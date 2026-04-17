Θα το πάει μέχρι τέλους

Καλημέρα σε όλους. Μια ιδιαίτερα ενδεικτική συνεδρίαση ήταν η χθεσινή για τα μελλούμενα στο πολιτικό σκηνικό. Η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή έδειξε ότι στον δρόμο προς τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, το κλίμα θα είναι άκρως πολωτικό. Το έδειξε η χθεσινή κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές με αφορμή τη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου. Ο πρωθυπουργός απέρριψε το γενικό αίτημα της αντιπολίτευσης για πρόωρες εκλογές και μου είπε καλή πηγή: «Μην ακούς και μην ζυμώνεσαι. Θα το πάει μέχρι τέλους – εκτός απρόοπτου».

Φυγή προς τα εμπρός

Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να κάνει φυγή προς τα εμπρός και άνοιξε, όπως σας είχε προαναγγείλει η στήλη, τη βεντάλια της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η διαδικασία θα ξεκινήσει εντός του Μαΐου με πυρήνα 25 άρθρα. Περισσότεροι από 50 βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν προτάσεις και από τις συζητήσεις που έκανε δεν είδα και διάθεση να αλλάξει το ασυμβίβαστο που και αυτό σημαίνει πολλά για τις σχέσεις του πρωθυπουργού με την Κ.Ο. Δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρούσα φάση να δυναμιτίσει τις σχέσεις του με τμήμα της Κ.Ο. της ΝΔ.

Τι Τσίπρας, τι Ανδρουλάκης

Τι άλλο μου είπε κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας για το πώς θα πορευθεί η ΝΔ από εδώ και πέρα σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ; «Διάβασε προσεκτικά τη δευτερολογία του Μητσοτάκη» μου είπε «και θα καταλάβεις τι θα γίνει». Διάβασα λοιπόν τι είπε και είδα ότι παραλληλίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας σε όλους τις πρόσφατες κατηγορίες της ΝΔ προς τη Χαριλάου Τρικούπη που παρομοίαζαν το ΠΑΣΟΚ με πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, αυτό θα το βλέπουμε συνέχεια.

Το πικάρισμα Μητσοτάκη

Βέβαια αυτό που είδα όμως ήταν και το πικάρισμα του πρωθυπουργού στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν είπε προς τους βουλευτές του: «Εύχεστε ενδόμυχα να έρθει (ο Τσίπρας) να φτιάξει κόμμα, μπας και μπείτε στη Βουλή». Δεν έχει και άδικο καθώς πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψάχνονται τι θα κάνουν και αυτό κατάλαβα και χθες με διάφορους που συνομίλησα στο εντευκτήριο και στο καφενείο της Βουλής.

Τετ α τετ Ζωής – Τζανακόπουλου

Μπαίνοντας, πάντως, στη Βουλή έπεσα πάνω σε ένα ωραίο τετ α τετ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνομιλούσε στο όρθιο, σε ήρεμους τόνους, με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κοντοστάθηκα να ακούσω τι έλεγαν, αλλά δυστυχώς το μόνο που κατάφερα ήταν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να αναφέρει τη λέξη «συντονιστικό». Βέβαια από αυτό το εκρηκτικό δίδυμο έκανε και ένα πέρασμα ο Νάσος Ηλιόπουλος χωρίς όμως να σταθεί ιδιαίτερα.

Φαρμακερή ατάκα Άδωνι Ι

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει αναμφίβολα την τιμητική του αποδεικνύοντας ότι, ακόμα και όταν δεν βρίσκεται στο βήμα της Βουλής, μπορεί να συγκεντρώσει πάνω του όλα τα βλέμματα. Κάποια στιγμή υπήρχε ένα πηγαδάκι που μόνο πηγαδάκι δεν το έλεγες στο εντευκτήριο της Βουλής. Και θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί το λέω. Εκεί κάθονταν στις αναπαυτικές πολυθρόνες ο Μάκης Βορίδης και ο Άδωνις Γεωργιάδης και ένα πολυπληθές μπούγιο είχε στηθεί γύρω από το δίδυμο ακούγοντάς τους με προσοχή. Από όσους μπορώ να θυμηθώ ήταν ο Θάνος Πλεύρης, ο Χρήστος Μπουκώρος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Χρήστος Κυριαζίδης, ο Μιχάλης Λιβανός, η Σέβη Βολουδάκη και ο Θανάσης Δαβάκης. Το θέμα που άκουγαν με προσοχή; Ο πολύπαθος ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πρόσφατες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο Μάκης Βορίδης αναφερόταν νομικά στο θέμα, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν μάσαγε τα λόγια του. Απευθυνόμενος στους βουλευτές που τον περιτριγύριζαν και τον άκουγαν, πέταξε την ατάκα της ημέρας: «Αν τα πιστεύετε όλα αυτά, δεν κάνετε για βουλευτές», φώναξε. Για να συμπληρώσει σε ακόμα πιο υψηλούς τόνους: «Δεν θα μου τρομοκρατεί εμένα τους ψηφοφόρους μου μία Ευρωπαία εισαγγελέας». Μιλούσε με τόση ένταση, που την ώρα που το είπε γύρισε μέχρι και η Ντόρα Μπακογιάννη που καθόταν σε παρακείμενο πηγαδάκι.

Φαρμακερή ατάκα Άδωνι ΙΙ

Και δεν ήταν η μοναδική off the record ατάκα που έδωσε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης. Την ώρα που περνούσε από το καφενείο πέρασε δίπλα από το πράσινο τραπέζι στο οποίο καθόταν ο Παύλος Χρηστίδης και η Νάντια Γιαννακοπούλου. Αφού αντάλλαξαν τα χρόνια πολλά, ο υπουργός έριξε τη βιτριολική του ατάκα φεύγοντας: «Δεν σας μιλάω πολύ, γιατί θα σας διαγράψουν».

Η απόλυτη στυλιστική ταύτιση

Την ώρα που η Χριστίνα Σταρακά ανέλυε τα εκτεινόμενα στην Ευαγγελία Λιακούλη στο καφενείο της Βουλής, απέναντί τους η τηλεόραση έπαιζε την εκπομπή των Νίκου Στραβελάκη και Μίνας Καραμήτρου. Θα μου πείτε τι κοινό έχουν αυτές οι δύο εικόνες που σας αναφέρω. Και όμως είχαν. Την απόλυτη στυλιστική ταύτιση. Η βουλευτής από την Αιτωλοακαρνανία και η δημοσιογράφος εμφανίστηκαν με το ίδιο ακριβώς μπλε σακάκι με το κεντητό έμβλημα στο πέτο όπως το περιγράφουν οι οίκοι μόδας. Και όπως μου είπε άνθρωπος της μόδας το μπλε εκπέμπει αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό.

Γαλάζιες απουσίες

Σας είχα προειδοποιήσει από χθες ότι θα είχαμε απουσίες βουλευτών της ΝΔ από τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Έτσι και έγινε καθώς υπήρξαν αρκετές απουσίες τις οποίες όμως το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε να υποβαθμίσει – και λογικό ήταν. Δεν ήθελαν να δοθεί διάσταση και να υπάρξει συζήτηση γιατί ορισμένοι βουλευτές αποφάσισαν να απουσιάζουν. «Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό» μου έλεγαν. Πάντως όπως επιβεβαίωσα και χθες, είχαν ενημερώσει οι περισσότεροι τον γραμματέα της Κ.Ο. Μάξιμο Χαρακόπουλο για τις προθέσεις τους.

Δένδιας και Χατζηδάκης

Πάντως επειδή αναφέρθηκα στις απουσίες, να σημειώσω και δυο απόντες από τη χθεσινή συζήτηση, του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Για τον Κ. Χατζηδάκη δεν τίθεται θέμα καθώς είναι σε ανοικτή γραμμή με τον πρωθυπουργό ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και συνομιλούν σχεδόν για όλα τα θέματα. Το θέμα όμως είναι με τον Ν. Δένδια που για μια ακόμη φορά απουσίαζε σε ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως.

Η Δούρου και η παιδική χαρά

Γενικά είχαμε πολλές αποχωρήσεις σε ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Θα σταθώ και στην ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου που όταν ανέβαινε στο βήμα, πάρα πολλοί βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ αποχώρησαν από την αίθουσα της Ολομέλειας. Τότε από τα θεωρεία άκουσα τη Ρένα Δούρου που ήταν στα μπροστινά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ να λέει εκτός μικροφώνου στον Σ. Φάμελλο, να μιλήσει μόλις «τελειώσει η παιδική χαρά». Ε, αυτό το άκουσε ο Κ. Μητσοτάκης που στην δευτερολογία του Σ. Φάμελλου ήταν στην αίθουσα, αλλά όχι όταν μίλησε πρώτη φορά, και είπε «παιδική χαρά είστε εσείς».

Κούνησε μαντήλι ο Κουτσούμπας

Και μπορεί να έμεινε στην ομιλία Σ. Φάμελλου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά αποχώρησε όταν ανέβηκε για να πάρει το λόγο δεύτερη φορά ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Έριξε το καρφί του, κουνώντας μαντήλι, μεταφορικά, στον πρωθυπουργό, λέγοντας «στο καλό και να μας γράφεται» είπε, προκαλώντας το γέλιο των βουλευτών που ήταν στην αίθουσα.

Στο Jimmy’s ο Ανδρουλάκης

Φεύγοντας από την Βουλή χθες το απόγευμα και περπατώντας στην Βαλαωρίτου πέτυχα τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γνωστό καφέ Jimmy’s, στη Βαλαωρίτου. Μιλούσε στο τηλέφωνο, ενώ δίπλα του καθόταν δύο άτομα τα οποία δεν τα γνώριζα. Δεν ξέρω τι του έλεγαν εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο, αλλά στα κοινοβουλευτικά πηγαδάκια αυτά που είπαν σε μένα είναι ότι τα πήγε καλά στην Ολομέλεια.

Διαβολοβδομάδα και η επόμενη

Πλανώνται όσοι νομίζουν ότι με την προ ημερησίας κλείνει ένα κεφάλαιο πολιτικών συγκρούσεων, μου έλεγε έμπειρος κοινοβουλευτικός. Κι αυτό γιατί τα μέλη της επιτροπής δεοντολογίας πήραν ήδη στα χέρια τους την δικογραφία για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Χαράλαμπο Αθανασίου. Και το πρόγραμμα έχει ως εξής: Τη Δευτέρα, 20 Απριλίου, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει για τους δυο βουλευτές. Στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Απριλίου ορίσθηκε από την Διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δύο νέες δικογραφίες της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως μαθαίνω δεν αποκλείεται να δούμε και σε αυτή τη συνεδρίαση «παρέλαση» και ομιλίες πολιτικών αρχηγών και άρα πάλι υψηλούς τόνους. Η αλήθεια είναι ότι το κλίμα εντός του κοινοβουλίου δεν είναι και το καλύτερο και θυμίζει παλαιότερες εποχές εκνευρισμού και καχυποψίας και γιατί όχι και ιδιότυπης ομηρίας μεγάλου μέρους των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας. Κι αυτό γιατί η φημολογία δίνει και παίρνει. Για παράδειγμα η έμπειρη πηγή μου εντός της Βουλής μου έλεγε ότι μπορεί και να έρθει αύριο μια ακόμα δικογραφία. Και δεν τελειώσαμε που λέει και το άσμα καθώς έχουμε μπροστά μας προτάσεις για προκαταρκτικές και εξεταστικές με την κυβερνητική πλειοψηφία να δηλώνει έτοιμη για όλα. Και έτσι θα πάμε έως τις εκλογές όποτε αυτές κι αν γίνουν.

Το τείχος απέναντι στην αισχροκέρδεια

Με σταθερό και μεθοδικό τρόπο στήνει ορθώνει τείχος προστασίας απέναντι στην αισχροκέρδεια ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Μετά την θέσπιση του μέτρου του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, όπλο με το οποίο ενίσχυσε την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, ο Υπουργός Ανάπτυξης στο νομοσχέδιο που βρίσκεται ήδη στη Βουλή και θα ψηφιστεί την ερχόμενη Πέμπτη βάζει μία ακόμα δικλείδα ασφαλείας προς όφελος του καταναλωτή. Σε σχετικό άρθρο ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή έναντι αθέμιτων πρακτικών, καθώς προβλέπεται υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα, των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, με αυστηρές κυρώσεις που φτάνουν έως και τα 2.000.000 ευρώ. Άλλο άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπει την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου με ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή του πολίτη, όπως η ηλεκτρονική εφαρμογή ΜyΚataggelies που επιτρέπει την υποβολή ανώνυμων ή επώνυμων καταγγελιών, με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών με δεδομένα χρονοσήμανσης και γεωεντοπισμού.

Ο Στουρνάρας, ο Πατέλης και η Δικαιοσύνη

Και να πάω στον Κεντρικό Τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα. Η απόφαση για ανανέωση της θητείας του στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος είχε ληφθεί, όπως έμαθα, πολλούς μήνες πριν. Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας είχε συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, συζήτησαν τα περί ανανέωσης της θητείας του, όπως και εγένετο. Τι άλλο όμως θα γίνει; Θα υπάρξει και τοποθέτηση νέου υποδιοικητή της Τράπεζας. Ποιος θα είναι; Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Πατέλης που ήταν και ο βασικός του σύμβουλος επί των οικονομικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πατέλης θα οριστεί υποδιοικητής και με τη σύμφωνη γνώμη του Γ. Στουρνάρα.

Αλλαγές στην ηγεσία της Δικαιοσύνης

Επίσης, θα έχει ενδιαφέρον ποιοι θα προωθηθούν για την ηγεσία της Δικαιοσύνης. Η αλλαγή στην ηγεσία θα γίνει το καλοκαίρι. Πάντως επί τη ευκαιρία της κριτικής που άσκησε χθες ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την τακτική της να δίνει με δόσεις δικογραφίες και να κάνει ελέγχους με δόσεις και επιλεκτικές διαρροές με ονόματα μπαίνοντας ουσιαστικά στο πολιτικό παιχνίδι, στάση που θα την δούμε στο δρόμο προς τις εκλογές, να σας πω τι έμαθα για την Πόπη Παπανδρέου. Παρά τα όσα έχουν κυκλοφορήσει εδώ και καιρό, η θητεία της δεν έχει ανανεωθεί. Αυτό θα γίνει, εκτός απρόοπτου, τον προσεχή Μάιο και την απόφαση θα λάβει ένα διευρυμένο σώμα στον Άρειο Πάγο που θα κρίνει όλο το ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όχι μόνο την Π. Παπανδρέου που δέχεται πολλά πυρά.

12 εκατομμύρια για τους δρόμους της Κρήτης

Όπως πληροφορούμαι, η Περιφέρεια Κρήτης ανοίγει τον φάκελο για νέες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του νησιού, βάζοντας στο τραπέζι χρηματοδότηση ύψους 12 εκατ. ευρώ και απευθύνοντας πρόσκληση προς εργολάβους για την αποκατάσταση και βελτίωση κρίσιμων τμημάτων των δρόμων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο αφορά εργασίες σε σημεία του δικτύου όπου καταγράφονται ανάγκες για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, περιορισμό της επικινδυνότητας και βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στις υποδομές της Κρήτης αυξάνονται, με την Περιφέρεια να επιχειρεί να καλύψει κενά και εκκρεμότητες σε βασικούς οδικούς άξονες. Το αντικείμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών υποδομών, με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που έχουν καταγραφεί από τις υπηρεσίες και τον σχεδιασμό της Περιφέρειας.

Τα μαντάτα για τον κλάδο ηλεκτρικών

Στην ανάγκη που έχει για συγχωνεύσεις και μείωση του αριθμού των καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών από 800 που είναι σήμερα σε περίπου 600, στέκεται άνθρωπος που μιλάω. Ο λόγος είναι ότι τα περιθώρια κερδοφορίας για τον κλάδο αυτόν είναι εξαιρετικά περιορισμένα, αφενός γιατί δεν αποτελούν είδος πρώτης ανάγκης αλλά είδος αντικατάστασης παλιάς συσκευής, αφετέρου γιατί γίνεται «μάχη» τιμών μεταξύ των αλυσίδων για να πουλήσουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ο ίδιος περιγράφει την αγορά αυτή ως κατακερματισμένη με πολλές μικρές επιχειρήσεις ή καταστήματα που ανήκουν σε «συνεταιρισμούς» και υποστηρίζει ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι εκ των ων ουκ άνευ η αλλαγή του τοπίου. Προαναγγέλλει μάλιστα εξαγορές ή και διακοπή λειτουργίας κάποιου εκ των παικτών, σε ένα περιβάλλον υψηλού ανταγωνισμούς και σε μία αγορά όπως η ελληνική που κακά τα ψέματα έχει «ταβάνι» καθότι η χώρα μας είναι αρκετά μικρή για να χωρέσει όλους όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Η νέα κίνηση της κόρης Προκοπίου

Η Akrotiri Tankers της Μαριέλενας Προκοπίου, κόρης του Γιώργου Προκοπίου και του συζύγου της, Κωνσταντίνου Λάμψια πατά ξανά γκάζι στην αναπτυξιακή της πορεία, επιστρέφοντας δυναμικά στα ναυπηγεία μόλις πέντε μήνες μετά τις πρώτες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων. Οι πληροφορίες της αγοράς θέλουν την αθηναϊκή εταιρεία όχι μόνο να διευρύνει την παρουσία της στα LR1 δεξαμενόπλοια, αλλά και να κάνει παράλληλα το πρώτο της βήμα στην κατηγορία suezmax, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική της. Η κίνηση ερμηνεύεται από ναυτιλιακούς κύκλους ως ένδειξη ότι η Akrotiri δεν περιορίζεται σε μια επιλεκτική ενίσχυση του στόλου της, αλλά χτίζει μεθοδικά μεγαλύτερο εκτόπισμα στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η εταιρεία επέστρεψε στα κινεζικά ναυπηγεία New Times Shipbuilding, όπου φέρεται να έκλεισε μία νέα παραγγελία για ένα πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου χωρητικότητας 157.000 dwt και ακόμη ένα ακόμη δεξαμενοπλοιο 73.000 dwt. Εφόσον επιβεβαιωθεί, η παραγγελία αυτή θα σηματοδοτεί περαιτέρω εμβάθυνση της σχέσης της Akrotiri με το συγκεκριμένο ναυπηγείο, αλλά και σαφή πρόθεση να ενισχύσει την παρουσία της σε δύο διαφορετικούς τομείς της αγοράς.

Πωλείται ξενοδοχείο – φιλέτο στην Ομόνοια

Μου είπε ένας καλός φίλος ότι αυτό τον καιρό υπάρχουν διαδικασίες για την πώληση ενός πολύ «ακριβού» ακινήτου στην καρδιά της Αθήνας, στην Ομόνοια. Ο λόγος για το πρώην ξενοδοχείο «Hellas», το οποίο είναι διατηρητέο και τα τελευταία χρόνια παραμένει αναξιοποίητο. Το συγκεκριμένο κτίριο για να σας δώσω όλη την εικόνα, φτιάχτηκε το 1912, διαρθρώνεται σε έξι ορόφους και λειτούργησε ανελλιπώς ως ξενοδοχείο από το 1947 έως και το 2010. Η συνολική του επιφάνεια αγγίζει τα 2.000 τετραγωνικά και όπως μου λένε η τιμή πώλησης αναμένεται να φτάσει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, λόγω του σημείου στο οποίο βρίσκεται. Δεν παύει πάντως να χρειάζεται αρκετά μεγάλο κεφάλαιο, από εκείνον ή εκείνους που τελικά θα θελήσουν να επενδύσουν, καθότι απαιτούνται αρκετά χρήματα για τη συντήρηση και την ανακατασκευή του. Επομένως μόνο εύκολο δεν φαίνεται να είναι το συγκεκριμένο «έργο».

Σε αναζήτηση νέου ακινήτου στην Πειραιώς η ΑΑΔΕ

Μου έλεγε άνθρωπος που κινείται στο χώρο των ακινήτων, ότι η ΑΑΔΕ φέρεται να αναζητά στην αγορά και νέο κτίριο για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της σε στέγαση προσωπικού. Εκτός λοιπόν από το κτίριο της Premia (πρώην εμπορικό Athens Heart), που ήδη νοικιάζει στην οδό Πειραιώς, κυκλοφορεί από στελέχη του κλάδου ότι υπάρχουν άτυπες ζυμώσεις υπό το ενδεχόμενο εντοπισμού ενός ακόμη χώρου. Προς το παρόν πάντως όλο αυτό που σας περιγράφω βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Άλλαξαν τα λογότυπα στο Χρηματιστήριο

Πράξη έγινε και σε επίπεδο εικόνας, όπως παρατήρησα πριν λίγες ώρες, η εποχή της Euronext στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Γιατί ο όμιλος που απέκτησε σημαντικό ποσοστό στο ελληνικό Χρηματιστήριο, προχώρησε σε πλήρη αλλαγή των λογοτύπων σε όλα τα κτίρια, τα έντυπα και σε οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να υπάρχει κάτι που να θυμίζει την προηγούμενη εποχή του. Έτσι, από την εποχή της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. γνωστή ως ΕΧΑΕ, περάσαμε στην εποχή της Euronext, όχι μόνο στην ουσία αλλά και στην εμφάνιση.

Το deal στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και η επέκταση σε τρία ελληνικά αεροδρόμια

Θα σας μιλήσω για μία είδηση που δεν έχει παίξει ιδιαίτερα στα ελληνικά μέσα. Και ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον ελληνικό τουρισμό οι μεγάλες πολυεθνικές. Η γνωστή εταιρεία ενοικιάσεων Sixt προχώρησε πριν από λίγες ώρες σε στρατηγική συνεργασία με τη Signature Aviation, το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο τερματικών σταθμών ιδιωτικής αεροπορίας. Η συμφωνία ξεκινά με 31 σημεία στην Ευρώπη και επιλεγμένες τοποθεσίες στη Βόρεια Αμερική, εντάσσοντας τις υπηρεσίες ενοικίασης της Sixt απευθείας στο οικοσύστημα της ιδιωτικής αεροπορίας. Το πιο ενδιαφέρον στην όλη ιστορία είναι ότι το deal θα έχει θετική επίδραση και στην Ελλάδα, καθώς η νέα συνεργασία περιλαμβάνει από την πρώτη φάση τρεις κομβικούς προορισμούς στην Ελλάδα, ήτοι Αθήνα, Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη. Η ένταξη των συγκεκριμένων hubs στο δίκτυο της συμφωνίας τοποθετεί τη χώρα στον χάρτη των premium μετακινήσεων που συνδέουν απευθείας την ιδιωτική αεροπορία με υπηρεσίες επίγειας κινητικότητας υψηλών προδιαγραφών. Στην πράξη, το νέο σχήμα προβλέπει ότι οι πελάτες της Signature Aviation θα αποκτούν πρόσβαση στον premium στόλο της Sixt, με παράδοση οχημάτων στους αντίστοιχους τερματικούς σταθμούς ή στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων, ενώ όπου επιτρέπεται θα προσφέρεται παράδοση οχήματος σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση από το αεροσκάφος. Το μοντέλο εξυπηρέτησης συμπληρώνεται από πολυτελή sedan και SUV αλλά και δυνατότητα one-way rentals μεταξύ τερματικών σταθμών ιδιωτικής αεροπορίας και εμπορικών αεροδρομίων. Να σας πω εδώ ότι η συμφωνία αυτή έγινε σε κεντρικό επίπεδο. Και προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει εμπλοκή η ελληνική Sixt που υπάγεται στον εισηγμένο όμιλο της Μοτοδυναμικής (Yamaha, Porsche, Sixt).