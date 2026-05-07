Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε κρίσιμη καλοκαιρινή μετάβαση, με αλλαγές σε προπονητή και ρόστερ, στοχεύοντας γρήγορο χτίσιμο ενόψει ευρωπαϊκών προκριματικών και απαιτητικής νέας σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο μετά το φινάλε των playoffs και το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στη Λεωφόρο απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τη χρονιά να ολοκληρώνεται με απογοήτευση στους εγχώριους στόχους, αλλά και με την ανάγκη άμεσης εκκίνησης του σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα.

Η ομάδα καλείται να κινηθεί γρήγορα, καθώς ο χρόνος μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν είναι περιορισμένος και οι αποφάσεις πρέπει να είναι άμεσες και στοχευμένες. Πρώτο και βασικό ζήτημα αποτελεί η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αποχωρεί και τη διοίκηση να αναζητά νέο προπονητή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ώστε να ξεκινήσει ο συνολικός σχεδιασμός.

Παράλληλα, θα ακολουθήσουν οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις σε καίριες θέσεις, καθώς το ρόστερ παρουσιάζει σημαντικά κενά και αποχωρήσεις. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου με εργομετρικά και ιατρικά τεστ, ενώ στα τέλη του μήνα η αποστολή θα μεταβεί στο εξωτερικό για το βασικό στάδιο, σε Αυστρία ή Ολλανδία, ενόψει των προκριματικών του Conference League.

Το «Τριφύλλι» θα πρέπει να έχει ήδη ενισχυθεί πριν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, καθώς θα αντιμετωπίσει απαιτητικές προκλήσεις από τα τέλη Ιουλίου. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές θέσεις: τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό, κεντρικό μέσο και επιθετικό.

Στη θέση του τερματοφύλακα, οι αποχωρήσεις αφήνουν μεγάλο κενό, με τον Παναθηναϊκό να εξετάζει άμεσα λύσεις πρώτης γραμμής. Στην άμυνα, αναμένονται αλλαγές και η απόκτηση ηγέτη στόπερ, ενώ στη μεσαία γραμμή η ανάγκη για παίκτη «6» με εμπειρία είναι επιτακτική. Στην επίθεση, οι εξελίξεις εξαρτώνται και από την κατάσταση βασικών παικτών, με πιθανές προσθήκες να αξιολογούνται ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν στην προετοιμασία.

Συνολικά, το «Τριφύλλι» καλείται να κινηθεί με ταχύτητα, ακρίβεια και σωστό σχεδιασμό, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμο τόσο στα προκριματικά όσο και στη νέα σεζόν, όπου οι απαιτήσεις θα είναι υψηλές από το ξεκίνημα.