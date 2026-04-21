Τα βλέμματα στην αυριανή ψηφοφορία

Καλημέρα σε όλες και όλους. Δεν ξέρω εάν θα συνεχιστεί αυτό, αλλά εάν το ζήσουμε, νομίζω, όπως μου έλεγαν πολλά στελέχη της ΝΔ, θα απαξιωθεί περισσότερο η πολιτική. Τι εννοούσαν; Αυτή η ιστορία τώρα να δείχνουν δεξιά και αριστερά πτυχία και μεταπτυχιακά και να αφήνονται υπονοούμενα για ανύπαρκτα διπλώματα, κ.ά., ρίχνει νερό στον μύλο όσων θέλουν να απαξιώσουν την πολιτική. Θα σταματήσει; Δύσκολο το βλέπω, να πω την αλήθεια. Πάντως πέρα από αυτό, τα βλέμματα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι στραμμένα στην αυριανή ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας.

Γραμμή για υπέρ από Μητσοτάκη

Η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης, για να μην βρει πάτημα η αντιπολίτευση, είναι να ψηφιστούν οι άρσεις όλες 11+2 των βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό για να μην μπορέσει η αντιπολίτευση να πει το οτιδήποτε αρνητικό και τη φέρει στη δύσκολη θέση.

Αναστάτωση στην Κ.Ο. της ΝΔ

Ανεξάρτητα όμως από την επιθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπήρχαν έως χθες το βράδυ τουλάχιστον 15-20 βουλευτές που εμφανίζονται, μένει να αποδειχθεί, πρόθυμοι να πάνε κόντρα στην κομματική γραμμή. Θα το πάνε ως το τέλος; Θα φανεί. Πάντως η ψηφοφορία είναι μυστική και ως εκ τούτου όλα είναι ανοικτά. Να κάνω μια πρόβλεψη; Πιστεύω, με όσα ακούω και μαθαίνω, ότι σίγουρα 5-7 απώλειες θα έχει η Κ.Ο. της ΝΔ, όπου υπάρχει και γκρίνια για τις διαρροές σε κυριακάτικα φύλλα για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο που, εάν ψηφιστεί, θα ισχύσει από το 2031. Σε δουλειά να βρισκόμαστε.

Θετικό κλίμα

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει να κλείσει το θέμα όσο πιο γρήγορα γίνεται για να πάει παρακάτω. Αυτό φάνηκε και χθες με την ομιλία του στο 4ο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ήταν και το επίκεντρο των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάντως ο Κ. Μητσοτάκης ανάσανε χθες και είδε θετικό κλίμα. Λογικό, αφού ήταν στην Κρήτη, όπου η ΝΔ είχε πολύ καλά ποσοστά στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.

Αιχμές στην Κοβέσι

Αυτό όμως που υπάρχει είναι διπλή γραμμή ως προς την κριτική στην Ευρωπαία εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι. Βλέπω να αυξάνονται οι επιθέσεις και η κριτική από βουλευτές και στελέχη της ΝΔ, ακόμα και υπουργούς, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης. Η Κοβέσι θα περάσει την πόρτα του υπουργείου Δικαιοσύνης και θα συναντηθεί με τον υπουργό, Γιώργο Φλωρίδη, και τον υφυπουργό, Γιάννη Μπούγα. Δεν βλέπω να υπάρχει ένταση, αν και κάποια καρφιά θα δούμε.

Η βοήθεια στην Κοβέσι

Πάντως ανεξάρτητα από την κριτική της ΝΔ στην Κοβέσι, η ελληνική κυβέρνηση δεν της έχει βάλει εμπόδια. Το αντίθετο, καθώς έχει συνδράμει αρκετά το έργο της και την έχει βοηθήσει στην αποστολή της. Ό,τι έχει ζητήσει το έχει πάρει από την ελληνική κυβέρνηση και το άλλο που έμαθα είναι ότι αναλογικά με τον πληθυσμό της Ελλάδας, το τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα που αποτελείται από Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς και όχι μόνο την Πόπη Παπανδρέου που όλο για αυτή συζητάμε αγνοώντας πως και άλλοι κάνουν αξιόλογη δουλειά, είναι από τα μεγαλύτερα στην ΕΕ.

Στην πυρά ο Λαζαρίδης

Και να πάω και στην υπόθεση του παραιτηθέντα Μακάριου Λαζαρίδη, τη θέση του οποίου πήρε ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο βουλευτής Λευκάδας, Αθανάσιος Καββαδάς. Συνεχίζουν οι μουρμούρες από βουλευτές της ΝΔ, ενώ και πιο προβεβλημένα στελέχη όπως ο Μάκης Βορίδης του ασκούν κριτική και όχι άδικα, καθώς όπως λένε με τη στάση του και όσα έλεγε δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κόμμα και στον πρωθυπουργό που τον εμπιστεύτηκε.

Υπηρεσιακός ο Κονταδάκης

Και επειδή λέμε για τη ΝΔ και την αναστάτωση στην Κ.Ο., όσοι έχουν ενστάσεις θα μιλήσουν, εάν θέλουν, στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος. Επειδή ακούω πολλά, δεν βλέπω πιθανό, με όσα ξέρω ως σήμερα, να μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, παρά τις εισηγήσεις διαφόρων. Έως το συνέδριο λογικό είναι να μην γίνει και αλλαγή στο κόμμα. Υπηρεσιακός γραμματέας θα παραμείνει ο Στέλιος Κονταδάκης. Εξάλλου περίπου 40 μέρες έμειναν.

«Κάποιος να τους ξεματιάσει»

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν περνάει και τις καλύτερες και πιο ήρεμες ημέρες του. Κάτι οι μεταδοτικές ασθένειες στο ζωικό κεφάλαιο, κάτι οι αναγκαστικές παραιτήσεις υπουργών. Χθες, ήταν προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι η συνέντευξη Τύπου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, για την πορεία του αφθώδους πυρετού. Όμως, λίγο πριν ξεκινήσει, έπαθε βλάβη ο υποσταθμός από τον οποίο τροφοδοτείται το κτίριο του υπουργείου στην οδό Αχαρνών 2. Η ζημιά ήταν τόσο μεγάλη, που η συνέντευξη μετατέθηκε για ώρες αργότερα, έτσι ώστε να μεταφερθούν τα μηχανήματα αναμετάδοσης της συνέντευξης σε άλλο κτίριο του υπουργείου. Όμως, τα στελέχη του υπουργείου δεν το έβαλαν κάτω ούτε και η ΔΕΗ. Μέσα σε λίγα λεπτά εξασφαλίστηκε ηλεκτροδότηση και η συνέντευξη ξεκίνησε μόλις με μισή ώρα καθυστέρηση. Παρ’ όλα αυτά, δικαίως ακούστηκε η φράση: «Κάποιος να τους ξεματιάσει».

Τους χάλασε το αφήγημα ο «ψηλός»

Είδαμε αυτά τα περί αντισημιτισμού στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Και διαβάσαμε και ξαναδιαβάσαμε την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στην ερώτηση που αφορούσε το ταξίδι του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη και τις selfies με τον Σάντσεθ, για να βρούμε τους «υπαινιγμούς» που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ ότι ακούστηκαν. Ε, λοιπόν αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε αυτά που αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου. Για μια ακόμα φορά στη Χαριλάου Τρικούπη εμφανίστηκαν να σχολιάζουν κάτι που δεν έχει ειπωθεί επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι αντιδρούν δείχνοντας εκνευρισμό ενδεχομένως για το γεγονός ότι ο «ψηλός» τους χάλασε το αφήγημα αναφορικά με την παρουσία του αρχηγού τους στη Βαρκελώνη. Όχι τίποτα άλλο, αλλά εκτίθενται και εκθέτουν με την αντίδραση αυτή τον πρόεδρό τους, χρησιμοποιώντας είτε μονταζιέρες είτε σκόπιμες διαστρεβλώσεις, για να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα.

Ο Αλβέρτος στο Μαξίμου

Μια σημαντική επίσκεψη θα έχει σήμερα πρωί πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός. Θα περάσει την πόρτα του πρωθυπουργικού μεγάρου ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό. Μια συνάντηση, λίγο πριν από την άφιξη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Αλβέρτο να πηγαίνει και στο δημαρχείο της Αθήνας, όπου και θα τιμηθεί από τον δήμαρχο, Χάρη Δούκα.

Τα σχέδια του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Άκουσα και διάβασα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει σκέψεις για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, βλέποντας στο πρόσωπό του το ιδανικό πασοκικό συμπλήρωμα για τη δική τους διεύρυνση. Ο ίδιος ο πρώην βουλευτής φαίνεται πως έχει άλλα σχέδια. Και κυρίως άλλη ταχύτητα. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Να θυμίσω ότι ο βουλευτής από την Αρκαδία σε μια κίνηση στρατηγικής αποστασιοποίησης έκλεισε το πολιτικό του γραφείο μία ημέρα μετά την παραίτησή του. Σε δικούς του ανθρώπους λέει ότι αυτή η περίοδος είναι περίοδος ξεκούρασης, χωρίς να αφήνει το περιθώριο να πιστέψουν κάποιοι ότι θα λειτουργήσει σε μία λογική βιαστικής μεταπήδησης που θα αλλοίωνε το πολιτικό του προφίλ. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι σε συζητήσεις που κάνει κατά καιρούς με δικούς του ανθρώπους, λέει ότι θα επιστρέψει στην ενεργό πολιτική δράση όταν το κόμμα αλλάξει σελίδα στην ηγεσία του. Δηλαδή, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι.

Οι τρεις του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Έντονη κινητικότητα υπάρχει σχετικά με το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και, όπως μαθαίνω, έχει κλειδώσει η τριάδα από τους πέντε βουλευτές που θα αποτελέσουν τη «βιτρίνα» και τη «μηχανή» του οργάνου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρίχνοντας στη μάχη των εκλογών τα βαριά χαρτιά και αναφέρομαι στους δύο πρώην διεκδικητές της αρχηγίας, δηλαδή τον Παύλο Γερουλάνο και τον Μιχάλη Κατρίνη, ενώ από τη νέα γενιά θα είναι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος διαθέτει ισχυρά ερείσματα στην Κεντρική Επιτροπή.

Δεύτερος ο Τσίπρας

Σας έχω ενημερώσει για τις δημοσκοπήσεις που φανερώνουν τη ρευστότητα που υπάρχει στο μαγαζί που ονομάζεται Κεντροαριστερά και οι οποίες δείχνουν ένα θρίλερ για γερά νεύρα, αλλά με τον Αλέξη Τσίπρα να δείχνει ανθεκτικότητα. Πολλοί πιστεύουν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι τρίτος και καταϊδρωμένος αλλά, όπως με ενημερώνουν, κόβει το νήμα στην παρούσα φάση, έστω και με διαφορά κάτω της μίας μονάδας από τον μεγάλο του αντίπαλο που ακούει στο όνομα Νίκος Ανδρουλάκης. Και επειδή η στήλη δεν υιοθετεί οτιδήποτε ακούει από διαφόρους, σας λέω ότι αυτό που σας ανέφερα είναι αποτυπωμένο σε δημοσκόπηση. Και αυτό δείχνει ότι η ρευστότητα για την οποία συζητάμε δεν είναι πλέον θεωρητική. Είναι μετρήσιμη. Και μετρήσιμοι είναι και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού. Το ποιος βέβαια θα πάρει τα κλειδιά της Κεντροαριστεράς στα χέρια του είναι πολύ νωρίς για να το γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο πρώτο στάδιο εντυπωσιασμού ανάμεσα στους δύο προέδρους οι οποίοι προσπαθούν ο ένας από τον άλλον να πάρουν στελέχη που τους ανήκουν. Το ότι παραιτήθηκε χθες ένα αξιόλογο στέλεχος, η Άννα Παπαδοπούλου, από το ΠΑΣΟΚ, μόνο τυχαίο δεν το λες.

Μετακομίζουν Τσίπρα

Την ίδια ώρα, είδα πολλά αρνητικά σχόλια χθες από πασόκους για την απόφαση της Άννας Παπαδοπούλου, που ήταν έως χθες αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης, να παραιτηθεί από το ΠΑΣΟΚ. Η Παπαδοπούλου άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη και λένε δεξιά και αριστερά πως θα συμπαραταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Να σημειώσω ότι η Α. Παπαδοπούλου έχει καλή σχέση με τον ιατρό, Γιώργο Μπουλμπασάκο, που είναι κοντά με τον πρώην πρωθυπουργό, όπως και των ίδιων αντιλήψεων με τον Γιώργο Σιακαντάρη που ετοιμάζει το κείμενο του Ινστιτούτου Αλ. Τσίπρας για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και με τον Αντώνη Σαουλίδη που παραιτήθηκε πριν από λίγο καιρό από το ΠΑΣΟΚ. Επόμενη στάση; Λένε το κόμμα Τσίπρα. Ίδωμεν.

Τιμή στον Σημίτη

Και να πάω στην Κύπρο, όπου χθες το απόγευμα έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που φώτισε τον καθοριστικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, στην ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου, σε μια περίοδο με έντονο συμβολισμό για την ΕΕ. Η εκδήλωση ήταν του Πανεπιστημίου Κύπρου, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας και τίτλο: «Η καταλυτική συμβολή του Κώστα Σημίτη στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, ο εκδότης της εφημερίδας «Το Βήμα», Γιάννης Πρετεντέρης, και ο Γιώργος Πανταγιάς, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Κώστα Σημίτη. Ομιλητές ήταν η πρώην επίτροπος Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανδρούλα Βασιλείου, ο καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Χαρίδημος Τσούκας, και ο πρώην υπουργός και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τάσος Γιαννίτσης.

Πρεμιέρα ανατιμήσεων τον Μάιο

Μιλάω με αρκετούς ανθρώπους στην αγορά. Και αυτό που μου λένε είναι ότι τον Μάιο θα ξεκινήσει κύκλος ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ. Κυρίως λόγω της αύξησης των πρώτων υλών, των μεταφορικών και άλλων παραγόντων κόστους δεδομένης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η μεγαλύτερη ανησυχία όλων είναι όμως ότι αναμένεται πτώση στην κατανάλωση, σε μία χρονιά που ο τζίρος τους έχει ξεκινήσει με αύξηση τζίρου στα βασικά αγαθά, 7,8% σε σχέση με πέρσι στο πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας από τα 3,72 δισεκατομμύρια ευρώ στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος. Και για την ώρα αρκετές βιομηχανίες έχουν κρατήσει αποθέματα προϊόντων με «παλιές» τιμές. Ωστόσο, τα αποθέματα λιγοστεύουν και σύντομα θα τελειώσουν. Επομένως ο καταναλωτής θα είναι εκείνος που καλείται να πληρώσει το «μάρμαρο» της αναταραχής στην περιοχή του Κόλπου.

Πάνω από 13 εκατομμύρια το κέρδος Φάις από τη Σαντορίνη

Ο όμιλος Φάις αλλά και ο ίδιος ο επικεφαλής του ομίλου, Σάμι Φάις, το είχε πει σε διαφορετικές αφορμές. Ότι δηλαδή δεν σκόπευε να παραμείνει στον τουρισμό. Απλά, όπως μου έλεγε άνθρωπος με γνώση του θέματος, η εταιρεία περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να πουλήσει σε υψηλή τιμή, που έφτασε τα 28,3 εκατομμύρια ευρώ, το πεντάστερο Radisson Blu Zaffron Resort στο Καμάρι της Σαντορίνης. Το ενδιαφέρον όμως είναι πόσα έβγαλε ο όμιλος από την πώληση. Η απάντηση είναι, σχεδόν τα διπλάσια. Γιατί είχε επενδύσει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ και με την «έξοδο» αποκόμισε επιπλέον 13,3 εκατομμύρια ευρώ. Όχι και άσχημα.

Ο Στράτος Δρακούλης και το μετέωρο βήμα της εστίασης

Πολλά και διαφορετικά στάδια έχει περάσει τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματική πορεία του κρεοπώλη – dj, Στράτου Δρακούλη, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια συνήθιζε να παίζει και μουσική σε ένα από τα κρεοπωλεία του, αυτό της Βούλας. Σας θυμίζω ότι κατά καιρούς είχε κάνει συνεργασίες στα εστιατόρια ακόμα και με τον γνωστό δικηγόρο, Γιάννη Μαρακάκη, στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι. Σήμερα το εστιατόριο αυτό παραμένει κλειστό χωρίς να έχει υπάρξει νέος μισθωτής, προκειμένου να αξιοποιήσει τον χώρο. Αλλά και το Ψυχικό που δοκίμασε κάποια στιγμή, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, έχοντας ως συνοδοιπόρο έναν από τους κραταιούς ομίλους της εστίασης με επικεφαλής τον Δήμο Στασινόπουλο, δεν προχώρησε. Σήμερα έχει παρουσία στη Μύκονο αλλά και στο υπόγειο του κρεοπωλείου στη Βούλα. Να σας πως εδώ ότι τον τελευταίο καιρό, έχοντας δημιουργήσει νέο εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος στο Κορωπί, κάνει κινήσεις εισόδου στα σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία λιανικής με συσκευασμένο προϊόν. Μένει να φανεί όμως πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Η «παγκοσμιοποίηση» του Carroten

Τα δεδομένα αλλάζουν για μία μάρκα αντιηλιακού, την οποία έχει ο όμιλος Σαράντη για αρκετές δεκαετίες στην ιδιοκτησία του. Το Carroten δεν αντιμετωπίζεται πλέον απλώς ως ένα ισχυρό αντηλιακό brand, αλλά ως το βασικό όχημα για τη διεθνή του διεύρυνση. Η διοίκηση βλέπει ανοιχτά ότι η μάρκα μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο brand, αλλάζοντας σταδιακά και το γεωγραφικό αποτύπωμα του ομίλου, ο οποίος παραδοσιακά είχε χτίσει τη δύναμή του κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη. Η ώθηση έρχεται πλέον από τρίτες αγορές, με αιχμή τις ΗΠΑ, τις Φιλιππίνες, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία. Ειδικά η αμερικανική αγορά αναδεικνύεται σε κρίσιμο πεδίο ανάπτυξης. Το Carroten μπήκε το 2023 στην Amazon και το 2025 πέρασε και στο δίκτυο της Target, καταφέρνοντας σήμερα να βρίσκεται στην πρώτη θέση στην κατηγορία των λαδιών μαυρίσματος στις δύο αυτές πλατφόρμες. Η εικόνα αποτυπώνεται και στα μεγέθη. O τζίρος στις ΗΠΑ εκτινάχθηκε από 1,5 εκατ. ευρώ το 2024 στα 11 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ συνολικά το Carroten έφτασε τα 35 εκατ. ευρώ, από περίπου 7 εκατ. ευρώ το 2020, ενισχύοντας τις προσδοκίες για νέα διεθνή βήματα.

Τι ετοιμάζει η Κοβέσι στους Δελφούς

Στους Δελφούς θα βρεθεί για το φόρουμ που γίνεται εκεί μέσα στην εβδομάδα η Ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι. Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο στο δημόσιο τετ α τετ που θα έχει με τον Παύλο Τσίμα. Αλλά στο μετά. Γιατί, όπως πληροφορούμαι, αναμένεται να μιλήσει σε κλειστό κύκλο δημοσιογράφων, ενημερώνοντας για τα τεκταινόμενα γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επομένως, αναμένεται να προκύψουν ενδιαφέρουσες ειδήσεις για την εξέλιξη της πολύκροτης έρευνας. Περισσότερα προσεχώς.

Deal της ΕΨΑ με το βλέμμα στην εστίαση

Έμαθα από τους χονδρεμπόρους που μιλάω ότι η γνωστή εταιρεία αναψυκτικών, ΕΨΑ, έκανε κίνηση για να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά εστίασης. Συνάπτοντας συνεργασία με τον όμιλο Μάντη, ο οποίος παλιότερα είχε τη διανομή του Red Bull στην Ελλάδα, ενώ σήμερα μεταξύ άλλων είναι ιδιοκτήτης της ιστορικής οινοποιίας Μαλαματίνα αλλά κάνει και διανομές του Κτήματος Άλφα στο κρασί. Λόγω μεγέθους, αναμένεται ότι είναι κίνηση που μπορεί να προσφέρει στην εταιρεία αναψυκτικών από τη Μαγνησία, επιδιώκοντας ολική επαναφορά στην εκτός σπιτιού κατανάλωση.