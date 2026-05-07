Στη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο και στον 54χρονο δράστη, αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης 7/5 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε: «Κάθε φορά που το θύμα απευθύνθηκε στην αστυνομία, είχε άμεσα τη συνδρομή μας».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε, μιλώντας για τον 21χρονο στο ΕΡΤNews και την εκπομπή «Συνδέσεις»: «Το 2024 όντως δέχτηκε μία επίθεση και μάλιστα ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τον προσέγγισε, ταυτοποιήθηκε πολύ γρήγορα και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Δεν χάθηκε καθόλου χρόνος, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του αφαιρέθηκε και ο νόμιμος οπλισμός για κυνηγετικό όπλο που κατείχε. Δυστυχώς στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος».

Εικόνα από το σημείο που έγινε το φονικό στην Κρήτη

«Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικοί για εμάς, καθώς αποτελούν μια δικλείδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν. Το θύμα απευθύνθηκε και πάλι στην αστυνομία και πάλι ο δράστης άμεσα συνελήφθη για να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα ενημερώθηκε και το αρμόδιο τμήμα της Εισαγγελίας που επιβάλλει αυτούς τους περιοριστικούς όρους ότι αυτοί οι όροι παραβιάζονται από το δράστη.

Αφέθηκε όμως στη συνέχεια ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα, δεν προσήχθη ποτέ στον εισαγγελέα, παρόλο που κρατούνταν από την Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα πλέον να φτάνουμε σε αυτό το περιστατικό όπου η αστυνομία ενημερώθηκε αφού είχε δολοφονηθεί ο άτυχος 20χρονος νεαρός» σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Συνεχίζοντας η κ. Δημογλίδου δήλωσε: «Είχε συλληφθεί κανονικά την ημέρα του περιστατικού, της παραβίασης των περιοριστικών όρων από τον δράστη, από την αστυνομία, κρατήθηκε και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Παρόλα αυτά εμείς ενημερώσαμε και το αρμόδιο τμήμα εκτελέσεων ποινών, ώστε να λάβει γνώση το αρμόδιο τμήμα ότι οι περιοριστικοί όροι παραβιάζονται από το δράστη.

Ουσιαστικά σε αυτό το τροχαίο επιλήφθηκε επιτόπου η Τροχαία και σχημάτισε δικογραφία. Είχαμε όμως δύο πολύ σοβαρά τραυματίες, μετά από κάποιες μέρες κατέληξε ο τότε 17χρονος συνοδηγός του οχήματος και μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εξήλθε από το νοσοκομείο και ο οδηγός. Άρα αρχικά σχηματίστηκε δικογραφία για τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων και στη συνέχεια απεστάλη δικογραφία από την πλευρά μας στον αρμόδιο εισαγγελέα».

«Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες»

«Μιλούσαμε όμως πλέον για ένα θανατηφόρο τροχαίο, όπου ζητούνταν συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις από τον εισαγγελέα, χωρίς βέβαια να έχει προκύψει μέχρι στιγμής, από τη δική μας προανάκριση τουλάχιστον, υπαιτιότητα του οδηγού, με κάποιο τρόπο, φυσικά, γι’ αυτό θα αποφασίσει εν τέλει η Δικαιοσύνη. Δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω γιατί αυτή η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δίκη. Προφανώς η αρμόδια εισαγγελική αρχή, η δικαστική αρχή, δεν έχει βρει στοιχεία ώστε να ασκήσει συγκεκριμένη δίωξη στον τότε οδηγό.

Έχει πραγματοποιηθεί η κατ’ οίκον έρευνα στο συγκεκριμένο δράστη και έχει βρεθεί η κυνηγετική καραμπίνα η οποία αφαιρέθηκε, δεν έχει αναφερθεί στην αστυνομία πού ακριβώς βρέθηκε ο συγκεκριμένος οπλισμός που χρησιμοποίησε, τον οποίο έφερε και δεν γνωρίζουμε αν όντως έφερε στην κατοχή του μόνο για αυτό το περιστατικό ή τον έφερε νωρίτερα.

Στην κατ’ οίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη» τόνισε