Η Παρί Σεν Ζερμέν έδειξε αυτή τη φορά πειθαρχία και αμυντική ωριμότητα στο Μόναχο, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Μπάγερν και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό της, όπου θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ, με στόχο την κορυφή.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση, το κλίμα στο Παρίσι ήταν πανηγυρικό, με χιλιάδες οπαδούς να συγκεντρώνονται κυρίως γύρω από τα Ηλύσια Πεδία για να γιορτάσουν την επιτυχία. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε, καθώς σημειώθηκαν επεισόδια με χρήση κροτίδων και καπνογόνων.

Οι αρχές αντέδρασαν άμεσα, προχωρώντας σε έξι συλλήψεις για χρήση πυροτεχνημάτων και συμμετοχή σε ομάδες που προκάλεσαν επεισόδια. Παράλληλα, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, δύο άτομα τραυματίστηκαν στα χέρια από τα πυροτεχνήματα, με τον έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.