκυρα χείλη ότι ετοιμάζει κινήσεις που πιθανόν θα εκπλήξουν πολλούς. Θυμίζω εδώ ότι ο Παπαλέκας είχε εξαγοράσει το 30% του Πύργου Πειραιά μαζί με ένα μεγάλο «πακέτο» ακινήτων από την Prodea. Οι πληροφορίες μου, λοιπόν, λένε ότι έπεται συνέχεια.

Πώς ανέλαβε CEO ο Γιουρέλης στον Παναθηναϊκό

Ο Στέφανος Γιουρέλης που πριν από λίγες ώρες ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό με τις ευλογίες Αλαφούζου, έχει αν μη τι άλλο αξιόλογο βιογραφικό. Με τελευταία επίσημη θέση του αυτή του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι ο Γιουρέλης διατηρεί στενή σχέση με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, ο οποίος όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς είναι και εκείνος που τον πρότεινε. Σε κάθε περίπτωση ο Αλαφούζος αναθέτει τις τύχες των δραστηριοτήτων του σε αμιγώς τεχνοκρατικά στελέχη με σκοπό να αλλάξουν την εικόνα και τα οικονομικά δεδομένα εκεί που χρειάζεται. Σας θυμίζω άλλωστε ότι το τελευταίο διάστημα ο ΣΚΑΪ που είχε κέρδη επί σειρά ετών επί Εύης Κουτσαφτάκη, μετά τη φυγή της εμφάνισε ζημιές. Αλλά και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται το δικό του «νοικοκύρεμα». Επομένως από τη μία ο Δημητριάδης και από την άλλη ο Γιουρέλης σηματοδοτούν την επόμενη μέρα νοικοκυρέματος για τις εναλλακτικές –πέραν δηλαδή της ναυτιλίας– business του Γιάννη Αλαφούζου.